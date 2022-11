Spécialiste tennis, hockey et padel

La FIH se réunira en board jeudi pour désigner le pays qui organisera la Coupe du monde en 2026. La Belgique est candidate dans un dossier conjoint avec les Pays-Bas. Ils sont en concurrence avec l’Angleterre, l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Uruguay.

La Coupe du monde en Belgique en 2026 ? On va enfin savoir

Belgian Hockey Federation Secretary-General Serge Pilet

Le hockey belge passera deux tests importants en fin de semaine. En attendant de savoir samedi si Marc Coudron succède à Narinder Batra à la présidence de la FIH, le secrétaire général de l’ARBH, Serge Pilet, vivra jeudi une longue journée. En effet, le CEO de la FIH Thierry Weil avertira les différents responsables des dossiers de candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2026. En fin de journée, la fédération internationale enverra un communiqué officiel.

Les chances de recevoir l’organisation du Mondial '26 sont d’autant plus réelles que la Belgique a remis un dossier conjoint avec un autre poids lourd du paysage, les Pays-Bas. L’été dernier, la FIH avait émis des critiques sur la Coupe du monde féminine qui s’était jouée en Espagne et aux Pays-Bas. Elle avait eu le sentiment de deux tournois séparés au niveau de l’organisation. La Belgique n’est pas tombée dans ce piège. Serge Pilet travaille main dans la main avec son homologue néerlandais. "La collaboration est excellente", insiste le secrétaire général de l’ARBH qui est satisfait de la qualité du dossier belgo-néerlandais. "Nous avons un grand comité qui supervise l’ensemble de l’organisation. Les 15 et 16 septembre, nous avons défendu notre dossier à Lausanne, au siège de la FIH. Nous avons répondu aux questions des différents experts."

L’exposé était certes brillant, mais il demeure toujours un flou sur les critères pour départager les différents candidats. L’argent reste le nerf de la guerre. Les finances de la FIH naviguent dans le rouge vif. Les Belges et les Néerlandais ont déterminé la somme de 6 millions d’euros en faveur de la FIH. Les deux pays ignorent les montants des rivaux. Les Anglais, qui promettent quatre stades différents dont une finale à Tottenham, n’ont pas lésiné sur les moyens.

"Nous avons eu des contacts positifs avec les ministres Pierre-Yves Jeholet (ministre-président de la FWB), Valérie Glatigny (ministre des Sports) et Adrien Dolimont (ministre wallon des infrastructures sportives). La Belgique versera 3 millions à la FIH. Le budget global doit encore être défini. Nous ajouterons les transports, l’hébergement, le catering,…" Serge Pilet ignore les montants proposés par ses rivaux : l’Angleterre, l’Australie, l’Afrique du Sud et l’Uruguay.

Wavre, la délicate incertitude

Le dossier belge fait état de deux stades : à Amstelveen et à Wavre. Serge Pilet n’a pas manqué de rassurer un maximum les dirigeants de la FIH quant au stade nationale à Wavre. Pour l’heure, le projet s’enlise à cause d’une augmentation des coûts des matériaux qui a plombé le budget global. "Il existe un stress pour boucler le budget, mais le stade de Wavre n’est pas un projet créé pour la Coupe du monde. Le hockey belge a besoin d’un tel stade. J’ai montré les plans à la FIH. Ils étaient rassurés. Il reste du temps, mais il ne faut pas traîner. Le projet aboutira. Le monde politique doit comprendre l’enjeu d’un tel projet. Si nous n’obtenons pas la Coupe du monde 2026, nous n’enterrerons pas le stade de Wavre."

Le dossier belgo-néerlandais ne manquera pas d’atouts pour séduire le board : deux pays puissants qui vivent pour le hockey, deux garanties de remplir les stades et surtout un projet qui prévoit un Mondial pour les messieurs et pour les dames. Par conséquent, les Pays-Bas et les Belges auront leur équipe nationale en action tous les soirs, soit autant de certitudes de remplir les 10.000 places.