DH Dames: Gand et le Brax réalisent l'affaire en or de justesse

Division Honneur, 10e journée

Le Brax prend 3 points en ne menant que durant... une minute

Braxgata – Watducks 3-2

Braxgata : Sotgiu; Li. Hillewaert, Vanden Borre, Halsberghe; Caarls, Lacina, Lo. Hillewaert, Vandermeiren; Versavel, McCann, Van Dieren; puis Dewaet, Ikegwuonu, Van Onsem, Dujardin, Scheers

Watducks: D'Hooghe; Breyne, Truyens, L. Goeminne, N. Goeminne; Lhopital, Limauge, Lardeur; White, t'Serstevens, Gose; puis Delhalle, Laurito, Ronquetti, Vandersteen, Damilot

Arbitres: MM. P. Gillard et A. Soupart

Cartes vertes: 18e Lardeur, 60e White

Carte jaune: 69e Vandermeiren

Les buts: 14e Lhopital sur rebond de pc (0-1), 41e Lacina (1-1), 64e Limauge sur suite de pc (1-2), 66e Van Dieren (2-2), 69e Lacina (3-2)

Penalty corner: Braxgata 0/6 et Watducks 2/5

Lyne Van Dieren était la première à entrer dans le cercle, mais elle ratait son tir. Breyne jouait intelligemment une faute dans les 25 pour aller chercher un premier pc à la 7e minute. Le tir était tout juste trop haut. Le Watducks montrait un visage très offensif sans parvenir à créer un réel danger dans le cercle si ce n’est sur le pc. Aisling D’Hooghe n’était pas plus inquiétée. Le premier quart était à l’avantage du Watducks, mais la défense du Brax ne laissait rien passer. C’est sur une accélération de t’Serstevens que le Watducks obtenait son deuxième pc à la 14e minute. Lhopital surgissait sur le rebond pour faire trembler le filet (0-1). Ikegwuonu répondait par une percée sur le flanc droit, mais D’Hooghe sortait. La fin du premier quart était plus calme.

Elena Sotgiu gardait le Brax dans le match à la 21e minute en sortant un tir cadré d’Emily White dont l’appel dans l’axe était excellent. Le Brax jouait vraiment bas avec une attitude fort passive dans les duels. A l’approche de la demi-heure, Vanden Borre trouvait Van Dieren qui passait dans le cercle à Versavel. L’anticipation d’Aisling d’Hooghe était aussi remarquable que nécessaire.

En fin de mi-temps, le Brax sortait enfin la tête de l’eau en obtenant un premier pc. D’Hooghe était encore solide sur la trajectoire.

D’un côté, le Watducks a dominé le jeu, obtenu deux pc et un tir cadré dangereux. De l’autre côté, le Brax a obtenu un pc et trois ou quatre occasions peu franches à l’exception de la sortie de D’Hooghe sur Versavel. Le 0-1 à la pause n’est pas forcé.

La belle reprise de deuxième mi-temps du Braxgata était récompensé par un deuxième pc à la 39e minute. Vanden Borre était contrée assez facilement. D’Hooghe bloquait un premier essai de Versavel qui levait la balle sur son plastron. Sur le rebond, Lacina poussait la balle dans le but vide. Le Watducks criait au scandale en invoquant un kick.

Les Brabançons ne parvenaient plus à dicter leur jeu à cause d’un Brax qui jouait nettement plus haut. Le Brax a dominé durant 11 minutes, soit le temps pour le Watducks de forcer sa première occasion, un 3e pc à la 47e minute. La balle restait dans le stick de Breyne. Breyne flickait sur Limauge dont la longue passe offrait un face-à-face avec Sotgiu qui avait le dernier mot. Le troisième quart était clairement pour le Brax.

Versavel se jouait de Breyne pour offrir un troisième pc au Brax. Vanden Borre était contrée. Le Brax obtenait un 4e pc pour un kick sur l’action suivante. Versavel jouait une phase qui était bloquée par D’Hooghe. Le 5e pc ne donnait rien. Le Brax était mieux dans le match, mais le Watducks s’arrachait pour montrer un visage plus offensif. Breyne était précieuse pour dégager une balle dans le cercle et offrir un contre à Ronquetti. L’arbitre avertissait verbalement une dernière fois le staff du Brax. Le Watducks forçait un pc à la 65e minute. La phase passait sur un tir touché du sabot, puis un smash sur l’équerre et enfin une poussée de Limauge dans le but (1-2). Le Brax réagissait par un 6e pc. D’Hooghe était propre. La balle revenait encore et Van Dieren trompait tout le monde (2-2).

Breyne ratait une passe dans ses 25 ce qui offrait un tir à Lacina qui ratait sa frappe qui trompait D’Hooghe (3-2). Une cruelle désillusion pour le Watducks.

Le premier but de Brasseur synonyme de victoire pour la Gantoise

Dragons - Gantoise 2-3

Dragons: Bussels; De Groof, Emme, De Kepper; Cedres, Magis, Vilar del Valle, Roels; Marien, Raye, Gil puis Van Heeckeren, Barden, Roumen, Struyf, Verboven

Gantoise: De Ryck; Lanckneus, Vandenabeele, Vanden Borre; Brasseur, Ovideo, Gerniers, Nelen; Bonastre, Sinia, Ballenghien puis Schreurs, Van Remortel, Gaspari, Geiregat

Arbitres : MM. M. Jooris et X. Croquey

Cartes vertes : 12e De Groof, 66e Roumen

Carte jaune : 12e De Groof

Les buts : 12e Van Remortel (0-1), 29e Roumen (1-1), 31e Ballenghien (1-2), 50e Magis sur pc (2-2), 61e Brasseur sur pc (2-3)

Penalty Corner : Dragons (1/2) Gantoise (1/3)

En début de saison, on surnommait le Dragons « le Poulidor de la Gantoise », mais après plusieurs accros, une cuisante défaite face au Racing et quelques partages, notamment face à Leuven, au Braxgata et à l’Antwerp, le Dragons n’est que huitième au classement avec 10 points. La Gantoise caracole toujours en tête, avec 25 points sur 30. La solidité du groupe de Brasschaat pourra néanmoins causer des problèmes aux dames de la Gantoise, il faudra qu’elles restent bien attentives.

C’est le Dragons qui arme le premier shoot vers le but adverse. Les solides joueuses gardent la balle depuis le début et la font tourner sur l’ensemble du terrain. C’est donc logiquement qu’elles arrivent les premières dans le cercle adverse. Le shoot en revers n’aboutit à rien, mais la Gantoise frôle le premier pc contre en tentant de se dégager. Le Dragons enchaîne encore deux entrées dans le cercle balle au stick, mais toujours sans résultat. Nelen intercepte une balle entre deux joueuses adverses et permet à la Gantoise de construire sa première contre-attaque. Il faut que Cedres s’interpose sur la ligne afin d’éviter que le marquoir ne se déclenche. Il fallait que cette occasion pour réveiller les joueuses gantoises qui sont maintenant plus présentes et ne laissent pas autant d’espace au Dragon qu’en début de rencontre. Le premier but tombe du stick de Van Remortel qui a continué à jouer alors que tout le monde a stoppé l’action. Après une discussion entre les arbitres, le goal est bien confirmé. C’est 0-1. Le Dragons a du mal à se remettre dans le jeu, la première carte tombe, elle est jaune et adressée à De Groof, la capitaine du Dragons. Initialement verte, la réaction de la joueuse modifie la couleur et le temps de celle-ci. Les hôtes du jour sont donc menées au score et réduite à 10 pour 5 minutes. Lors d’une action gantoise, Sinia, l’attaquante n’arrive pas à stopper sa course et percute aussi bien le goal que la gardienne. Plus de peur que de mal. La Gantoise ne profite pas véritablement de cette supériorité numérique, durant cette période elles n’atteignent le cercle que deux fois mais se font visiter par quatre reprises.

Le premier pc tombe dès l’entame de ce deuxième quart, il est en faveur du Dragons. L'enchaînement devait se terminer par un tip-in de Marien, mais elle arrive trop tardivement que pour toucher la balle. Occasion manquée. Les passes de la Gantoise sont régulièrement interceptées sans difficultés par le Dragons, les duels que cela impliquent rend le spectacle intéressant surtout pour les spectateurs neutres. Mais on savait que la confrontation allait être de qualité, le fait que la Gantoise mène, mais ne se soit pas encore mise à l'abri et que le Dragons soit très présent permet à la rencontre de remplir toutes ses promesses. Bussels doit s’interposer sur un shoot direct et puissant de Schreurs, servie parfaitement par Gerniers. C’est l’occasion la plus franche de la Gantoise dans ce quart temps. Juste après, le but égalisateur tombe. Après que Deryck fut lobbée, c’est XX qui dévie la balle dans un goal vide. La rencontre reprend mais s’interrompt très rapidement, Gerniers la capitaine de la Gantoise est restée au sol et se tient le talon. Elle est ramenée au banc par son staff. La joueuse emblématique de la Gantoise avait été présente sur bon nombre d’actions. Cela ne perturbe pas tant que ça ses coéquipières, qui inscrivent quelques instants plus tard le 1-2, via le stick de Ballenghien. Elles reprennent l’avantage et monte encore la pression d’un cran, quand Ballenghien se confronte en tête à tête à Bussels, mais son shoot en revers s’envole au-dessus de la cage.

La rencontre reprend sur deux imprécisions, une du Dragons et une de la Gantoise, ce qui suscitent deux remontrances des deux T1 pratiquement simultanément. Gil est trop courte de quelques cm pour dévier la balle de Raye lors de la première véritable action dangereuse de la deuxième mi-temps. Ce qui aurait permis au Dragons de revenir une nouvelle fois au score. L’interception de Vilar del Valle est un nouvel espoir, mais la joueuse est finalement bloquée par la ligne défensive. Le Dragons met la Gantoise sous pression en cette fin de troisième quart et enchaîne les tentatives. Gil, Raye et Verboven enchaînent les échanges dans le cercle et obtiennent finalement un pc, le deuxième de la rencontre seulement. L’envoie de Magis est dévié dans le goal, le Dragons revient à 2-2 alors qu’il reste trois minutes dans ce quart temps. Gil se retrouve une nouvelle fois en bonne position dans le cercle, afin de servir une de ses coéquipières, mais celles-ci ne sont pas coordonnées.

Le dernier quart s’annonce tendu, aucune des deux équipes ne souhaite laisser deux points s’échapper, la Dragons car il en a cruellement besoin pour quitter ce bas de classement, et le Gantoise par orgueil. La Gantoise obtient son premier pc, qui a une grosse importance. Bonastre plonge au deuxième poteau. La balle n’entre pas dans le but et la joueuse réclame immédiatement un stroke. Cela semble évident pour tous, mais les arbitres décident d’échanger leur point de vue. Finalement la balle sera dégagée. La Gantoise augmente la pression, notamment par un tir direct de Ballenghien dont le gant de Bussels se souviendra. Bussels sort sur le duo Ballenghien – Van Remontre, l’action suivante mènera au troisième pc pour la Gantoise, qui concentre ses trois tentatives sur ce quart temps. C’est Brasseur qui reprend le rebond et trompe Bussels. C’est 2-3, la Gantoise respire quelque peu, mais le Dragons enchaîne par une contre-attaque, Raye arme un tir direct que De Ryck doit absolument repousser. La rencontre n’est pas finie. Roumen se fait avertir d’une carte verte pour un coup de stick retentissant. L’absence de Gerniers, qui a revêtit une autre tenue et donc qui ne remontera pas, perturbe quelque peu le banc de la Gantoise, qui s’était déjà présenté avec seulement 14 joueuses de jeu, le banc est donc réduit à deux joueuses, on voit par exemple Sinia descendre en milieu de terrain. Le score final reste 2-3 et donne la victoire à la Gantoise.

Les autres matchs

Daring - Louvain 2-1

21e D'Elia (1-0), 26e M. Palfliet (1-1), 35e Luchetti (2-1)

Orée - Herakles 1-2

24e Fobe (0-1), 69e Verzura (1-1), 70e Simons (2-1)

Antwerp - Wellington 1-1

4e Struijk (1-0), 58e Sol Palacio (1-1)

Victory - Racing 1-2

20e Goffinet (0-1), 41e Sistermans (0-2), 70e Tuilotolava (1-2)