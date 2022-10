Sinia : "Battre le Watducks pour gommer l’échec au Racing"

Les deux noyaux abritent beaucoup d’internationales qui rentrent d’Argentine le 11 novembre. Il aurait été insensé de les faire jouer moins de 48 heures après leur retour (décalage, fatigue…).

Dimanche dernier, le Watducks a fait le job en battant Louvain. Les Brabançonnes surfent sur une vague positive avec six victoires en 8 matchs.

Seul hic, elles ont perdu leurs deux toppers contre le Braxgata et l’Herakles.

Quant à Gand, elles ont été battues dimanche dernier pour la première fois en 93 matchs. Aucune des Rayées ne sort traumatisée de ce revers au Racing.

"Je ne vois aucun impact. Si tu regardes le match, on mérite la victoire. Nous avons eu un petit manque de réussite. Nous ratons un stroke et huit pc. La défense d’Uccle ainsi que leur gardienne ont sorti le grand jeu. Nous encaissons à la dernière minute. Personne ne panique. Si nous avions proposé un mauvais match, nous nous serions posé plus de questions. Nous savions que cette série s’achèverait un jour. Nos adversaires ont toujours été un peu plus motivées face à nous."

La page du Racing est déjà tournée. Les Gantoises n'ont pas le temps de trop réfléchir. Dimanche dernier, elles sont entrées dans un marathon de quatre matchs décisifs : Racing, Watducks, Braxgata et Dragons. "Nous avons déjà raté le premier test", reprend l'ancienne Red Panther. "Nous devons remporter les trois rencontres qui viennent."

Les objectifs gantois n'ont pas changé d'un iota : le titre et si possible une médaille en EHL en fonction du tirage. Mercredi, le Watducks ne manquera pas d'arguments. Aisling D'Hooghe peut s'appuyer sur une grande défense alors que l'attaque marque plus facilement que par le passé. "Le Watducks signe un très bon début de saison. Défensivement, cette équipe a toujours été solide. Offensivement, elle est plus solide qu'avant. N'oublions pas que le noyau était en reconstruction à la suite de plusieurs départs de joueuses historiques. On sent que, cette année, c'est reparti. Elles ne sont qu'à trois points de nous. Nous devrons être à 100 % pour gommer l'échec au Racing." Thibaut Vinel