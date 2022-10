Les réactions en DH Messieurs: "Le Léo nous a surpris", "Nous n'avons pas été assez bons", "Même à 0-4, on ne se sent pas en sécurité"

Division Honneur, 9e journée

Truyens: "On savait que le Léo avait une grosse attaque, mais ça nous a quand même surpris"

Léopold - Racing 6-3

“On savait que le Léo avait une grosse attaque, mais ça nous a quand même surpris en première mi-temps, ce qui a fait qu’on a dû cravacher tout le reste du match. On a manqué de professionnalisme et d’expérience”, regrette Jérôme Truyens, capitaine du Racing, quant à leur défaite face au numéro 1 du classement. Alors que le match commençait en fanfare avec la deuxième ZwanzeRat du Racing, les supporters déambulant depuis le club au Vivier d’Oie jusqu’au Léopold pour supporter les couleurs de leur club, ces derniers sont repartis déçus. Lancé en douceur et avec beaucoup d’émotion, le duel tant attendu entre ces titans du hockey nous a offert un spectacle somptueux, lors duquel le Léo menait pourtant clairement. Dès la première minute, la couleur du match est annoncée : le rouge et le blanc domineront en ce dimanche. Une équipe à domicile plus puissante et préparée que jamais pour cette rencontre, avec un gardien, Henet, dans ses meilleurs jours : ses réflexes sont aussi impressionnants que la puissance de ses arrêts. Directement, l’équipe à domicile engage le jeu dans le cercle adverse.

La domination du Léo

La tendance de la première mi-temps est on ne peut plus claire, les joueurs alignés rentrent d’emblée dans leur match. Le premier quart-temps offre au Léo plusieurs occasions sur pc qu’il saisira tant qu’il peut, gonflant le score jusqu’à 3-0 après seulement 16 minutes. Le deuxième quart-temps suit la même lancée. Il commence à peine qu’il est facile de ressentir la peine du Racing à prendre le dessus, malgré ses différentes tentatives. Les supporters en masse sont déchaînés. Émotions et tensions palpables, le jeu confrontant plusieurs de nos joueurs nationaux est un réel plaisir pour les yeux. Mais la tendance reste confirmée à ce stade : l’équipe à la maison n’a aucun problème à doubler son adversaire et n’éprouve nulle difficulté à récupérer cette balle.

La tentative de remontada du Racing

La première mi-temps est terminée et le Racing espère pouvoir enfin retourner le jeu. Et en effet, dès les premières minutes, l’équipe en noir nous montre un tout autre visage. Leur stratégie semble avoir été revue, tant en défense qu’en attaque. Ils réussissent finalement à trouver le cercle opposé et à inscrire quelques goals en leur faveur. Les Zwanze sont en transe, ravivés de voir leur équipe se réveiller enfin. Les minutes s’écoulent et le Racing affirme son intention de reprendre du poil de la bête. Et cela fonctionne, puisqu’ils parviennent enfin à intercepter les passes de l’adversaire, le stoppant ainsi dans son élan. Le dernier quart-temps offre un jeu plus explosif encore. D’un côté, la remontada du Racing, de l’autre, le Léopold qui semble s’épuiser petit à petit. Une remontada qui ne suffira pas cette fois-ci, puisque le Léo remporte cette rencontre acharnée haut la main.

Kina: "Nous n'avons pas été assez bons"

Braxgata - Gantoise 3-3

À la 70e minute, Christophe Adriaensen stoppait avec le stick un sleep d’Antoine Kina sur la ligne. “Je savais qu’Antoine aimait ce côté”, confie le sauveur du point du Brax. Un exemple parmi beaucoup d’autres qui illustrent ce match étrange, nerveux, viril et engagé qui aurait pu basculer des deux côtés. Le Brax a pris la première mi-temps à son compte alors que Gand a largement dominé la seconde.

“Le score est logique, mais tu veux toujours gagner quand tu mènes 2-3 à cinq minutes de la fin, confie Pascal Kina. “Gand n’a pas très bien joué. La structure mise en place par le Brax n’est pas une excuse. Nous n’avons pas été assez bons. Il faut rester calmes, malins et rusés. En face, Philippe Goldberg est un bon coach. Nous avons joué comme lors de notre match contre le Racing.”

Le Brax a eu des raisons d’y croire. Luypaert répondait sur pc au but de Duvekot. Mieux, van Bavel mettait les Boomois aux commandes. La mi-temps était le théâtre d’une scène surréaliste où monsieur Dutrieux donnait une carte jaune à Pascal Kina. L’entraîneur, qui avait reçu la confirmation du MO Devillé que le terrain ne serait pas arrosé, avait demandé à ses joueurs de se mettre dans le but pour le briefing. Finalement, l’arbitre lui signifiait que le terrain serait arrosé. L’échange entre les deux hommes n’était pas cordial, mais restait correct. Hellin payait la casse durant cinq minutes sur le banc.

En deuxième mi-temps, Roman Duvekot rétablissait l’égalité lors d’un moment fort des Buffalos. Ensuite, Nelson Onana plongeait pour répondre au but spectaculaire du 2-3 d’Esquelin. “Je vois que la balle va arriver en l’air vers moi. Je sais que le gardien est dans mon dos. Je la touche en l’air et marque”, expliquait le Français Esquelin qui regrettait la perte de deux points. “Ce point a un goût de trop peu, mais il est honnête. Le Brax a mis en place un bon plan contre nous. La rencontre filait de tous les côtés. Chacun voulait les trois points. J’aime ces rencontres nerveuses. Nous aurions peut-être pu être plus efficaces sur pc. Et les arbitres ? Le match était difficile à siffler. Les deux équipes crient beaucoup.”

Et le Boomois Christophe Adriaensen de rajouter : “Gand met toujours beaucoup de pression. Donc, tu es obligé d’aller au contact. Nous nous sommes battus pour rester dans le match et pour éviter les cartes. Nous sommes toujours concentrés pour garder le contact avec le top 4. Prendre un point contre une bonne équipe n’est pas une mauvaise opération.”

Dawance: "Nous prenons trop rapidement deux buts"

Old Club - Watducks 1-6

Le Wat a mis l’intensité et le rythme nécessaires pour s’éviter un match piège. Résultat des courses, à la 6e minute, les Brabançons menaient 0-2 par Dykmans et Charlet et 0-4 à la mi-temps, après un second but de Charlet et une réalisation de Willems.

Maxime Van Oost confirmait cette volonté de se mettre rapidement à l’abri. “Face à l’Old Club, au plus longtemps le zéro tient, au plus on se confronte à une rencontre difficile. En marquant rapidement, nous avons pu éviter toute mauvaise surprise car le troisième quart de l’Old Club nous a mis en difficulté.”

Car ensuite, en seconde mi-temps, l’Old Club a rivalisé avec son adversaire. Tom Dawance regrettait le mauvais début de rencontre. “Nous étions conscients que le Wat allait jouer offensivement et nous prenons trop rapidement deux buts. À la mi-temps, nous avons décidé de jouer plus relâchés, mais le match était déjà joué ou presque. Nous devons absolument veiller à bien entamer nos matchs à l’avenir et jouer comme lors du troisième quart.”

Tanguy Tambwe réduisait la marque en reprenant un pc d’Ulrich avant que Ghislain puis Dykmans ne donnent au score son allure finale. Avec ce succès, le Watducks se replace dans le top 6 et poursuit sa bonne série, qui devra se confirmer contre le Braxgata.

De Borrekens: "Même à 0-4 on ne se sent toujours pas en sécurité"

Daring - Herakles 0-4

Il est difficile de dire quel est le goal qui a scellé le sort du Daring, tant les joueurs molenbeekois ont continué à se battre comme si tout était possible. Cependant, le 0-4 est le but le plus symbolique. Alors que les hommes de Max Bergez remontent sur le terrain avec le couteau entre les dents et qu’ils obtiennent un pc dès la reprise, ils encaissent finalement sur contre-attaque. Alors que c’est généralement leur spécialité de prendre de vitesse leur adversaire, ils se font avoir à leur propre jeu. Arthur De Borrekens, attaquant et buteur, confirme ce sentiment. “Même à 0-4 on ne se sent toujours pas en sécurité. On se dit qu’il reste encore le troisième et le quatrième quart-temps et que rien n’est joué, surtout au Daring.”

Aucune des deux équipes ne s’est illustrée sur pc, mais le besoin se fait d’autant plus sentir dans les rangs du Daring, qui ferait bien de trouver une solution avant d’affronter Louvain.

Masso: "Le deuxième but nous libère"

Orée - Uccle Sport 6-0

Nous en sommes à la 24e, c’est 1-0, l’arbitre Colemonts siffle un pc pour les Ucclois. Celui-ci ne donne rien… mais cela provoque un moment de flottement chez les visiteurs. Contre éclair des Oréens, Langer sert Masso qui fait 2-0 sur une subtile déviation, et ceci en 5 secondes…

Le match était plié tant les locaux contrôlaient la situation. C’est à ce moment que l’on a vu l’écart entre une équipe proche du top 4 et une qui devra lutter pour son maintien. Il est clair que les Oréens ont pris leur adversaire au sérieux, ce qui est une preuve de reconnaissance.

Luca Masso confirmait d’ailleurs la belle prestation de son équipe : “Nous voulions absolument les trois points. Le premier et surtout le 2e but nous ont libérés. Notre collectif était bien en place et il nous a permis de marquer de beaux goals construits.”

La lutte pour le maintien concernera vraisemblablement 4 équipes, et c’est à ce moment qu’il faudra prendre des points.

En bref

Dragons – Louvain 3-0

Cartes vertes: 48e Van Lembergen, 70e Tello Balmaseda

Les buts: 6e Govers (1-0), 30e Govers (2-0), 68e Raes (3-0)

Classement

1. Léopold 9 8 1 0 48 15 25

2. Gantoise 9 7 1 1 38 15 22

3. Dragons 9 6 2 1 26 15 20

4. Orée 9 5 1 3 33 22 16

5. Watducks 9 5 0 4 37 20 15

6. Braxgata 9 4 3 2 21 17 15

7. Racing 9 4 2 3 24 22 14

8. Herakles 9 4 0 5 29 31 12

9. Uccle S. 9 2 0 7 16 42 6

10. Daring 9 1 1 7 11 31 4

11. Louvain 9 1 1 7 12 34 4

12. Old Club 9 1 0 8 19 50 3

Programme de la semaine (Attention matchs le samedi !)

Uccle Sport - Racing Sa 12h30 Braxgata - Watducks Sa 15h Old Club - Léopold Sa 15h Dragons - Gantoise Sa 15h Orée - Herakles Sa 15h Daring - Louvain Sa 15h