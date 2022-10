DH hommes : Le Léo plonge le Racing en pleine crise, Gand accroché

Le Racing en crise, le Léo rayonne

Léopold - Racing 6-3

Léopold : Henet ; Forgues, J. Verdussen, Van Strydonck ; Boccard , De Trez, Cuvelier, Zimmer, Englebert ; A. Verdussen, Boon puis Eaton, Muschs, Baumgarten, Leeuw, Degroote

Racing : Gucassoff ; Xavier, Vanwetter, Cornez-Massant ; Truyens, Meurmans, Weyers, Cabuy ; Charlier, Cosyns, de Chaffoy puis Lucaccioni, Delavignette, Berton, Marquet, Malherbe

Arbitres : MM. T. Bigare et J. Ciechanowski

Carte verte: 57 e De Trez

Les buts : 3e Boon sur pc (1-0), 11e Degroote (2-0), 16e Boccard sur pc (3-0), 28e Degroote (4-0), 45e Charlier (4-1), 47e Boon (5-1), 55e Boon sur pc (6-1), 56e Weyers (6-2), 58e de Chaffoy (6-3)

Penalty corner : Léopold 3/6 et Racing 0/8

Un duel d’enfer entre ces deux titans du hockey. À la maison, le Léopold rentre d’emblée dans le match, puissant comme jamais. Les premières minutes, l’équipe accueillante domine très clairement le terrain. Deux minutes seulement suffisent à annoncer le premier pc en faveur du Léo. Premier pc, premier goal de Boon (1-0). Directement, la couleur du match est annoncée, le rouge et le blanc domineront en ce dimanche. Une minute après seulement, le Racing décroche à son tour un pc. Malheureusement, ils ne reproduiront pas la réussite de leurs adversaires. Le gardien du Léopold, Henet, est dans son meilleur jour : ses réflexes sont aussi impressionnants que la puissance de ses arrêts. Directement, l’équipe à domicile opte pour un full press et engage le jeu dans le cercle adverse. Ils sont décidés à ne quitter cet espace pour aucune raison. Un deuxième pc est annoncé pour le Léo, où les joueurs tentent une phase originale et prometteuse, mais qui malheureusement fût trop lente cette fois-ci.

A la 11 e minute, Degroote se retrouve face au goal et profite de cette occasion en or pour afficher le second goal de cette rencontre (2-0). Une balle puissante dans la direction du goal, si puissante qu’il a fallu arrêter le temps l’histoire de quelques minutes, le temps de refixer le trou créé dans le filet. Avant la fin du premier quart-temps, un troisième pc est annoncé pour le Léo, un pc qui affirmera davantage la dominance de l’équipe rouge et blanche, puisque Boccard y affichera un goal à nouveau (3-0). Le deuxième quart-temps reprend et le Racing peine à reprendre le dessus, malgré les différentes tentatives. Truyens tente le tout pour le tout, mais la construction du Léopold les freine dans leurs actions. Les supporters en masse sont déchaînés, tant présent pour le Léo que le Racing en déplacement. Les pc continuent de tomber, mais la chance de ces phases semble avoir tourné pour le Léo. A la 28 e minute, Degroote se retrouve encore face à une occasion parfaite, qu’il ne laissera pas passer (4-0). La dominance est toujours claire : il est facile pour le Léo de doubler son adversaire et reprendre cette balle lorsqu’elle s’égare.

La tentative de remontada du Racing

Alors que la mi-temps vient de passer, le Racing nous montre un tout autre visage. Leur stratégie semble avoir été revue, tant en défense qu’en attaque. Ils réussissent finalement à trouver le cercle adverse et à se créer de belles occasions. Charlier profite, à la 45 e minute, d’avoir la balle pour la glisser entre les jambes du gardien et d’afficher le premier goal en l’honneur de son équipe (4-1). Les supporters sont en transe, ravivés de voir leur équipe se réveiller enfin. A la 47 e minute, le jeu se retourne à nouveau. Suite à un flic, Boon se retrouve avec la balle dans son stick, seul face au gardien. A la surprise de tous, il parvient à passer cette balle au-dessus de la tête du gardien, et parvient à marquer tel un jeu d’enfant (5-1). Les minutes s’écoulent et le Racing reprend très clairement du poil de la bête. L’équipe en visite parvient à intercepter les passes du Léo et ainsi les stopper dans leur élan. Un jeu bien mieux construit qu’en première partie de match. Le dernier quart-temps offre un jeu encore plus explosif. A la 55 e minute, Boon profite d’un pc pour faire gonfler le score (6-1), et une minute plus tard seulement Weyers met un deuxième goal pour son équipe (6-2).

Déchaînés, le Racing ne compte pas s’arrêter là. D’un côté la remontada du Racing, de l’autre l’épuisement du Léo. Sans pc, ils commencent à peiner à rentrer dans le cercle adverse. S’en suit une avalanche de pc en faveur du Racing, malheureusement tous vain. À la 58 e minute, de Chaffoy clôture le score en parvenant à atteindre le goal, terminant ce match acharné avec un troisième goal pour son équipe (6-3). « Il y avait un autre visage du Racing pour la deuxième mi-temps. On savait que le Léo avait une grosse attaque mais ça nous a quand même surpris. On a manqué de professionnalisme, d’expérience sur la première mi-temps », s’exprime Jérôme Truyens par rapport à la défaite de son équipe. Un match tout de même acharné jusqu’à la fin, rempli de somptueuses techniques et précisions.

Le Brax a contré la puissance gantoise pour obtenir un point

Braxgata – Gantoise 3-3

Braxgata: Walter; Van Steerteghem, Loots, Luypaert, van Cleynenbreughel; Biekens, Rossi, Walsh; De Winter, Onana, Walker; puis van Bavel, Adriaensen, Van Biesen, Clément

Gantoise: Santiago; M. Deplus, T. Deplus, Desgouillons, M. Clément; Goyet, Kina, Masson; T. Clément, Duvekot, Hellin, puis Esquelin, Murray, Tynevez, Cremers

Arbitres: Mme C. Martin-Schmets et M. M. Dutrieux

Cartes vertes: 8e Hellin, 35e Van Cleynenbreugel

Carte jaune: 35e Pascal Kina

Les buts: 5e Duvekot (0-1), 12e Luypaert sur pc (1-1), 24e van Bavel (2-1), 41e Duvekot (2-2), 48e Esquelin (2-3), 66e Onana (3-3)

Penalty corner: Braxgata 1/2 et Gantoise 0/6

Gand démarrait en force en pressant haut et fort. Dès le début, sur une percée venant du flanc droit, le jeune Van Steerteghem ne pouvait éviter de pousser la balle dans son propre but. Le but était attribué à Duvekot. Monsieur Dutrieux montrait une verte à Hellin qui venait de remonter au jeu. Ce premier quart était très engagé et nerveux. Gand obtenait son premier pc. Kina l’envoyait au sol et au milieu. Dans la foulée, le Brax forçait son premier pc pour un kick. Luypaert claquait la balle au fond du but (1-1). Onana se jouait de ses deux opposants pour enter dans le cercle et obliger Santiago à la parade. Goyet concédait bêtement un 2e pc au quart d’heure. Il était mal stoppé par Van Steerteghem. Sur le contre, c’est Gand qui forçait son deuxième pc. Le shot en revers de Kina était dangereux, mais stoppé. Ce premier quart était intense et passionné.

Les deux équipes continuaient à jouer d’un cercle à l’autre. C’est le Brax qui a pris les commandes à la suite d’un tir de van Bavel à la 24e minute. Clément était proche d’une déviation au 2e poteau. Rarement une première mi-temps avait filé dans tous les sens à ce point. Santiago sortait un tir cadré à la demi-heure. Gand ne parvenait plus à se créer une grosse occasion. Il fallait attendre les derniers moments pour voir le 3e pc gantois. La balle sortait du cercle sans être stoppée ! Gand prenait un 4e pc à la fin de la première mi-temps. Van Cleynenbreugel était sorti sur la même phase pour une poussée volontaire. La phase ne donnait rien si ce n’est un beau tir trop croisé.

La mi-temps a été animée. Pascal Kina était fâché sur le MO et monsieur Dutrieux à la pause. Il avait demandé au MO (Devillé) si on arrosait à la mi-temps. Il lui a répondu non. Pascal Kina avait demandé à ses joueurs d’aller dans le but pour le briefing. Finalement, le terrain a été arrosé. Pascal Kina a expliqué à monsieur Dutrieux qu’il n’était pas content par ce manque de professionalisme. Monsieur Dutrieux lui a infligé une carte jaune. Une scène surréaliste !

Pascal Kina sacrifiait Hellin durant 5 minutes à la suite de la carte jaune. De Winter déviait dans le cercle, mais Santiago était à la parade. Le Brax était plus présent, mais ne profitait pas de ses 5 minutes à 11 contre 10. Duvekot remettait Gand à hauteur du Brax pour avoir plongé et poussé la balle sur un rebond. Soulignons l’effort de Kina qui amène la balle dans le cercle. Dans la foulée, Gand obtenait un 4e pc. Il était à nouveau mal stoppé. Antoine Kina était poussé dans le cercle, mais n’obtenait pas de pc. Les Gantois règnaient seuls sur le terrain depuis la reprise. Sur un gros tir d’Antoine Kina, la balle était dévié et smashée par Esquelin situé à un mètre de Walter qui ne pouvait rien faire. Ce troisième quart s’est joué sur un rythme fou.

Le dernier quart confirmait la domination des Gantois. Le Brax ne parvenait plus à construire. Gand contrôlait ses jeux et ses nerfs en cette fin de match. Le Brax poussait dans les dernières minutes. Au moment où Gand partait en contre, c’est de l’autre côté qu’Onana surgissait pour rétablir l’égalité (3-3). Le Brax frôlait le quatrième, mais le tir de Walker n’était pas cadré. A la dernière minute, Gand héritait d’un pc, le cinquième puis le sixième. L’arrêt d’Adriaensen sur la ligne a sauvé le point du Brax.

Le match s’achevait sur ce 3-3 et des regrets gantois.

L'Orée l'emporte sans forcer

Orée - Uccle Sport 6-0

Orée : Thieffry ; Willems, Beckers, Dohmen, Stockbroeckx; Curty, Thiéry, Simar; M.Branicki, Plennevaux, Masso; puis Willocx, Bogaerts, Labouchere, S.Branicki, Langer

Uccle Sport : Flamand ; Goyet, Saussez, Bellengeer, Amoroso; G.Hainaut, Moreno, Cockelaere ; Magnant, Mushiete, D.Hainaut ; puis Defiuse, Latte, Nelson, Rickli, Houbart

Arbitres : MM V.Loos et A.C Colemonts

Les buts : 9 e Simar (1-0), 24 e Masso (2-0), 29 e Simar (3-0), 44e Masso (4-0), 58e Simar (5-0), 65e M.Branicki (6-0)

Penalty corner: Orée (0/6), Uccle (0/5)

Uccle espérait voguer sur la confiance engrangée le week-end passé à Liége. Le coach de l’Orée voulait la confirmation des performances at-home, en effet ils ont pris le maximum des points chez eux . Le match démarre pied au plancher, à la 2 e Flamand doit déjà se distinguer sur un tir de Masso. Réponse du berger à la bergère, à la 3 e Thieffry doit intervenir sur une déviation de Magnant idéalement servi par Mushiete. 2 occasions…1-1… L’Orée patiente fait bouger le bloc ucclois. A la 9 e , sur passe de Masso très remuant, Simar ouvre le score. Les Sanprétrusiens se libèrent et obligent Flamand à intervenir devant Bogaerts un jeune prometteur du cru. Les locaux exercent une pression haute et ne laissent pas les visiteurs sortir. Beckers et Dohmen verouillent l’axe ce qui étouffe les velléités offensives des Ucclois. Les pc se suivent sans succès bien que sur une intervention de Flamand à la fin du Q1, Masso rate une occasion en or. Sous l’impulsion de Moreno à nouveau très actif, les visiteurs entament bien le Q2 en se procurant une petite occasion. Sur un pc des Merles, un contre éclair, Langer isole Masso qui d’un superbe tip in fait 2-0. Nous en sommes à la 24 e . Comme les pc ne rentrent pas, Simar y va d’un terrible tir croisé pour fusiller Flamand et faire 3-0. Les pc se succèdent plus ou moins équitablement sans aucun succès. Dès l’entame de la 2 e mi-temps sur une belle action construite, Plennevaux dévie juste à côté. Les locaux jouent libérés et Stockbroeckx se voit justement annuler un superbe but en revers pour protect. Uccle réagit de manière sporadique et à la 41 e , Latte tente un beau centre que ne peut dévier Houbart.

Après un bel arrêt de Flamand sur pc local, Dohmen profite du long pour isoler Masso, décidemment dans tous les bons coups ,qui dévie judicieusement pour faire 4-0. Les occasions se succèdent et le jeune Langer (16 ans) se procure une très belle occasion. Uccle accuse le coup , les espaces se créent mais les locaux sont plus dans la gestion. Thieffry est pratiquement réduit au chômage technique tout en restant concentré Le festival Simar, homme du match, se poursuit. A la 58 e , il élimine deux joueurs pour fusiller l’infortuné gardien visiteur pour faire 5-0. A la 60 e , un tir de Houbart est sauvé par Willems. Cockelaere, Moreno et Mushiete tentent quand même d’inquiéter Thieffry mais sans succès. Pire, à la 65 e Amoroso laisse M.Branicki se retourner dans le cercle pour faire 6-0. Flamand sauve encore un tir de Branicki et Curty rate l’immanquable par nonchalance. La coupe est pleine. Aujourd’hui on voit la différence entre une équipe proche du top 4 et une formation qui lutte pour son maintien.

Un bon début de match a suffi au Watducks

Old Club - Watducks 1-6

Old Club: Martin; Marechal, Ulrich, Lectius, Chene; Lamalle, Dawance, Potenzoni; Jehaes, De Moor, Holmes; puis Berthus, Heine, Permin, T. Tambwe, Vermesse

Watducks: Vandenbroucke; Charlet, Van Oost, Van Marcke, Depelsenaire; de Paeuw, Wilbers, Sidler; Willems, Ghislain, Dykmans; puis Dumont, De B acker, van de Kerckhof, Petit, Rogeau

Arbitres: MM. T. Dagnelie et L. Do oms

Cartes vertes : 24e Dawance, 37e Sidler, 59e Wilbers

Carte jaune : 29e Dawance

Les buts : 2e Dykmans (0-1), 6e Charlet sur pc (0-2), 26e Charlet sur pc (0-3), 34e Willems (0-4), 41e T. Tambwe sur suite de pc (4-1), 58e Ghislain (1-5), 70e Dykmans (1-6)

Penalty corner : Old Club 1/5 Watducks 2/5

Après une bonne entame de match, le Wat s’impose à Rocourt. L’Old club recevait le Wat à Rocourt. Dans sa cuvette, les Liégeois ne sont pas faciles à manier. Décevants contre Uccle Sport la semaine passée, ils avaient à cœur d’offrir une belle prestation devant leurs supporters. En face, le Watducks restait sur deux convaincantes victoires contre Louvain et Uccle Sport. Il voulait confirmer et poursuivre leur remontée au classement.

Après quelques secondes de jeu, sur sa première offensive, le Wat ouvrait le score : Ghislain, dans le cercle, servait Dykmans qui plongeait devant son défenseur pour ouvrir le score d’une subtile déviation. Les visiteurs monopolisaient la balle et poursuivaient leurs assauts du but de Martin. Qui sauvait un premier pc de Charlet une minute après l’ouverture du score. Dans la foulée, Dykmans tirait au but et Jehaes écartait la balle devant Sidler. A la 6e, le Wat héritait de son second pc du match que Charlet transformait entre les jambes de Florent Martin. A la 9e, Ghislain voyait son tir être dévié par un défenseur. C’était ensuite Brieuc Petit qui testait les réflexes du sabot du gardien de l’Old Club. En contre, Holmes partait seul face à Vandenbroucke mais tergiversait et permettait le retour de la défense du Wat qui se dégageait. A la 13e, Charlet passait à Willems dans le cercle. Celui-ci remettait en retrait vers Petit mais son tir était trop tendre pour inquiéter Martin. Les principautaires étaient asphyxiés par le rythme des brabançons dans ce premier quart. Dawance jouait rapidement une faute en louche dans le cercle vers De Moor qui ne contrôlait pas la balle.

Le Wat baissait quelque peu le rythme dans le second quart. Il fallait attendre la 21e pour voir Willems forcer un nouveau pc. Martin détournait du sabot le missile de Charlet. C’était ensuite Wilbers qui provoquait un pc. Charlet inscrivait son second but de l’après-midi d’un tir puissant et rasant à la droite du gardien. L’Old Club réagissait directement en obtenant son premier pc du match. Vandenbroucke détournait l’envoi d’Ulrich. Lancé en profondeur par Dawance, De Moor faisait face à Charlet qui le gênait, à priori sans faire de faute selon le corps arbitral. De Moor repoussait l’international français. Dawance écopait d’un carton jaune pour rouspétances sur cette phase. Dykmans ne cadrait pas sa reprise après avoir reçu une belle passe en profondeur. Sur un long corner, Sidler jouait sur sa gauche à Van Oost. Celui-ci jouait dans le cercle pour Tommy Willems qui déviait fort joliment dans le but.

Au retour des vestiaires, l’Old Club jouait haut et se procurait plusieurs situations intéressantes, dont la plus belle était un tir de son capitaine Tom Dawance en revers qui passait à côté de l’objectif. Vermesse éliminait trois adversaires et forçait un pc pour les visités. Ulrich le tirait et Tanguy Tambwe était au rebond pour réduire la marque, un but mérité pour les principautaires, dominateurs dans ce quart-temps. L’Old Club continuait à pousser et après une faute obtenue par Lamalle, Tambwe obtenait un pc pour un pied de Van Oost dans le cercle. L’envoi d’Ulrich touchait l’équerre du but ! Toujours à l’attaque, Jehaes centrait pour Berthus qui déviait hors du cadre alors qu’Holmes pouvait aussi reprendre le centre.

Ghislain tentait un petit solo à la 55e qui se soldait par un arrêt de Martin. Potenzoni débordait bien mais sa passe en retrait ne trouvait ni un pied waterlootois ni un stick liégeois. En face, un contre rapide permettait à Wilbers d’armer en revers. Son tir heurtait le poteau gauche de Martin. Qui gagnait quelques secondes plus tard sur duel avec Sidler. Ghislain parvenait à tromper Martin d’un tir en revers. De Moor de son côté n’avait pas la même réussite et se heurtait à Vandenbroucke. Vermesse tirait sur Vandenbroucke. Charlet ne cadrait pas son sleep en fin de rencontre sur pénalty. Après une belle action collective, Lamalle tirait à côté du but. L’Old club obtenait un nouveau pc. Ulrich le tirait au-dessus du but. C’était ensuite Berthus qui touchait un pied visiteur. Depelsenaire écartait sur la ligne la reprise d’Ulrich. Dykmans fixait le score en toute fin de match.

Un score sans appel

Daring - Herakles 0-4

Daring: Feldheim; Legrain, Bonanni, Brunet, Bell; Vander Gracht, Kruger, Van Linthout; Montelli, Marqué, Esmenjaud puis Veulemans, Denis, Delos, Jacqmotte, Leffler

Herakles: Timmermans; M. Donck, Cicileo, Nepote, Verdussen; Muir, Thomas, Van Dessel, De Kerpel; de Borrekens, Keusters puis Mondo, Van Damme, V. Donck, Delaisse, Vloeberghs

Arbitres : MM. C. Hardy et S. Michielsen

Cartes vertes : 39e Vander Gracht, 44e Montelli, 59e De Borrekens, 60e Cicileo

Les buts : 17e De Borrekens (0-1), 22e Keusters (0-2), 34e Vloeberghs (0-3), 39e Thomas (0-4)

Penalty corner : Daring (0/8) Herakles (0/6)

Le Daring occupe actuellement la 10ème place du classement, dépassé par Uccle, ils sont talonnés par Leuven et l’Old Club. L’Herakles quant à eux, ne sont pas très loin, à la 8ème place. Le parcours de l’Herakles est toujours fait de hauts et de bas, après avoir impressionné face au Racing et au Dragons et quelque peu tenu tête à la Gantoise, ils ont engrangé quelques lourdes défaites face à l’Orée, à Uccle et plus récemment face au Léopold. Connaissant les deux groupes, on peut affirmer qu’une chose avant le début de la rencontre, tout peut arriver.

Le jeu est rapide dès le coup de sifflet de début de rencontre. Les deux groupes ont déjà visité le cercle et les 25 adverses alors que le minuteur n’a pas encore égrainé 200 secondes. Les interceptions de balles sont nombreuses, des deux côtés, ce qui donne l’impression d’un véritable match de ping-pong ou de basket, on va d’un côté à l’autre du terrain. Van Linthoudt reçoit un centre lumineux de la part de Montelli, son shoot revers est contré. Le ton est donné. Le premier pc de la rencontre est en faveur des hôtes et c’est encore Van Linthoudt qui est à l’origine de la phase. Timmermans sort pas moins de 3 tentatives, l’envoi de Montelli, et les deux rebonds qui s’en suivent. Impeccable. C’est au tour de Charlie Van Damme de se démarquer dans le cercle adverse, mais l’attaquant semble hésiter à armer un véritable shoot, il tergiverse quelque peu, ce qui laisse le temps aux défenseurs de revenir. On remarque que Nico De Kerpel est redescendu très bas dans la construction de l’Herakles, lui qui a débuté milieu de terrain, est actif sur les bananes de la ligne défensive. Il joue comme souvent comme électron libre. Le premier but tombe du stick de De Borrekens. Alors que Feldheim se concentre sur une pénétration le long de ligne de fond, sa défense ne couvre pas ses arrières, De Borrekens est complètement libre près du point de stroke il n’a plus qu’à terminer l’action. Le marquoir affiche 0-1 et 16 minutes.

A la reprise, Brunet est obligé de faire une faute bord de cercle pour stopper De Kerpel, c’est le premier pc de l’Herakles. De Kerpel glisse sur son envoi, mais la balle heurte un pied, c’est de nouveau pc. Le tir en revers choisi par De Kerpel finit hors cadre. A peine le temps de se repositionner, que Keusters intercepte la balle, s’avance bord de cercle et inscrit le 0-2. C’est le moment pour le Daring de sortir la tête de l’eau, mais ils sont à deux doigts de boire la tasse quand trois joueurs de l’Herakles se présentent face à Feldheim, le gardien s’en sort cependant vainqueur. Le Daring obtient un pc généreusement sifflé, l’interception de la balle par le défenseur n’est pas très visible par l’arbitre, mais il y voit un pied. L’essai est encore sorti par Timmermans, ce qui donne lieu à un long. L’Herakles récupère et se donne de l'air. Alors que le premier quart était en faveur du Daring, cette deuxième partie de jeu est clairement pour l’Herakles. On se prépare pour jouer le troisième pc pour le Daring, c’est le moment idéal de revenir dans la partie pour les Molenbeekois. Mais Timmermans en décide autrement. Sera-t-il aussi décisif sur ce quatrième essai ? En effet, le Daring décide de camper dans le cercle de l’Herakles. Bien que cela soit Bell qui s’avance, son sleep n’est pas bien calibré et s’envole au-dessus du but. Feldheim doit plonger très loin pour se mettre sur la trajectoire d’une nouvelle tentative de De Borrekens, sur la phase suivante, c’est pc qui est sifflé pour l’Herakles. Une erreur de calage empêche les joueurs de tenter leur chance, mais permet au Daring de partir en contre-attaque. Infructueuse. Le sort s’acharne, le premier goal se rejoue. Alors que l’attention est portée sur Thomas qui déborde long de la ligne de fond, on en oublie Vloeberghs qui reçoit le centre et qui pulvérise les filets de Feldheim. La ressemblance entre le 0-1 et le 0-3 est telle que la mi-temps est sifflée quelques instants après le but.

Compliqué de comprendre les mots qui se sont échangés entre les joueurs du Daring à la mi-temps, un mélange d’espagnol, d’italien, d’anglais et de français, mais ils ont fait mouche. Les Molenbeekois reprennent la rencontre avec un couteau entre les dents et se présentent par deux fois dans le cercle adverse. Ils obtiennent même un nouveau pc pour une poussée jugée trop volontaire dans les 25. Montelli et Bell sont présents, c’est Montelli qui sleep, et comme depuis le début de la rencontre, c’est Timmermans qui sort le but. Le Daring se fait même avoir à son propre jeu, en encaissant sur contre-attaque, Thomas, inscrit le 0-4 suite à l’échappée. Ce possible tournant du match pour le Daring tourne finalement en un but fatal pour ces derniers. Le Daring est réduit à 10 par une carte verte pour Montelli. De Kerpel, à peine remonté – Il était sorti en boitant lors du 0-4 – va provoquer un nouveau pc pour l’Herakles, le compteur est maintenant à quatre pour les visiteurs, mais toujours aucun d’inscrit. Le Daring ne baisse pas les bras, et obtient un 6ème face à face avec Timmermans et ses quatre sorteurs sur le coup de sifflet de la fin du 3ème quart. La phase est rejouée, les joueurs de l’Herakles cantonnés à la ligne du milieu remontent le terrain trop tôt. La phase rejouée ne donne rien. Timmermans est véritablement en grande forme.

Il reste 17 minutes dans cette rencontre, et malgré le score, l’intensité est toujours la même. Le Daring obtient un nouveau pc, contré fautivement par Marco Donck, sorteur en un. Rebelotte, mais cette fois c’est Timmermans qui dégage dangereusement le sleep. Finalement pour la troisième tentative, c’est M. Donck qui écarte le danger proprement. Toujours pas de goal pour Molenbeek sur cette phase malgré les sept tentatives. Sur un duel opposant De Borrekens et Legrain, la faute est sifflée pour le Daring et la carte est distribuée à l’Herakles, non sans quelques contestations. Une deuxième carte verte est distribuée, ce qui fait que l’Herakles est réduite à 9 à la 60ème minute. Le Daring profite du moment pour rester dans la partie dangereuse de l’Herakles mais sans pour autant parvenir à marquer. On a passé l’heure de jeu, et Esmenjaud a la plus grosse occasion du Daring, son shoot en revers ne fait pourtant pas évoluer le marquoir. Pareil pour le tir de De Kerpel quelques instants plus tard. L’Herakles ne partira pas de ce cercle sans quelque chose, c’est finalement un pc, le cinquième. Score inchangé. Un tir en revers avec un angle fermé de Keusters ? Toujours pas. Le une deux entre Thomas et Van Dessel alors ? Non, Feldheim est présent sur chacune de ces tentatives. Même les sleeps de Mondo sont stoppés par le portier molenbeekois. Legrain, pour son retour sur le terrain, est proche d’inscrire le but de l’honneur. Mais malgré son plongeon, le score restera à 0-4.

L'autre match

Dragons - Louvain 3-0

Cartes vertes: 48e Van Lembergen, 70e Tello Balmaseda

Les buts: 6e Govers (1-0), 30e Govers (2-0), 68e Raes (3-0)