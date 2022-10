DH dames : les favorites ont toutes tenu leur rang

Division Honneur dames, 8e journée

Cette fois, l’Orée a bien négocié toute la deuxième mi-temps

Braxgata – Orée 3-1

Braxgata: Sotgiu; Dujardin, Vanden Borre, Li. Hillewaert; J. Vandermeiren, Caarls, A. Vandermeiren, Lo. Hillewaert; Ikegwuonu, Van Dieren, McCann; puis Versavel, Scheers, Van Onsem, Halsberghe, Albertyn.

Orée : Ibanez; Belis, Clapes, De Kerchove, Devresse; Balon-Perrin, Singh, Vincent; Bonami, Barry, Verzura; puis Croese, Delva, Jonet, Franck, Van Outryve

Les arbitres: MM. Y. Vanneste et M. Raquet

Cartes vertes: 27e Ikegwuonu, 55e Bonami

Carte jaune: 68e Scheers

Les buts: 19e Van Dieren (1-0), 31e Ikegwuonu sur suite de pc (2-0), 45e Barry (2-1), 60e Vanden Borre sur pc (3-1)

Penalty corner: Braxgata 2/7 et Orée 0/3

Après un long round d’observation de 14 minutes, le Brax récupérait une balle intéressante, mais le tir d’Ikegwuonu s’écrasait sur le poteau d’Ibanez. Les deux gardiennes n’avaient pas encore touché la moindre balle dans ce premier quart fort équilibré, magré une légère domination du Brax. L’Orée montrait sa solidité défensive, mais les Bruxelloises perdaient trop de balle en remontant le terrain.

Ibanez était la première à intervenir. Elle repoussait au début du 2e quart un tir de Lore Hillewaert. L’avertissement n’était pas passé. Dans la foulée, Ikegwuonu perdait son duel avec Ibanez, mais Van Dieren était sur le rebond (1-0). Sur le coup, sa défense ne l’a pas aidée. Hélène Delva répondait timidement par un faible envoi qui obligeait Sotgiu à toucher sa première balle à la 23e minute. Sofie Scheers manquait son tir en bord de cercle à la 26e. Ikegwuonu prenait une verte car elle n’était pas à 5 mètres. Un relais McCann et Lacina aboutissait dans le cercle, mais la défense de l’Orée bloquait le tir. Pour une faute dans les 25, l’Orée concédait le premier pc de la partie à la 30e minute. C’est Dujardin qui envoyait, mais sa balle était contrée. L’Orée oubliait de sortir la balle ce qui profitait à Ikegwuonu dont le tir finissait au fond du but (2-0). L’Orée obtenait sa plus belle occasion à la 35e minute. Sur un contre de Signh, un kick du Brax lui était favorable. Bonami recevait la balle chanceusement. Son centre était parfait mais Van Outryve avait fait un pas trop loin.

Le Brax était bien payé: un tir et un pc sur une mi-temps. C’est du 100%. De l’autre côté, l’Orée n’a jamais réellement inquiété Sotgiu.

A la 42e minute, l’Orée obtenait son premier pc. Le tir de Croese était contré. De Kerchove était sur le rebond. Là aussi, elle était contrée. C’est finalement Claire Barry qui réveillait l’Orée en faisant preuve de lucidité pour tromper Sotgiu à la 45e minute. Vexées, les filles du Brax répondaient par un 2e pc dans la foulée. Ibanez repoussait un bel envoi de Vanden Borre. Ce but avait galvanisé les Bleues qui jouaient plus vite et plus haut. L’âme de la rencontre basculait dans ce troisième quart.

Le Brax ratait sur une série de trois pc. L’Orée était aussi proche du 2-2, mais Sotgiu veillait. La rencontre pouvait filer dans les deux sens. Ibanez sortait un envoi de Versavel. La balle filait d’un cercle à l’autre. Enfin. C’est sur pc que Vanden Borre crucifiait les espoirs de l’Orée à la 60e minute (3-1). L’Orée réagissait encore avec une série de deux pc. La phase ne donnait rien sur le 2e.

La fin de match ne modifiait pas la donne. L’Orée a livré une belle prestation en deuxième période, mais le Brax était un ton plus fort.

La Gantoise attend le Racing à 15h30

Les autres matchs

Antwerp - Victory 3-2

30e Jardel (1-0), 42e Tynan (1-1), 46e Tynan (1-2), 48e Struijk (2-2), 69e Theunissen (3-2)

Dragons - Daring 5-0

15e Magis (1-0), 30e De Groof (2-0), 34e De Groof (3-0), 44e A. Marien (4-0), 53e Barden (5-0)

Watducks - Louvain 3-1

30e Lhopital (1-0), 34e L. Boey (2-0), 48e Goens (2-1), 58e Ronquetti (3-1)

Wellington - Herakles 1-3

Carte rouge: 64e Rickli (Il était énervé par des décisions arbitrales liées à un stroke et à un pc)

11e Deroo (1-0), 21e Weyns (1-1), 28e Mommens (1-2), 69e Leclef (1-3)