DH dames: "Pas assez mature" "Jamais à l'abri"

Division Honneur, 10e journée

Brasseur: "Nous n’avons jamais pu nous mettre en sécurité"

Dragons - Gantoise 2-3

La joie… La Gantoise se savait attendue au tournant, les déplacements à Brasschaat ne sont jamais de tout repos en plus. Bien que le Dragons n’occupe que la 8e place du classement, les premières du classement restaient sur leur garde. Et elles ont eu raison, le match ressemble à une longue course-poursuite qui se clôture sur un but libérateur de Hélène Brasseur.

“Ce match fut compliqué. Nous n’avons jamais pu nous mettre en sécurité. À chaque fois nous étions reprises au score, ce n’est clairement pas notre plus beau match.”

La jeune Red Panthers poursuit. “On savait que le score pouvait pencher pour n’importe laquelle des deux équipes. C’est d’autant plus significatif d’avoir marqué mon premier but aujourd’hui. Dans les dernières minutes du match.”

De la joie et la frustration. À la sortie du terrain, le discours de la capitaine du Dragons, Stéphanie De Groof, se focalise sur l’arbitre.

“Je sais que nous n’avons pas perdu à cause de ceux-ci, mais je m’interroge vraiment sur la qualité et la façon d’arbitrer des référés. On joue un hockey moderne et de haut niveau, on mérite d’avoir le top aussi derrière le sifflet. C’est frustrant de se focaliser là-dessus et non sur notre jeu.”

Il est vrai que plusieurs discussions entre les arbitres ont rythmé le match, ainsi que des prises de décisions qui semblaient peu équitables.

Jouret: "Nous devons gagner en maturité"

Braxgata - Watducks 2-3

Le Watducks était légitimement frustré en sortant du terrain du Braxgata. Frustré et confiant. Les Brabançonnes ont confirmé qu’elles grandissaient si vite qu’elles pouvaient revendiquer leur place dans le top 4. Au Braxgata, les protégées de Joy Jouret ont dominé la première mi-temps, mais elles n’ont marqué qu’un pc via Lhopital. L’avantage était effacé par un Brax qui a joué plus haut et plus agressivement dans le troisième quart.

Durant le dernier quart, le match pouvait filer des deux côtés tant les équipes jouaient l’offensive. Quand Limauge marquait le 1-2, le Watducks n’a pas pu gérer ses émotions. Van Dieren rétablissait l’égalité alors que Lacina profitait d’un cadeau de Breyne pour rater son shot qui… finissait dans le but. Une fin de match catastrophique pour une équipe qui a laissé une belle impression à Boom.

“Nous devons gagner en maturité”, analysait Joy Jouret qui ne blâmait personne. “Nous gagnons en équipe. Nous perdons en équipe. Dans les moments clefs, nous devons mieux gérer. Nous marquons le 1-2, puis nous encaissons tout de suite. Sur le fond, j’admire la mentalité fantastique de ce groupe qui apprend très vite. Bien sûr que je regrette l’erreur sur le troisième but. Mais, je retiens notre niveau de jeu. Nous construisons vite et bien. Je ne repars pas frustrée car nous sommes bien lancées dans notre processus.”

En face, Elena Sotgiu s’est retournée à deux reprises, mais le Brax a pris ses trois points. Trois points avant de se rendre à Zaventem pour les Red Panthers qui s’envolaient pour l’Argentine samedi en fin d’après-midi.

“Nous avons très bien joué, résumait la keeper. Avant, nous aurions baissé les bras à 0-1 et 1-2, mais nous y avons toujours cru. Après la pause, nous avons joué plus haut. Les 10 dernières minutes ont été chaudes, mais la balle a bien tourné pour nous.”

Grâce à ce succès, le Brax se détache avec Gand en tête du classement.

Les autres matchs

Antwerp – Wellington 1-1

4e Struijk (1-0), 58e Sol Palacio (1-1)

Orée – Herakles 1-2

24e Fobe (0-1), 69e Verzura (1-1), 70e Simons (2-1)

Daring – Louvain 2-1

21e D’Elia (1-0), 26e M. Palfliet (1-1), 35e Luchetti (2-1)

Victory – Racing 1-2

20e Goffinet (0-1), 41e Sistermans (0-2), 70e Tuilotolava (1-2)

Classement

1. Gantoise 11 9 1 1 44 14 28

2. Braxgata 10 8 1 1 23 11 25

3. Herakles 10 7 2 1 24 15 23

4. Watducks 11 7 1 3 28 15 22

--------------------------------------------------------

5. Racing 10 5 2 3 16 11 17

6. Antwerp 10 4 3 3 16 17 15

7. Victory 10 4 1 5 15 18 13

8. Dragons 10 2 4 4 21 20 10

9. Daring 10 2 2 6 13 24 8

----------------------------------------------------------

10. Louvain 10 1 1 8 4 20 4

----------------------------------------------------------

11. Wellington 10 0 4 6 8 27 4

12. Orée 10 0 2 8 8 26 2

La prochaine journée: 13 novembre

Herakles – Antwerp Sa 12h

Louvain – Wellington Sa 12h

Orée – Dragons Sa 12h

Victory – Braxgata Sa 12h

Daring – Racing Sa 15h30