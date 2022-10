"Trop light" "Pas une remontada" "Un succès très important" Beaucoup d'absents"

Division Honneur, 10e journée

Denayer: "Les deux équipes n’étaient pas au complet"

Dragons - Gantoise 4-4

Le match au sommet de ce week-end a tenu toutes ses promesses. Impossible d’identifier qui a pris le dessus sur l’autre, tant les échanges furent intenses des deux côtés. Le Dragons mène à plusieurs reprises, mais la Gantoise reprend les commandes aux moments cruciaux. Plusieurs cartes ont été distribuées dans les deux camps, mais c’est la dernière adressée à L. Putters qui sera fatale aux joueurs de Brasschaat.

Réduits à dix joueurs de champ à la 64e minute alors qu’ils mènent 4-3, c’est moins de 60 secondes plus tard que Hellin inscrit le dernier but égalisateur, 4-4, et permet aux siens de ne pas repartir bredouilles. Cependant, Kina se voit également attribuer une carte jaune en toute fin de rencontre, le Dragons était alors à son tour en supériorité numérique, mais le marquoir reste bloqué sur le partage.

Charles Masson se dit satisfait de l’état d’esprit de ses coéquipiers dans ces derniers instants cruciaux qui ont permis de conserver l’égalisation.

Felix Denayer est quant à lui plus mitigé. “Aucun joueur de haut niveau ne se satisfait d’un partage. Mais la Gantoise n’est jamais facile à jouer.”

Beaucoup trop d’absents

Mais était-ce une vraie version ou une pâle copie de l’affrontement entre les deux voisins rivaux ? Felix Denayer le dit lui-même : “Les deux équipes n’étaient pas au complet, ils n’avaient pas leur gardien, il nous manquait trois grands joueurs, j’ai hâte de pouvoir les rejouer dans de vraies conditions et là de voir qui est le plus fort sur le terrain !”

Pro League oblige, Santiago, gardien de la Gantoise, laisse sa place à Vandenbossche. Le Dragons a dû faire sans Martinez et Della Torre. Gougnard, quant à lui, était blessé. La rencontre était donc quelque peu faussée.

Vandenbossche n’a pas chômé, principalement sur phase de penalty corner. Le Dragons inscrit ses quatre buts sur cette phase typique du hockey moderne. Sur les sept tentatives, Govers en finalise trois et Denayer un. La Gantoise n’a pas non plus été muette sur ce face-à-face, également sept tentatives, mais que deux concrétisations.

Une dernière particularité de cette rencontre fut les arbitres présents sur le terrain, Sébastien Michielsen était accompagné par Mark Becholz, arbitre néerlandais venu dans le cadre d’un échange entre les deux fédérations. On connaît la tendance de plus en plus présente de discuter les décisions sifflées. Le duo n’a pas échappé à la règle, bien au contraire, la rencontre fut ponctuée de beaucoup d’altercations, d’injonctions et d’interpellations.

Sior: "C’est un succès important, qui nous donne de la confiance"

Daring - Louvain 3-4

https://youtu.be/NB2bEFDQBuc

Entre deux équipes en plein doute, le premier qui marquerait prendrait un ascendant psychologique certain. À ce petit jeu, Louvain s’est montré le plus adroit, avec un plan de jeu clair et en gérant bien les débuts et fins de quarts.

Ses joueurs d’expérience comme Santana, Maraite et Carr ont porté l’équipe vers un succès important. Car les joueurs de Xavi Trenchs ont toujours été devant au marquoir ou presque. C’est surtout le dernier but louvaniste qui a fait mal au moral molenbeekois. Alors que Vander Gracht avait réduit le score à 2-3 et que le Daring poussait tant et plus, Harris redonnait une avance de deux buts aux Universitaires d’un tir limpide.

Malgré des déferlantes du Daring lors du dernier quart devant le but de Carr, Louvain tenait bon et remportait un succès capital pour la suite de la saison. François Sior, tout sourire après la victoire de son équipe après quatre défaites consécutives, livrait son sentiment. “Nous étions bien en place. Toute la semaine, nous avions bien préparé la rencontre. Nous avons réussi à inscrire nos occasions et avons bien résisté en fin de match, quand le Daring poussait pour égaliser. C’est un succès important, qui nous donne de la confiance pour la suite.”

Le Daring s’est compliqué la vie. Le mot est placé. Confiance, voilà ce qui a manqué au Daring. Car en devant courir derrière le score dès la 4e minute, les joueurs de Maxime Bergez se sont compliqué la tâche. Les mines des joueurs étaient déconfites après les derniers coups de sifflet des arbitres. Au Dar, on sait que le match était important pour la suite, face à un concurrent direct, et qu’une victoire aurait donné un gros boost à l’équipe.

Thomas Vander Gracht était déçu. “Nous avions insisté sur l’importance de la défense aujourd’hui mais nous avons encaissé des buts stupides. Qui font que nous sommes toujours derrière au marquoir. Et trop rapidement, avec un plan initial qui tombe à l’eau. Cela nous a fait douter. Peut-être méritions-nous mieux qu’une défaite ? Nous connaissons nos défauts. Nous devons nous créer beaucoup d’occasions pour marquer des buts. En plus, nous encaissons trop. La défaite fait mal. C’est désormais une nécessité de prendre des points lors des prochaines rencontres.”

Geens: "Trop light face à une équipe comme le Racing"

Uccle Sport - Racing 2-5

"Pas assez mature" "Jamais à l'abri"

Les Ucclois privés de Bellenger (blessure) et de Rickli (partage entre deux clubs) ne devaient pas poser de gros problèmes à l’armada du Racing au complet malgré la petite crise traversée. C’était certainement le match idéal pour les Rats pour se remettre dans une dynamique positive. Les Merles se sont battus avec courage et abnégation sans jamais baisser les bras. Ils se sont créé quelques occasions sans finaliser leurs actions. Le dernier geste, le dernier contrôle, la dernière passe manquaient toujours.

Le T2, Robin Geens, analysait sereinement la situation : “On a montré une amélioration par rapport à l’Orée. Nous sommes encore dans un processus d’apprentissage. Contre de solides équipes comme le Racing, nous sommes encore trop light… On ne profite pas de nos possibilités. On doit travailler sur nos manques.”

De l’autre côté, une équipe en plein doute qui a vite gommé celui-ci durant les trois quarts de la rencontre. Bien rentrés dans le match, ils ont assuré. Sans un grand Flamand chez les Merles, le score aurait pu prendre d’autres proportions.

Xavier De Grève, T1 du Racing, exprimait sa satisfaction à l’issue de la partie : “Nous sommes soulagés. Nous avons été bons collectivement et nous avons été patients. Contre de grosses cylindrées, il faudra hausser le rythme en gardant cette structure. Nous allons préparer la prochaine rencontre contre le Daring sans nos internationaux…”

On peut noter les bonnes rencontres de Cosyns, de Chaffoy fort remuant d’un côté et de Guillermo Hainaut au poste de libéro, Cockelaere et Moreno au milieu du jeu de l’autre côté.

Luypaert: "L'intensite du Watducks a fait la différence"

Braxgata - Watducks 3-5

Le Watducks a fait du chemin depuis l’entame ratée de son championnat. Les protégés de Jean Willems ont surpris les Boomois qui ne s’attendaient pas à un tel niveau de jeu en face.

Pourtant, le score indiquait 3-1 avant la demi-heure de jeu. Un rebond de pc, une déviation et un stroke consécutif à une charge de Depelsenaire pourraient laisser penser que le Brax a mieux géré le début de match. Mais, en réalité, le Watducks a dominé les échanges du début à la fin.

“L’intensité du Watducks a fait la différence”, reconnaissait Loick Luypaert. “Ils ont très bien défendu. Ils étaient plus agressifs. À 3-1, nous avons lâché.”

A contrario, à 3-1, le Watducks a continué à presser haut. Le but sur rebond de pc de Dumont avant la pause a achevé de convaincre les Verts que le coup était jouable.

D’ailleurs, en deuxième mi-temps, le Français Victor Charlet a pris une part active à la remontada en signant trois buts sur pc direct. Jamais le Watducks n’a été inquiété.

“Le pc est bien rentré, mais je souligne aussi l’importance du pc défensif”, analyse le héros du jour. “Avec Simon (Vandenbroucke), nous bossons beaucoup. Face au Brax, je ne parlerais pas de remontada car, même à 3-1, nous avions le sentiment de bien jouer.”

Physiquement, le Watducks a confirmé ses qualités. On a découvert que, mentalement, le noyau était stable. “Par le passé, nous aurions craqué à 3-1 au Brax. L’équipe est mature et a montré son caractère. La fin était nerveuse. Nous avons joué avec la tête qui a pris le relais du cœur.”

Au fil des semaines, le Watducks efface son début de campagne raté. Le zéro sur neuf s’est transformé en 12 sur 12. “Nous avons eu le déclic. Nous bossons en bloc. Durant les entraînements, nous y allons tous à fond sans compter.”

Pour la première fois, le Watducks peut compter. Il vient d’entrer dans le top 4 après avoir été de passage en zone rouge en septembre. Comme l’an passé.

Les deux autres matchs

Old Club – Léopold 2-13

Carte verte: 51e Permin

Les buts: 1re Boon (0-1), 5e A. Verdussen (0-2), 6e A. Verdussen (0-3), 8e Degroote (0-4), 15e De Trez (0-5), 21e Cuvelier (0-6), 26e Baumgarten (0-7), 31e Degroote (0-8), 41e Permin (1-8), 45e Boon (1-9), 48e A. Verdussen (1-10), 49e A. Verdussen (1-11), 55e Degroote (1-12), 56e Dawance (2-12), 58e Boon (2-13)

Orée – Herakles 0-1

Cartes vertes: 22e M. Donck, 31e Keusters

Carte jaune: 68e Van Dessel

Le but: 59e Muir (0-1)

Classement

1. Léopold 10 9 1 0 61 17 28

2. Gantoise 10 7 2 1 42 19 23

3. Dragons 10 6 3 1 30 19 21

4. Watducks 10 6 0 4 42 23 18

--------------------------------------------------------------------

5. Racing 10 5 2 3 29 24 17

6. Orée 10 5 1 4 33 23 16

7. Braxgata 10 4 3 3 24 22 15

8. Herakles 10 5 0 5 30 31 15

9. Louvain 10 2 1 7 16 37 7

-------------------------------------------------------------------

10. Uccle Sp. 10 2 0 8 18 47 6

---------------------------------------------------------------------

11. Daring 10 1 1 8 14 35 4

12. Old Club 10 1 0 9 21 63 3

La prochaine journée: 13/11

Daring – Racing Di 12h30

Uccle Sport – Braxgata Di 15h

Orée – Dragons Di 15h

Herakles – Old Club Di 15h

Louvain – Léopold Di 15h

Gantoise – Watducks Di 15h