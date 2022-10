DH dames: "Un peu de nonchalance", "Notre meilleur match de la saison malgré la défaite"

Vanden Borre: "Malgré la défaite, c'était notre meilleur match de la saison"

Braxgata - Gantoise 2-3

Malgré les doutes consécutifs aux cinq points perdus en huit jours, la Gantoise a d’emblée imprimé son rythme sur ce match au sommet sur le terrain de leurs meilleures ennemies cette saison. Les Boomoises, invaincues en 8 matchs, ont enregistré leur première défaite, mais avec le… sourire.

“Gand était meilleure que nous”, reconnaissait Stéphanie Vanden Borre au sujet de ses anciennes couleurs. “Quant à nous, nous avons livré notre meilleur match de la saison. Pour la première fois, nous avons vraiment bien joué.”

Après une première mi-temps très fermée et sous domination gantoise, Vandermeiren and Co. n’ont cessé de monter en puissance. “Moi, j’aime ce jeu rapide où on évite d’être trop safe”, pointait Judith Vandermeiren qui abondait dans le sens de Vanden Borre. “Nous jouons encore trop pour assurer.”

Par moments, le match n’était pas spectaculaire et faible en occasions de buts car les joueuses cherchaient trop les combinaisons rapides et parfaites. “En deuxième mi-temps, nous avons joué de manière plus efficace car nous avons vu que nous pouvions passer dans l’axe”, poursuit Vanden Borre qui a mis deux pc qui ont tendu la fin de match.

De l’autre côté du terrain, Barbara Nelen était soulagée de reprendre sa moisson de points. “Nous avons plus donné en première mi-temps”, dit la première buteuse de la partie. “Le 3-3 aurait pu arriver. Nous avons bien géré en restant assez calmes. Dans le dernier quart, nous jouons souvent à dix. J’ai vu une équipe de Gand où tout le monde s’est battu. Personne ne s’est caché. Nous n’étions pas habituées à perdre des points. Nous devions réagir sur le terrain. Ce 1 sur 6 nous a permis de nous poser des questions et de nous améliorer. Face au Braxgata, nous avons bien réagi.”

Leur parcours infernal de 4 gros matchs s’achèvera samedi face au Dragons.

Mommens: "Un peu de nonchalance et de manque de concentration"

Daring - Herakles 2-3

À l’heure de jeu, le Daring aurait pu repartir avec un point, mais finalement en laisse échapper trois. Les joueuses de Manu Brunet reviennent par deux fois au score. La première égalisation se déroule complètement contre le cours du jeu.

“On marque sur notre première phase dangereuse, nous avons travaillé ça à l’entraînement, le jeu dans le cercle, et ça paie. Un pc, un goal, c’est plutôt efficace.”

La capitaine du Daring, Marine De Smet, décide d’y voir du positif, rien que du positif. Notons qu’il aura fallu attendre plus d’une demi-heure de match pour voir le Daring dans le côté opposé du terrain, qu’à la fin des 70 minutes, on peut compter leurs entrées dans le cercle adverse sur les doigts d’une main et que l’Herakles les domine du début à la fin de la rencontre, mais le Daring a besoin d’optimisme pour motiver son groupe.

De l’autre côté, même si les trois points sont en poche, les discours sont moins satisfaits, Elizabeth Mommens souligne le manque d’efficacité dans le cercle et l’impossibilité de se mettre en sécurité.

“On aurait dû marquer beaucoup plus, un peu de nonchalance et de manque de concentration de notre part. Nos statistiques sur phase de pc montrent surtout que nous devons marquer bien plus pendant le match et non que sur cette phase.”

Seul véritable point positif, la place dans le top 4 qui semble se stabiliser pour les joueuses de Lier.

En bref

Antwerp – Watducks 2-3

21e Rebecchi (1-0), 22e Ronquetti (1-1), 33e Lhopital (1-2), 64e Hyatt Brown (2-2), 68e Gose (2-3)

Daring – Herakles 2-3

Dragons – Louvain 0-0

Braxgata – Gantoise 2-3

Wellington – Racing 1-1

38e De Mot (0-1), 70e Draps (1-1)

Orée – Victory 0-2

21e Machin (0-1), 30e Tuilotolava (0-2)

Classement

1. Gantoise 10 8 1 1 41 12 25

2. Watducks 10 7 1 2 26 12 22

3. Braxgata 9 7 1 1 20 9 22

4. Herakles 9 6 2 1 22 14 20

5. Racing 9 4 2 3 14 10 14

6. Antwerp 9 4 2 3 15 16 14

7. Victory 9 4 1 4 14 16 13

8. Dragons 9 2 4 3 19 17 10

9. Daring 9 1 2 6 11 23 5

10. Louvain 9 1 1 7 3 18 4

11. Wellington 9 0 3 6 7 26 3

12. Orée 9 0 2 7 7 24 2

Le programme de la semaine: attention les matchs ont lieu samedi et non dimanche

Sa 12h : Antwerp – Wellington; Braxgata – Watducks; Dragons – Gantoise; Daring – Louvain; Orée – Herakles; Victory – Racing.