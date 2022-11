D1: score de forfait infligé au Wellington

Spécialiste tennis, hockey et padel

Julien Schoo Ians n'était pas inscrit avant le 25 août et ne pouvait donc pas jouer dimanche à Namur

Le partage (1-1) du Wellington à Namur s’est transformé en un score de forfait en faveur des Namurois. Le souci? Le quatrième gardien Julien Schoo Ians n’a pas été inscrit avant le 25 août. Le T3 du Well ne pouvait donc pas prendre place entre les perches dimanche dernier. Le quatrième gardien utilisé par le Well cette saison avait sorti une belle prestation, mais les contraintes administratives ont réduit ses performances à néant. Le Wellington perd donc son point. Les Ucclois ne possèdent plus que 5 points ce qui les placent à 5 longueurs de la précieuse 8e place. Quant à Namur, il grimpe à la 4e place avec 17 unités.