Hockey D1: le White Star garde la tête avec autorité devant l'Antwerp et le Bee, le Victory cartonne encore

6-0, 6-2, 6-3: jeu, set et match en 3 semaines pour le Victory

Victory – A. Anderlecht 6-3

L’Amicale Anderlecht a vécu un dimanche compliqué sur le terrain d’un Victory qui confirme sa supériorité au fil des semaines. Sa quatrième place n’est pas le fruit du hasard. Pour le troisième dimanche de suite, le Victory a joué au tennis. Jeu, set et match. 6-0 contre Namur, 2-6 au Wellington et 6-3 contre l’Amicale Anderlecht. Le Victory respire la grande confiance. Lukas Plochy (X4), Jaap Croels et William Van Dessel se sont chargés d’alimenter le marquoir. Harry Verhoeven a limité la casse à l’arrière. “Nous avons bien joué, bien dominé et proposé un beau hockey”, explique l’ancien gardien de Division Honneur. “Notre axe central est très performant. Il amène beaucoup de danger vers l’avant. On a de l’expérience à toutes les lignes.”

Le Victory a mis un peu de temps avant de se mettre à l’abri : 1-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. “Mais, nous avons toujours gardé nos distances. Je regrette les cartes jaunes (Guerra, Groels et van de Laar). Les arbitres n’ont pas bien géré. Cela pourrait nous être préjudiciable pour la suite. Nous avons comme objectif le top 6. Nous sommes en quatrième position. Nous avons surtout pris les points contre des concurrents directs. Nous jouerons contre LLN, le Polo puis un gros test contre le White Star.”

Du côté d’Anderlecht, Renaud Pangrazio reconnaissait la victoire du Victory. “Le Victory a bien géré. Au niveau du fond de jeu, il y a match. Mais, notre adversaire a bien géré les moments clefs. Quant à nous, nous devons mieux contrôler les moments après un but. Notre pc défensif doit être meilleur aussi.”

L’Amicale occupe la neuvième position avec 5 points, soit autant que le Wellington qui est 8e.

LLN profite parfaitement d’une équipe du Polo trop déforcée

Polo – Louvain-la-Neuve 1-3

Le Polo a gaspillé par sa faute une belle occasion de prendre une bouffée d’oxygène. Le club brabançon file vers la poule pour le maintien. C’est une certitude. Les Waterlootois viennent d’offrir trois points à de valeureux Louvanistes.

Sur le terrain, le Polo était trop déplumé. Il manquait 6 absents qui étaient annoncés depuis longtemps. D’ailleurs, le Polo avait essayer de faire déplacer le match. En vain. Avec un tiers du noyau absent, la mission devenait périlleuse pour François De Saedeleer and co. “ Nous nous sommes bien débrouillés”, narre le frère de Chouchou. “Le nul était possible. LLLN n’était pas si fort. Ils étaient organisés. Nous perdons de notre faute. Louis arrête un stroke. Nous ratons de grosses occasions.”

A Louvain-la-Neuve, l’heure était à la fête. Les Brabançons quittent la lanterne rouge pour se hisser à la 10e place. “Nous avons très bien entamé la partie en étant bien en place. Nous ratons un stroke. Avant la fin du premier quart, nous marquons notre premier pc. Dans le deuxième quart, le Polo a aussi un stroke (1-1). Le jeu se déroule de manière équilibrée. Ils ont un pc raté et on marque sur le contre (1-2), le score à la mi-temps. Nous avons changé notre structure. Cela a marché. Puis, on a a des occasions, mais on ne marque pas. Louis fait un bon match. Nous finissons par marquer sur pc (Dallons). Nous sommes restés bien en place pour défendre correctement. On voit une belle évolution par rapport au début de saison. Nous avons géré jusqu’au bout. Ces trois points font plaisir. Beaucoup de bien. On remonte dans le classement. La route reste longue.”

L’Antwerp a enfin contrôlé le jeu et le score sur tout un match

Rasante – Antwerp 1-7

La Rasante n’a jamais eu voix au chapitre contre l’Antwerp. Cette fois, les Anversois se sont mis au parfum de la D1. Ils ont compris ce qu’on attendait d’eux en D1. Ils ont joué comme des patrons du début à la fin ce qui explique le score. “Nous avons appris à bien dominer. Nous sommes une équipe supérieure. On attend qu’on fasse le jeu chaque dimanche. Nous avons enfin livré un match où on a vu ce qu’il fallait faire pour signer un carton. Avant, nous contrôlions le jeu, mais pas le marquoir. Face à la Rasante, nous avons dominé et concrétisé. Cela fait une grande différence par rapport à nos matchs contre le Pingouin ou LLN. Ici, on a tué assez vite le suspense. On sait vraiment ce qu’on doit faire.”

L’Antwerp n’a pas encore perdu un match, mais il a perdu quatre points face au Langeveld et à l’Indiana. Il a déjà battu le Pingouin et le Beerschot parmi les cadors.

Quant à la Rasante, le club bruxellois ne décolle pas vraiment. Il court toujours derrière un premier succès. Il a concédé trois partages contre LLN, l’Amicale et le Wellington.

Le Pingouin se réveille dans le dernier quart… Un peu trop tard

White Star – Pingouin 3-2

Le match au sommet que tout le monde attendait n’a pas déçu. Le White Star a été à la hauteur face à un Pingouin qui a démarré son match au dernier quart. Si le White Star s’offre le luxe d’être devant l’Antwerp et le Beerschot, Nivelles doit se méfier car il se rapproche de la 8e place.

“Nous avons joué en mode diesel”, analyse Nicolas Vandiest auteur des deux buts trop tardifs des Nivellois. “Nous nous sommes mis en route dans le dernier quart alors que le score montrait déjà 3-0.” Greg Gucassoff avait mis sur pc les premiers et troisièmes buts. “Les trois premiers quarts sont pour nous. Nous avons permis au Pingouin de revenir dans la partie. Nous avons même frôlé le 3-3 vu le pc en fin de partie. Notre succès est d’autant plus mérité que nous avons une latte. Nous devons apprendre à jouer jusqu’au bout. A la fin, nous cherchions juste à envoyer la balle plus loin.”

Du côté du Pingouin, on avoue que le 3-3 aurait été un peu forcé. “Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec une équipe comme le White Star. Avec un peu de réussite, nous revenions avec un point. Nous avons éprouvé des difficultés à sortir du jeu du White qui est très défensif. A la fin, nous nous sommes libérés. Nous avons osé.”

Le White Star attend de se frotter au Beerschot et à l’Antwerp.

L’Indiana prend les trois points avant deux matchs compliqués

Indiana – Malines 5-3

L’Indiana, c’est l’une des belles surprises. Le club gantois a accroché le Victory et l’Antwerp et a battu le Polo et le Langeveld. Il avait juste pris une casquette contre le Bee. Face à Malines, les Gantois n’ont pas pris le match à la légère.

Le score a toujours été à leur avantage: 1-0; 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3 et 5-3. Malines a eu le mérite de revenir avant de craquer. Pierre De Simpel était ravi de ces trois points. “Le match n’était pas beau. Malines a moins de qualités que l’an passé. Pourtant, je reconnais que Malines a mieux démarré la rencontre. Le 1-0 n’était pas mérité. Dans le deuxième quart, nous avons augmenté le niveau pour mené 3-1. La victoire est logique. La différence s’est joué sur les qualités du noyau. Nous étions plus forts. Nos pc sont meilleurs aussi. A la fin, Malines a perdu son focus en s’énervant. Nous, nous sommes restés calmes.

L’Indiana avait besoin de ces trois points avant de défier le Pingouin et Namur. En 5 matchs, nous avions le Bee, l’Antwerp, Malines avant d’enchapiner avec le Pingouin et Namur. Nous devions l’emporter. L’obejectif reste toujours le top 8.”

A Malines, les points ne rentrent pas. Pire, les Malinois ont pris la lanterne rouge. “C’est dur”, confie l’entraîneur Pieter Theuniers. “Nous avons à nouveau proposé un beau jeu. On a vite senti que l’Indiana était dans une bonne phase. Ce groupe est mature et efficace. Nous avons dominé le jeu à la balle, mais nous n’avons pas assez confiance. Le premier but sur pc n’est pas un but. Nous avons eu quelques belles occasions avant ce premier goal. Nous restons dans le coup, mais le 4-2 nous coupe les jambes. Pourtant, nous revenons à 4-3 avec des occasions. Nous sortons le gardien et prenons le 5-3. Nous devons être plus efficaces dans le cercle et travailler nos pc.”

Le Bee a encore piqué fort en première mi-temps

Beerschot – Namur 6-0

Le Beerschot a mis un peu de temps à trouver sa vitesse de croisière en Division Un. Mais, les Ours carburent à plein régime. Namur en a fait les frais. Comme d’habitude, le Bee a démarré la rencontre à 100 à l’heure, en asphyxiant son adversaire. A la pause, la note était déjà salée: un 5-0 bien tassé.

“Nous voyons surtout match après match”, tempère John Golberg. “Nous livrons une très bonne première mi-temps. Ensuite, ce fut un peu moins bon. Nous devons travailler pour garder le même rythme. Ces derniers matchs, nous avons toujours été solides en première période.”

Le 6-0 est le fruit de deux strokes de Perez, d’un pc de Bull et de trois goals de champs signés Perez, Gonzalo et Mortelmans. “Nous progressons sur tous les plans, mais rien n’est acquis. Nous devons encore bosser plus”, prévient John Golberg avant d’évoquer Namur. “Les Namurois ont souffert car nous avons très bien commencé la partie. Il n’y a pas vraiment eu de suspense. Mais, ces joueurs ont la vitesse et la qualité.”

Son homologue namurois, François Fabri, vit une saison faite de très haut et de très bas. Après la défaite (6-0) au Victory, Namur avait relevé la tête (4-2) contre le Langeveld avant de sombrer à nouveau contre le Beerschot. “La nuit a été dure”, commence-t-il. “Nous avons affronté une équipe du Beerschot très solide en début de partie. Je les avais prévenus. Le Bee a enclenché le rouleau compresseur. Nous avons été étouffés. Le score est sévère. Sur un stroke, la discussion est ouverte. Sur le 2-0, nous commettons une petite erreur. Globalement, mon équipe n’a pas répondu présent. Le Bee a déroulé. Il n’y a rien à dire sur le 5-0 à la pause. Nos erreurs se payaient cash. Nous avons quelques pc, mais le Bee a bien défendu. Namur n’a pas évolué à son niveau. Nous avons des gars d’expérience car sont capables de mieux gérer. J’en attends plus de mes joueurs.”

Le Bee affrontera le Wellington la semaine prochaine. “Et nous n’irons certainement pas au Well en faisait les malins”, prévient John Golberg.

Van Haelen: “Malheureusement, le score est logique”

Langeveld – Wellington 1-3

Le Langeveld n’avance plus ces dernières. Donc, il recule. Après son succès lors de la première journée face à LLN, il a grapillé deux points contre la Rasante et le Polo. Et c’est tout. Dimanche, c’est le Wellington qui a dicté sa loi sur le terrain du Lang. “Malheureusement, le score est logique”, reconnaissait Thibault Van Haelen.

Le Wellington en profite pour remporter sa première victoire. Une belle bouffée d’oxygène pour les Ucclois qui montent en puissance. Thibault Pierrard était ravi pour la tournure de la rencontre. Cette fois, le Well n’a pas laissé le Langeveld revenir dans le coup. “Nous avions déjà laissé la Rasante et le Polo revenir à égalité en fin de match. Nous avons mieux géré cette fois. Au premier quart, le score était de 1-2. Nous marquons le troisième dans le dernier quart. Nos stats sont à notre avantage. Depuis le début de saison, nous avons beaucoup travaillé. Nous nous investissons tous. Nous avions besoin de ce succès pour garder le top 8 comme objectif.”

Classement

1. White Star 6 5 1 0 16

2. Antwerp 6 4 2 0 14

3. Beerschot 6 4 1 1 13

4. Victory 6 3 2 1 11

5. Indiana 6 3 2 1 11

6. Pingouin 6 3 1 2 10

7. Namur 6 3 1 2 10

8. Wellington 6 1 2 3 5

9. Anderlecht 6 1 2 3 5

10. LLN 6 1 2 3 5

11. Polo 6 1 2 3 5

12. Langeveld 6 0 3 3 3

13. Rasante 6 0 0 3 3

14. Malines 6 0 2 4 2