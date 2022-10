Le Watducks revient dans la course au play-off; Louvain et le Daring s'enlisent

Un partage cohérent qui reflète le match

Dragons – Racing 2-2

Dragons: Van Doren; T. Luyten, Harte, Della Torre, Geers; Rubens, Gougnard, Denayer; Crols, Martinez, Govers; puis M. Luyten, Raes, Foubert, Lootens, L. Putters

Racing: Gucassoff; Cornez-Massant, Torras, Wegnez, Vanwetter; Meurmans, Truyens, Xavier; Charlier, Cosyns, De Chaffoy; puis Lambeau, Malherbe, Cabuy, Lucaccioni, Cayphas

Arbitres: MM. T. Croese et C. Martin-Schmets

Cartes vertes: 40e Denayer, 46e Truyens, 56e Torras

Carte jaune: 60e Rubens

Les buts: 10e M. Luyten (1-0), 20e Truyens (1-1), 49e M. Luyten (2-1), 52e Cosyns sur pc (2-2)

Penalty corner Dragons 0/2 Racing 1/4

Le Dragons perdait Conor Harte, blessé à la main. Il remontait néanmoins à la 9e minute. Entretemps, sur une perte de balle de Cosyns, Govers partait en contre à très grande vitesse. Il entrait dans le cercle et cadrait un obus que Gucassoff déviait du stick. A la 11e minute, la balle traînait devant Gucassoff. Raes était au deuxième poteau, mais Luyten en profitait pour tromper le keeper ucclois. Raes n’était pas loin du doublé pour les Anversois, toujours dans ce premier quart dominé par le Dragons. Le Racing sortait la tête de l’eau via un premier pc à la 17e minute. Les deux pc de Cosyns étaient contrés.

Le deuxième quart confirmait l’embellie de la fin de premier quart. Sur un centre, Truyens déviait dans le filet à la 20e minute. Le Racing et le Dragons jouaient sans retenue. Les Anversois obtenait un pc. Gucassoff se couchait sur le tir de Govers. Xavier écartait le danger.

En deuxième mi-temps, Coysns recevait un 3e pc à la 37e minute. La balle était ralentie et ne passait pas la ligne. Sur la phase suivante, le Racing allait chercher un 4e pc. Le Racing voulait un stroke. Après un échange entre les deux arbitres, le point de stroke était montré. Van Doren stoppait l’envoi de Cosyns. La tension s’invitait un peu plus. Les arbitres devaient doubler d’effort pour contenir les frustrations et débordements. Denayer prenait une verte. Ce troisième quart n’était pas beau. On assistait à de nombreux déchets. Les joueurs confondaient vitesse et précipitation. Truyens prenait une verte qui le mettait en colère. Il a empêché un contre du pied, mais il ne pouvait pas voir la balle.

Sur un flick mal estimé par Vanwetter, le Dragons entrait dans le cercle. M. Luyten mettait les Anversois aux commandes.

Le Racing répondait par un 4e pc provoqué par Meurmans. Cosyns claquait le fond du but (2-2).

Rubens prenait une jaune capitaine car le Dragons a joué à 12 durant une fraction de secondes. La fin de rencontre était très tendue. Les joueurs perdaient le fil et leur structure. Van Doren plongeait pour éviter un rebond de De Chaffoy. Le Dragons pressait plus haut. La défense des Rats était bien en place et calme. Van Doren a sorti l’arrêt du match à la 68e minute face à une reprise de Lucaccioni. Dans la foulée, le Dragons forçait son 2e pc. Cette fois, c’est Gucassoff qui sortait le sleep de Govers.

Le match s’achevait sur un 2-2 cohérent.

Un derby fort déséquilibré

Uccle Sport - Léopold 1-6

Uccle Sport: Flamand ; Goyet, Bellenger, Saussez, Rickli ; G.Hainaut, Moreno, Cockelaere ; Mushiete, Magnant, Houbart; puis D. Hainaut, Latte, Nelson, Defise, Baltazar

Léopold : Henet ; Forgues, Van Strydonck, Boccard, J.Verdussen; Baumgarten, Cuvelier, Zimmer; Boon, Englebert, A. Verdussen; puis De Trez, De Groote, Eaton, Muschs, Leeuw

Arbitres :MM D. Van Den Eede et C.Leclef

Les buts :16e Englebert (0-1), 21e Zimmer (0-2), 23e De Groote sur pc (0-3), 40e Magnant sur pc (1-3), 43e Boon (1-4), 54e Boon (1-5), 60e Boon (1-6)

Cartes vertes : 24e Van Strydonck, 29e J. Verdussen

Penalty Corner : Uccle Sport (1/5) et Léopold (1/8)

Retour des grandes heures uccloises avec un derby qui n’a jamais semblé aussi déséquilibré. Quand le dernier qui sort d’un carton contre reçoit le premier auréolé d’un carton en sa faveur. Mais un derby reste un derby et espérons que chacun pourra s’inspirer des derbies d’antan pour donner un spectacle digne de l’affiche devant un public en nombre. Le Léo démarre le match en force et pousse le merles dans leurs 25. Un pressing très haut empêche Uccle de sortir. A la 6 e les locaux sortent enfin via Defise et Saussez mais sans inquiéter Henet. Il n’y pas beaucoup d’occasions dans cette première parte de rencontre. A la 15 e pc pour Uccle mal stoppé, contre fusée des Léonins contrés in extremis par G. Hainaut revenu en trombe… A la 16 e Englebert fait 0-1 sur une phase confuse. On démarre le Q2 et les locaux ont une terrible occasion mais ils touchent la latte. Les merles tentent de jouer plus haut, mais Zimmer crucifie Flamand d’un superbe tir en revers dans le plafond c’est 0-2. 2 minutes plus tard Tom De Groote fait 0-3 sur un rebond de pc. La messe est dite mais les merles continuent courageusement à s’accrtocher. A la 27 e Cockelaere très remuant comme à son habitude est lancé en profondeur et se retrouve seul devant Henet qui gagne son duel au prix d’une judicieuse sortie. Les joueurs d’Uccle sont parfois imprécis. Leurs actions sont souvent précipitées et donc amènent énormément de déchets. De son côté sans jouer son meilleur hockey, les visiteurs posent leur jeu tout en contrôle. Sur pc, Magnant redonne un peu d’espoir aux locaux c’est 1-3 à la 40 e . Et puis le festival Boon commence : 43 e coup franc donné directement par Boccard déviation de Boon, 54 e même phase, perte de balle locale, interception de Boccard pour Boon qui finalise son hat-trick à la 60 e …nous en sommes à 1-6. Une minute plus tard l’attaquant du Léo repu se heurte à Flamand. Une courageuse équipe d’Uccle qui ne profite pas assez de ces moments forts n’a rien pu faire contre la terrible armada du Léo.

Le Daring est à quelques secondes de l’exploit

Daring - Braxgata 1-2

Daring: Feldheim; Denis, Bonanni, Bell, Delos; Kruger, Van Linthoudt, Cosyns; Montelli, Marqué, Esmenjaud puis Veulemans, Jacqmotte, Vander Gracht, Van Droogenbroeck, Leffler

Braxgata: Walter; Clément, Loots, Van Steerteghem, Luypaert; Adriaensen, Walsh, T. Biekens; Walker, Onana, De Winter puis Rossi, Van Biesen, De Ridder, Van Bavel, Van Cleynenbreugel

Arbitres : MM. S. Duterme et L. Vanderborght

Cartes vertes : 8e Van Linthoudt, 22e Leffler, 59e Van Cleynenbreugel

Carte jaune : 69e Montelli

Les buts : 18e De Winter (0-1), 68e Walker (0-2), 69e Cosyns (1-2)

Penalty corner : Daring (0/2) Braxgata (0/3)

Le Daring a l’habitude de devoir se battre pour rester en division honneur. Avec les trois points qui leur échappent face à Liège la semaine dernière, on peut commencer à se poser des questions, une chose est certaine c’est que cette saison ne sera pas un long fleuve tranquille. Le défi est d’autant plus grand pour Max Bergez et ses hommes qui se présentent avec trois titulaires sur les bancs, Legrain et Salis sont rejoints par Brunet. Trois cadres, qui pèseront dans la balance lors de leur retour. De l’autre côté, le Braxgata, à la 5ème place ne veut pas attendre la trêve avant de viser le top. Mais il est également confronté à un gros taux d’absentéisme dans ses rangs, Van Straaten, O. Biekens et Mazzili sont tous les trois blessés.

Le match a à peine débuté, après un changement d’arbitre - Sébastien Duterme doit remplacer Laurent Dooms qui se blesse avant la rencontre- , que Esmenjaud se retrouve seul dans le cercle, mais encerclé par des t-shirts blancs, il ne parvient pas à se mettre en position favorable. Quelques minutes plus tard, le Daring obtient son premier pc, le tir de Bell donne lieu à un stroke. La malédiction est toujours présente dans les rangs molenbeekois, et le Van Linthoudt rate son essai. Les échanges sont rapides et on alterne les constructions de la part des deux groupes. Les contre-attaques sont la spécialité du Daring, on peut voir que même Onana doit descendre bas afin de stopper une des échappées bruxelloises. C’est au tour du Braxgata de s’essayer à la phase de pc, malgré le plongeon de l’attaquant, le stick est trop court pour dévier la balle dans les filets de Feldheim. Alors qu’il reste à peine 10 secondes, une passe partant de Walsh atteint De Winter qui la frôle à peine dans son dos, la déviation trompe tout le monde, Feldheim en premier, c’est 0-1 sur le marquoir.

Sébastien Duterme est généreux en cartes, déjà la deuxième verte distribuée, après Van Linthoudt c’est Leffler qui est sanctionné pour un coup de stick. Mais le Braxgata ne profite pas de ces deux moments de supériorité numérique. Ce quart temps part dans tous les sens, il n’y a pas d’autres expressions, pas beaucoup de véritables occasions à se mettre sous la dent, mais beaucoup d’intensité et de vitesse, qui, on doit le dire tourne à la précipitation, même les yeux les plus experts ne peuvent pas y déceler une quelconque structure. Les visiteurs courent après un goal leur permettant de sécuriser leur avantage et les hôtes courent vers un but égalisateur. Ils se font tous deux emporter par le poids de l’enjeu, alors que nous ne sommes que dans le deuxième quart de la rencontre. Un deuxième pc est sifflé pour le Braxgata, mais Feldheim est solide et sort proprement le tir puissant. Il reste quelque seconde, Bell tente d’atteindre Leffler sur un dégagement par une longue passe aérienne, mais l’attaquant ne parvient pas à contrôler la balle, alors qu’il était complètement esseulé dans le cercle adverse.

Bien que le score penche en leur faveur, le briefing de Goldberg à la mi-temps est extrêmement tendu, il reproche un placement approximatif de ses joueurs, une possession bien trop faible et un jeu compliqué de la part de ses hommes. Il veut revenir aux fondamentaux. La première pénétration dans le cercle de cette reprise est pour le Daring, mais elle n’aboutit à rien d’autre que 4 longues minutes dans les 25 adverses qui se terminent par un shoot non cadré. Le Daring garde la balle en sa possession sur les constructions suivantes. Walter doit écarter du gant une tentative de lobe de Cosyns, et doit ensuite repousser un tir de Van Linthoudt. Feldheim n’a pas encore été sollicité depuis cette reprise de rencontre, mais il ne s’économise pas en consignes pour les siens. Le Daring tente beaucoup de choses, dont le jeu aérien afin d’atteindre des coéquipiers au-delà des lignes. Le match a repris quelque peu de structure, mais pas encore assez de consistance pour être vraiment percutant. Suite à la montée de Van Steerteghem dans le milieu de terrain, lui qui est aligné en back, le Braxgata parvient à s’approcher assez du cercle adverse pour se provoquer un troisième pc, mais n’en fait rien. Quelques instants plus tard c’est Biekens qui est en position d’armer un tir revers en bord de cercle, l’envoie n’est pas cadré. Cosyns, en jouant rapidement une faute, obtient un pc sur le coup de sifflet du break, les joueurs du Brax n’étant pas à 5. C’était le moment de faire tourner le match, mais Bell ne cadre pas son sleep.

Le dernier quart s’engage. Le Brax tente de profiter d’une maladresse d’un des défenseurs du Daring, mais ne parvient pas jusqu’au cercle bruxellois. Onana tente la percée du côté droit, avec un peu plus de succès, mais De Winter ne parvient pas à maîtriser la balle dans sa course. Le Brax est réduit à 10 le temps d’une carte verte. Et c’est pourtant eux qui bénéficient d’une occasion par Onana endéans ce laps de temps. Onana qui sortira sur blessure quelques instants plus tard. Il reste 7 minutes dans la rencontre. Logiquement le Brax temporise, et alors qu’il reste 4 minutes le Daring demande de faire sortir son gardien. Mais avec un but vide, il est simple pour Walker de doubler la mise. Sans tout le moins dévaloriser la contre-attaque du Brax. Le Daring voit sa stratégie doublement prendre l’eau, en encaissant et surtout en voyant Montelli se faire fleurir d’une carte jaune. Pourtant, le Daring revient à 1-2 à une minute de la fin. Dans la confusion la plus totale, Cosyns réussit à inscrire un but important. On connaît la volonté des hommes de Max Bergez, ils sont capables de tout et d’aller chercher ce point dans les derniers instants. La remise en jeu de la dernière balle est discutée entre les deux arbitres, elle sera pour le Daring, l’exploit est-il faisable ? Ce n’est finalement pas le cas, la balle n’atteint pas le cercle.

Victoire du Wat dans une affaire de pc

Herakles - Watducks 2-3

Herakles : Timmermans; Cicileo, Muir, Nepote, Verdussen; Van Dessel, M. Donck, De Kerpel; Keusters; Thomas, Vloeberghs; puis Mondo, V. Donck, Igau, Delaisse, Van Damme

Watducks : Vandenbroucke; Charlet, Van Oost, Van Marcke, Depelsenaire; de Paeuw, Wilbers, Sidler; Rogeau, Ghislain, Willems; puis Dykmans, Petit, Langendries, Van de Kerckhof

Arbitres: MM. T. Bigare et R. Tinant

Cartes vertes: 30e Depelsenaire, 55e Van Dessel, 59e Keusters

Carte jaune: 65e Nepote

Les buts: 20e Charlet sur pc (0-1), 24e Charlet sur pc (0-2), 46e Mondo sur pc (1-2), 49e Charlet sur pc (1-3), 62e Mondo sur pc (2-3)

Penalty corner : Herakles 2/8 Watducks 3/6

Avec 6 points au compteur, le Watducks n’a pas connu un bon début de championnat en termes comptable. Face à l’Herakles, un déplacement jamais évident, le Wat comptait repartir avec les trois points pour remonter au classement.

L’entame de match est à mettre à l’actif des joueurs locaux qui se créeaient rapidement plusieurs occasions. Après 4 minutes de jeu, Keusters provoquait le premier pc du match sur Sidler. De Kerpel le tire en dribblant sur sa gauche pour éviter le premier sorteur et tirer dans les nuages. Rebelote à la 8e avec un second pc que Charlet, le premier sorteur, écarte. Le Wat n’arrivait pas à passer la ligne des 50. En face, De Kerpel percutait bien dans l’axe mais la défense du Wat défendait bien.

Sur leur première entrée dans le cercle adverse, le Wat obtenait un pc. Charlet le transformait. On jouait la 20e. 4 minutes plus tard, seconde entrée dans le cercle local et Wilbers trouve un pied, celui de Verdussen. Second pc, qui redonne pc. Sur son troisième essai de la journée, Charlet faisait à nouveau trembler les filets de Timmermans. Les visiteurs continuaient à attaquer, Ghislain sur la baseline à droite parvenait à centrer au point de stroke vers Langendries qui ratait la balle. Timmermans écartait un envoi après un beau une-deux entre Wilbers et Ghislain.

Le Wat poursuivait dans le troisième quart-temps avec un bon débordement sur la droite de Van Marcke qui passait à Dykmans. Le centre de l’ancien du Daring était bon, mais Ghislain ne pouvait le reprendre. A la 40e, nouveau pc pour le Wat. Marco Donck l’écartait comme premier sorteur. Le match s’animait. Van Dessel recevait une balle dans le cercle et tirait en revers. La balle revenait chez le néo-zélandais Dylan Thomas qui envoyait un missile en revers qui heurtait la transversale avant de terminer sa course au-dessus des barrières latérales du terrain. En plein temps fort, l’Herakles héritait d’un pc. Mondo le plaçait hors de portée de Vandenbroucke. Deux minutes plus tard, sur une louche anodine de défense, Willems ne jouait pas la retombée de la balle. Un défenseur de l’Herakles avançait pourtant vers l’attaquant waterlootois alors que l’Herakles allait récupérer la balle. Willems obtenait dès lors la faute. Sur celle-ci, la balle était envoyée vers Dykmans qui obtenait un pc. Petite cause, grand effet. Car si le premier envoi redonnait pc, sur le second, Charlet trompait une troisième fois la vigilance de Timmermans. En fin de quart, les locaux héritaient d’un nouveau pc, qui était écarté par la défense visiteuse.

Le dernier quart démarrait et on sait qu’il ne faut jamais grand-chose pour relancer les locaux. Une nouvelle affaire de pc, avec un tir de Charlet qui ne donnait rien. Puis un pc pour l’Herakles. Que Vandenbroucke stoppait Et un second sur lequel Mondo réduisait le score. Il restait 8 minutes à jouer. Encore deux pc pour l’Herakles dont un à l’ultime minute de De Kerpel ne changeaient pas le marquoir. Le Wat parvenait à garder son goal d’avance et pouvait rentrer dans le Brabant avec trois points.

Une victoire ensoleillée pour l’Orée

Orée - Old Club 9-2

Orée : Thieffry ; Beckers, Stockbroekx, Willems ; Thiery, Dohmen, Simar, Curty ; Plennevaux, Domene, Masso puis Langer, Gencarelli, S. Branicki, M. Barnicki et Labouchere

Old Club : Martin ; Jehaes, Lectius, Ulrich ; Dawance, A. Tambwe, Potenzoni, Heine ; De Moor, Lamalle, Holmes puis Lamarche, Berthus, Maréchal, Permin, T. Tambwe

Arbitres : Mlle M. Sergeant et M. J. Ciechanowski

Cartes vertes : 23e Berthus, 32e Willems, 35e Gencarelli

Les buts : 4e Domene sur pc (1-0), 6e Domene sur pc (2-0), 9e Domene sur pc (3-0), 11e Ulrich sur pc (3-1), 22e Domene sur pc (4-1), 24e Simar (5-1), 28e Plennevaux (6-1), 37e Domene (7-1), 46e Plennevaux (8-1), 61e Plennevaux (9-1), 70e Ulrich sur pc (9-2).

Penalty corner : Orée (4/8) et Old Club (2/3).

Le soleil, le fair-play, et un réel échange. What else ? Sur le bord du terrain de l’Orée, les supporters sont en grand nombre, d’un côté pour l’Old Club, de l’autre pour l’Orée. Le coup de sifflet annonce le début du match, le début d’un échange vif et bien construit. Les premières minutes de ce jeu annonce en effet directement la couleur : un échange puissant entre les deux équipes.

Bien que l’Orée, dès le début, désire de montrer qui est à la maison, le club liégeois ne se laisse pas faire pour autant. L’acharnement est de mise, les joueurs des deux clubs sont bien décidés de donner toute leur énergie dans ce match, coûte que coûte. Alors que l’équipe à la maison parvient à amener le jeu dans le cercle adverse, elle finit par décrocher un premier PC, et un premier goal par Domene (1-0). Deux des côtés du terrain, les passes sont fortes, précises et constructives. Le club liégeois ne se laisse pas faire, les sprints ne sont pas qu’une option, le focus est sur la balle.

Un acharnement malheureusement pas suffisant en ce début de match, puisque l’Orée rempile pour un PC. Un PC directement rejoué à la suite d’une faute de l’Old Club. Un second goal sur cette phase, à nouveau affiché par Domene (2-0). Le jeu de puissance continue, et un troisième PC en faveur de l’Orée est sifflé. Et puisque les bonnes habitudes sont sacrées, Domene profite à nouveau de cette phase pour marquer (3-0), alors qu’un défenseur de l’Old Club arrête la balle quelques centimètres après la ligne du goal. L’équipe de Liège se reprend, ne lâche rien et tente de fatiguer l’équipe des bleues en les faisant courir sur ce terrain. Pourtant, les balles se perdent du côté de l’Old, pour finir à nouveau dans les sticks de l’Orée.

Finalement, la détermination de Liège paie. A la 11e minute, ils décrochent leur premier PC. Une phase lors de laquelle ils décident d’imiter leurs adversaires, inscrivant leur premier point, mis par Ulrich (3-1). Un deuxième PC se joue en leur faveur quelques minutes plus tard, celui-ci se résultant en un échec. La fin de ce premier quart-temps agité sonne enfin.

Le jeu reprend, l’Orée est d’autant plus rapide. Un quatrième PC est annoncé pour l’équipe à domicile, suivi d’un cinquième qui offre un quatrième goal, par Domene pour ne pas changer (4-1). Finalement, l’Orée décide de se démarquer, cette fois sans l’aide d’un penalty corner. Simar, à la 24e minute affiche le cinquième goal de ce match, en l’air comme à son habitude (5-1). L’équipe en blanc fatigue, les bleus en profitent pour faire gonfler le score à 6-1, goal marque par Plennevaux. L’Old ne lâche pourtant rien, rentrant directement dans ce match acharné. Mais la construction impressionnante de l’Orée ne les aide en rien.

La mi-temps passée, le match ne change pourtant pas d’ambiance. Les joueurs se battent toujours autant, mais l’Orée est toujours en tête. Un septième goal est marqué par Domene qui revient en fanfare dans le cercle adverse (7-1), avant que le sixième PC en leur faveur ne soit joué. Moins efficaces qu’en première mi-temps, leurs phases de PC semblent se faire connaître par les défenseurs liégeois, puisqu’ils ne parviennent pas à marquer lors de ces deux prochaines phases. Plennevaux, toujours aussi efficace lorsqu’il se retrouve seul face à ce goal, marque un huitième magnifique goal, surprenant les supporters des deux côtés (8-1).

Bien que les goals continuent de s'enchaîner du côté du club de Woluwe, l'Old Club fait tout de même une meilleure seconde mi-temps. Ils se battent jusqu'au bout et le score ne les démotive apparemment pas d'un poil. A la 61e minute, l'Orée rempile pour un goal, Plennevaux étant décidemment au meilleur de sa forme (9-1). Et quelques minutes plus tard, encore un PC. Un PC qui n'aboutit pas, puisqu'il est victime d'un superbe arrêt de Martin, gardien de Liège. Finalement, un PC en faveur de l'Old Club, troisième de ce match pour eux, est sifflé. Une PC qui se fait stopper par le gardien de l'Orée, Thieffry, mais qui est rempilé quelques minutes plus tard, et qui cette fois rentre, mis par Ulrich (9-2). « On a bien préparé ce match. On revient d'une lourde défaite et on se devait de réagir, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui », explique Plennevaux face à cette victoire. Un réel acharnement des deux équipes qui nous a offert un agréable match, et une jolie victoire pour l'Orée.

Gand enchaîne après sa semaine en EHL réussie

Louvain - Gantoise 2-7

Les buts: 10e T. Clément (0-1), 16e Murray (0-2), 17e Tello (1-2), 23e Hellin (1-3), 32e Hellin (1-4), 47e Santana (2-4), 55e M. Clément (2-5), 59e Murray (2-6), 68e Kina (2-7)