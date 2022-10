DH Messieurs: Le Léo et Gand frappent très très fort

Score de tennis pour ce choc des titans

Racing - Gantoise 1-6

Racing: Gucassoff; Wegnez, Xavier, Vanwetter, Cornez-Massant; Truyens, Meurmans, Cabuy; Charlier, Cosyns, de Chaffoy puis Lambeau, Weyers, Lucaccioni, Cayphas, Malherbe.

Gantoise: Santiago; M. Deplus, T. Deplus, Desgouillons, Murray; M. Clément, Goyet, Kina; T. Clément, Duvekot, Hellin, puis Tynevez, Masson, Esquelin, Cremers.

Arbitres : MM G. Boutte et S. Michielsen

Cartes vertes : 12e Xavier, 26e Truyens, 59e Lucaccioni

Les buts : 5e Cosyns sur suite de pc (1-0), 14e Masson (1-1), 20e T. Clément (1-2), 28e Hellin (1-3), 46e Murray (1-4), 59e Kina sur pc (1-5), 70e Duvekot (1-6)

Penalty corner : Racing (1/2) et Gantoise (1/2)

Le choc des titans, voilà une définition possible de l'affiche du jour. Le Racing reçoit le Gantoise, les deux clubs se trouvent dans un mouchoir de poche avec le Léopold dans le trio de tête du classement. Les deux formations ont l'habitude de présenter un jeu offensif, la rencontre sera certainement pleine de spectacle, en tout cas c'est ce que les deux coachs annoncent avant la rencontre. « Montrer du beau hockey et de l'intensité, c'est ce qu'on essaie de faire chaque semaine.» déclare Pascal Kina lors de l'interview d'avant match. La question est également posée aux deux coachs, « Est-ce que cette affiche rappelle quelque chose de particulier à vos hommes ? », pour ceux qui ont la mémoire courte, il s'agit de la finale du championnat de la saison dernière. Les deux staffs, l'affirme : « Aucunement, nous n'en avons pas parlé lors du briefing ou lors de la préparation. ». Le Racing retrouve son groupe pratiquement complet, sauf Torras qui a été blessé lors de l'entraînement de ce vendredi. Le réservoir de joueurs de la Gantoise est généreux, il y a donc souvent des « absents ». Ici il s'agit de Madeley, Rogge, Lauwers, Lietear et Molenaar.

La période d’observation est vite interrompue par le premier but de la rencontre, sur une suite de pc, Cosyns arme un shoot entre les guêtres de Santiago. Une discussion entre les arbitres à lieux afin de juger de la hauteur du premier shoot qui prit la direction du goal afin de juger si celui-ci rendait invalide le but de Cosyns. Mais les 22 hommes se retrouvent au ventre, ce qui suppose donc que le goal est validé. C’est 1-0 pour les hôtes du jour. On reste attentif au jeu de Victor Wegnez qui loupe quelques prises de balles, ce qui n’est pas habituel pour le défenseur du Racing. Après ce premier but, la Gantoise sort quelque peu du bois, très présent dans les 25 adverses, la pression s’intensifie et Masson récupère une très mauvaise relance de la défense bruxelloise en bord de cercle. Cependant il ne parvient pas à transformer ce bijou. Masson ne s’en mordra pas les doigts longtemps, il récupère de nouveau la balle dans le cercle du Racing, et arme un tir puissant presque dos au but, Gucassoff est dépassé, c’est déjà 1-1 dans ce premier quart temps. Dans la foulée, la Gantoise obtient son premier pc de la rencontre. Kina est mal servi, il doit se mettre en revers, son tir n’est pas cadré. Le score ne bouge pas.

Le deuxième quart temps a à peine repris que les occasions sont déjà présentes, des deux côtés. A force de visiter le cercle adverse, le deuxième but pour la Gantoise tombe rapidement. A la base, une action assez fluide dans le centre du terrain, les joueurs de Pascal Kina s’infiltrent bien trop facilement. C’est Timothée Clément qui termine le mouvement en faisant vibrer les filets de Gucassoff, c’est 1-2. Tynevez a le 3ème but au bout de son stick, mais son shoot revers est trop haut d’à peine quelques centimètres. Bien que le Racing arrive jusqu’au cercle adverse, ils ne parviennent pas à obtenir quelque chose. A l’inverse, la Gantoise impressionne dans sa reconversion et dans l’efficacité de sa contre-attaque, c’est Hellin qui est cette fois à la finition, avec un angle assez fermé, il parvient à faire résonner la planche. Le marquoir indique donc un 1-3 pour les visiteurs. La Gantoise ne tergiverse pas un instant, dès qu’ils peuvent, ils envoient une balle puissante vers le cercle en espérant en tirer quelque chose. La mi-temps est déjà sifflée, grosse interrogation du côté du Racing, il s’agira de réagir au mieux pour revenir dans la rencontre face à une équipe de la Gantoise qui est fabuleuse.

Le Racing s’est-il réveillé ? Possible. En tout cas, ils obtiennent un pc dès la reprise de la mi-temps. Le premier tir de Cosyns est repoussé par le sabot de Santiago, le second shoot est totalement hors cadre et part dans les airs, frôlant la tête de l’arbitre, Germain Boutte. Maintenant que le score est quelque peu respirable pour la Gantoise, on remarque que ces derniers forment d’autant plus un bloc presque imprenable par les hommes de Coche. Ils tentent plusieurs schémas d’incursion, dont celui de Charlier qui récupère la balle à l’entame de la surface dangereuse et arme un tir puissant presque immédiatement, Santiago sort la balle d’un arrêt réflexe inspiré du sabot droit. Le couperet tombe à la 46ième minute par Murray, et prend la forme d’un 4ème but pour la Gantoise. Murray, complètement esseulé dans le dos de Gucassoff n’a plus qu’à dévier le centre dans la cage adverse. Le 5ème but est proche, mais c’est le poteau qui sauve le Racing d’un but fatal. Jérôme Truyens tente de montrer l’exemple et le chemin à ses joueurs en atteignant enfin le cercle de la Gantoise, mais tout comme ses coéquipiers, il n’obtient rien de positif. Lors de la phase offensive suivante, c’est Cabuy qui voit son shoot partir bien trop haut que pour être dangereux.

Le dernier quart ne voit pas, jusqu’ici, la renaissance du Racing, bien au contraire, quelques déchets de la ligne défensive dont on est peut habituer, stoppent toutes tentatives de progression du Racing. La Gantoise obtient son deuxième pc de la rencontre un peu avant l’heure de jeu, la phase est déviée et termine dans le goal, le score est maintenant de 1-5, il est attribué à Antoine Kina. Le Racing échappe de peu au 1-6, grâce à l’arrêt de Gucassoff sur une énième incursion gantoise. Cela ne tiendra pas très longtemps, car Duvekot inscrit le 6ème but sur le fil, la rencontre se termine sur un score de tennis.

Fait très rare: 0 sur 17 pour Luypaert (10) et Plennevaux (7)

Braxgata – Orée 1-1

Braxgata: Walter; Van Steerteghem, Loots, Luypaert, van Cleynenbreughel; Biekens, Rossi, Walsh; De Winter, Onana, Walker; puis van Bavel, Adriaensen, Van Biesen, Clément

Orée: Thieffry, Stockbroekx, Beckers, Dohmen, L. Willems; Thiéry, Gencarelli, Simar; Plennevaux, Masso, M. Branicki; puis Curty, Langern Bogaerts, Labouchère, S. Branicki

Arbitres: MM. T. Bigaré et T. Croese

Carte verte: 39e Plennevaux

Les buts: 42e Langer (0-1), 45e Walsh (1-1)

Penalty corner: Braxgata 0/10 et Orée 0/7

Le match démarrait à la 3e minute par ce sprint de Masso qui remontait tout le terrain, qui effaçait son opposant pour faire une belle passe en retrait à Plennevaux qui ne touchait pas la balle. L’Orée négociait mieux le début de la rencontre. A la 8e minute, Walter devait encore s’interposer face à Plennevaux. Dans la foulée, c’est Simar qui testait les réflexes du gardien allemand. Langer, à peine monté au jeu, prenait deux coups de stick e qui donnait un premier pc à la 10e minute. Simar cherchait la déviation de Curty. Le premier pc du Brax était sifflé à la 12e minute. Thieffry repoussait le sleep de Luypaert. Le premier quart a été totalement à sens unique à l’exception du pc de Luypaert.

L’Orée contrôlait la balle en reprise de deuxième quart. La réaction du Brax se faisait attendre. Le Brax n’existait que par la présence et la longue passe de Luypaert. Adriaensen recevait une longue balle en bord de cercle. Il tirait… sur un pied. La série de deux pc tirés par Luypaert ne donnait rien. Thieffry était mis à contribution à la 28e minute sur une percée de Rossi. Plennevaux n’était pas loin du premier, mais, sur la phase, l’Orée obtenait son 2e pc à la 30e. Plennevaux ne cadrait pas. Sur une interception de Dohmen, Thiéry plongeait pour dévier la balle pour Plennevaux qui allait chercher le 3e pc. Une belle construction ! Plennevaux ratait son tir. Onana accélérait sur la baseline pour offrir à Luypaert un 4e pc à la dernière seconde. La phase s’achevait à la fin du 3e pc. Sans but. A la pause, le Brax était bien payé avec ce 0-0.

Arthur Thieffry faisait le ménage du gant sur une percée du flanc gauche. Sur une récupération de Curty, ce dernier remontait le terrain et attendait le bon moment pour écarter sur Masso dont le centre était dévié par Langer qui plongeait (0-1). L’Orée reculait. Luypaert en profitait pour servir Walsh dont le tir n’était pas dévié. La minute suivante, ce même Walsh trompait Thieffry. Curty répondait en amenant un nouveau pc.

Le geste défensif de Van Cleynenbreughel était somptueux. Il smashait un long flick de Plennevaux alors que Stockbroekx était seul dans le cercle. Dohmen concédait un pc pour le Brax. Thieffry sortait encore deux pc de Luypaert.

Le Brax ne cessait de monter en puissance face à une équipe de l’Orée qui était plus fatiguée. Branicki déviait dans les nuages. Luypaert recevait un 9e pc. Thieffry sortait encore le sleep de Luypaert. Incroyable. Walsh n’était pas loin du 2-1. Le Brax dominait ce dernier quart. Plennevaux cherchait la déviation de Dohmen. L’Orée allait encore chercher un 6e pc. Il était stoppé sur la ligne. Stockbroekx et Walker étaient rappelés à l’ordre par monsieur Bigaré. Plennevaux héritait encore d’un tir, puis d’un 7e pc. Encore stoppé. Le match s’arrêtait sur un 17e pc, le 10e pour Luypaert.

Le score ne bougeait plus. Un point partout. Score logique.

Boon et le Léopold écrasent l'Herakles

Léopold - Herakles 10-2

Léopold: Henet; Van Strydonck, J. Verdussen, Forgues, Boccard; Cuvelier, Baumgarten, Englebert; Boon, A. Verdussen, Zimmer; puis Muschs, De Trez, Eaton, Leeuw, Degroote

Herakles: Timmermans; Cicileo, Muir, Nepote, Verdussen; Van Dessel, De Kerpel, M. Donck; Vloeberghs, Keusters, Thomas; puis Mondo, V. Donck, De Borrekens, Delaisse, Van Damme

Arbitres: MME P. Cuypers et C. Martin-Schmets

Carte verte: 12e Degroote

Carte jaune: 53e Eaton

Les buts: 3e Boon sur pc (1-0), 8e de Borrekens (1-1), 15e Boon sur pc (2-1), 28e Boon (3-1), 32e Boon (4-1), 35e Baumgarten (5-1), 40e Degroote (6-1), 43e Mondo sur pc (6-2), 48e Baumgarten (7-2), 63e Boon (8-2), 67e Boccard (9-2), 70e Boon (10-2)

Penalty corner : Leopold 2/5 Herakles 1/5

En visite au Léopold, l’Herakles espérait oublier sa défaite contre le Watducks de dimanche dernier. Le Léo, en tête du championnat et toujours invaincu, comptait bien poursuivre son exceptionnelle série.

Après deux minutes de jeu, le Léopold héritait du premier pénalty de la rencontre. Boon le convertissait d’un bon sleep. Les visiteurs ne tardaient pas à réagir puisque 5 minutes plus tard, de Borrekens égalisait de près. A la 15e, Boon inscrivait son second but de l’après-midi, toujours sur pc.

Le second quart reprenait par une réaction de l’Herakles. De Kerpel adressait une bonne balle à Keusters qui tirait au but. Déviée par un défenseur, la balle revenait dans le stick de De Kerpel qui envoyait une mine, détournée par le gant ferme de Romain Henet. L’Herakles obtenait ensuite son premier pc de la rencontre. Mondo le tirait, Henet intervenait à nouveau. Ensuite arrivait le show Tom Boon : sur une passe tranchante de Boccard, il déviait à la retourne en un temps hors de portée de Timmermans, une sorte de Madjer. Sublime. Que dire de son quatrième but de l’après-midi à la 31e : Cuvelier lui adressait une louche sur la baseline à gauche du but. Il récupérait la balle, y allait d’une feinte de tir avant de contourner la défense et d’allumer en revers hors de portée de Timmermans. En toute fin de second quart, Baumgarten se mettait au diapason de Boon ; il récupérait la balle dans les 25 des visités, et entrait dans le cercle et tirait dans la lucarne de Timmermans.

Dès le début du troisième quart, le Léo provoquait un pc. Boon le tirait. Timmermans le stoppait. La balle revenait chez Boccard qui tentait sa chance, mais le gardien déviait une nouvelle fois le tir adverse. Ce n’était que partie remise, car quelques secondes plus tard, l’Herakles perdait la balle. Degroote, dos au but, tirait et marquait le sixième but du Léo. Sur pc, Mondo réduisait la marque à la 43e. 5 minutes plus tard, Baumgarten ajoutait à nouveau son nom au marquoir sur une passe d’Arthur Verdussen. Un pc du Léo était mal stoppé et ne donnait rien. Boccard récupérait la balle et filait vers le but. Son flat n’était pas cadré.

L’Herakles obtenait son quatrième pc de la rencontre à la 56e qui ne donnait rien. John Verdussen perdait la balle face à Keusters mais se rattrapait en annihilant l’action après un bon retour. Un nouveau pc était sifflé pour les visiteurs. Baumgarten, le premier sorteur du Léo, dégageait la balle. A la 61e, la reprise de Boon heurtait le poteau. Deux minutes plus tard, Eaton lui adressait un bon flat dans le cercle. Son tipin terminait sa course dans les filets de Timmermans. Cinquième but de Boon cet après-midi. Le Léo continuait d’attaquer et Degroote, sur la baseline gauche, passait à Boccard qui poussait la balle dans le goal. A la 70e, Boon inscrivait son sixième but de l’après-midi, le dixième de son équipe ! Ce but était fêté par les « hourra » du public.

Uccle Sport tue l'espoir de l'Old Club

Old Club - Uccle Sport 1-3

Old Club : Martin ; Jehaes, Maréchal, Lectius, Ulrich; Dawance, Potenzoni, Helne; Holmes, Vermesse, Demoor; puis T.Tambwe, A.Tambwe, Permin, Lamalle, Lamarche

Uccle Sport : Flamand ; Goyet, Saussez, Bellengeer, Amoroso; G.Hainaut, Moreno, Cockelaere ; Magnant, Mushiete, Nelson ; puis Defise, Rickli, Houbart, Latte, Lardeur

Arbitres : MM V.Loos et L.Vanderborgh

Les buts : 23 e Magnant (0-1), 28 e Amoroso sur pc (0-2), 38 e Mushiete (0-3), 45 e Holmes (1-3)

Carte verte :61e Permin

Carte jaune: 66e Permin

Penalty Corner : Old Club (0/3) et Uccle (1/4)

Voilà bien un match capital pour le maintien. Le vainqueur, s’il y en a un, sera terriblement boosté pour la suite de la compétition en sortant vraisemblablement de la zone de relégation. Les Bruxellois retrouvent Amoroso pour ce choc… Ambiance et engagement assurés.. On démarre par un long round d’observation qui dure dure… On sent les 2 équipes crispées et plus particulièrement les locaux que l’on sent moins en jambe que contre le Daring. Les 2 équipes ne prennent aucun risque et les gardiens ne sont pas ou peu sollicités. 17 e réveil : Magnant isolé par un superbe flick de Cockelaere ne profite pas de l’aubaine et se heurte à Martin. Dès que l’on entame le Q2, les visiteurs prennent les choses en mains et poussent. Magnant passe la défense en revue mais ne peut conclure. Uccle prend clairement l’ascendant. Sur une superbe passe profonde de Belengeer, Magnant fait 0-1 sur une subtile déviation à la 23 e . Les Ucclois restent haut et l’Old Club qui a pris un coup sur la tête subit clairement la rencontre. Pire, sur le 2 e pc des Bruxellois, Amoroso fait 0-2 à la 28 e . Flamand est pratiquement réduit au chômage technique. Uccle maîtrise le jeu en étant plus incisif. Chez les locaux il y a trop de déchet et d’imprécision. Dès le Q 3, les locaux poussent enfin…pendant une petite période, on retrouve le jeu des Liégeois mais sur un raid de Houbart qui isole Mushiete, celui-ci fait 0-3. Arrive alors Flamand qui sauve son équipe sur 2 grosses interventions aux 40 e et 42 e au plus fort de la poussée locale.

Mais à la 46 e sur un débordement et un centre millimétré de Demoor, Holmes redonne l’espoir aux locaux. Les Liégeois poussent à ce moment-là et on observe un petit moment de flottement chez les visiteurs : perte de balles, imprécisions diverses. Petit à petit ils parviennent à rester dans le contrôle, en présentant un double rideau défensif difficile à passer. Les Liégeois ne trouvent pas l’ouverture… Pire un stroke est sifflé contre eux. Amoroso pourtant très bon rate l’opportunité d’assurer le résultat. La fin du match est crispante et Flamand se met encore en évidence en sortant 2 pc. Le public local continue à encourager ses troupes mais ce sera vain. Uccle sort méritoirement vainqueur de ce match essentiel pour le maintien.

Les autres matchs

Dragons - Daring 4-0

Carte verte: 9e Geers

Carte jaune: 70e Van Linthoudt

5e Rubens (1-0), 28e Della Torre (2-0), 40e Martinez (3-0), 57e Raes (4-0)

Watducks - Louvain 4-1

Cartes vertes: 45e Charlet, 50e Ghislain

4e Charlet (1-0), 38e Sidler (2-0), 47e Dykmans (3-0), 49e Mucic (3-1), 70e Charlet (4-1)