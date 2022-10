Hockey DH : Surtout pas de quarts même si…

Le championnat a misé sur un scénario semblable à celui de la défunte campagne avec un suspense total. L’Herakles (8e) n’est qu’à un succès du play-off. Mais, devant les Lierrois, on retrouve un Léopold tout-puissant, La Gantoise de Kina encore plus mature grâce à sa finale de l’an passé, le Dragons de Fulton qui a retrouvé son ADN des dix dernières années, un Watducks qui ne fait que monter en puissance, un Racing qui a tout d’un champion (qu’il est) et deux outsiders à prendre très au sérieux. Le Braxgata et l’Orée sont capables de battre tout le monde, mais ils doivent encore passer le test de la régularité sur une longue durée. Ces huit clubs mériteraient tous de jouer des quarts de finale de play-off. N’ouvrons surtout pas cette porte car l’actuelle formule est la plus juste au niveau sportif. Place à une mini-trêve de 15 jours à cause de la Pro League.