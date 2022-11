Hockey Pro League: les Red Panthers partagent avec l'Argentine et empochent le point bonus

La Belgique (FIH 6) a empoché le point du bonus contre l'Argentine (FIH 2) en s'imposant aux shoot-outs (2-1) alors que le score indiquait 2-2 à l'issue du temps réglementaire à l'occasion du 4e match de l'équipe nationale féminine de hockey en Hockey Pro League, mercredi, à Mendoza, en Argentine. "Las Leonas", vice-championnes olympiques et du monde, ont mené à deux reprises grâce à des buts de Valentina Costa sur pc (1-0, 30e) et de Julieta Jankunas (2-1, 45e) mais les Belges ont chaque fois trouvé les ressources nécessaires pour recoller au score, grâce à Michelle Struijk (1-1, 33e) et Ambre Ballenghien (2-2, 48e).

Les Belges, battues 1-0 il y a quelques jours par les Argentines, ont ensuite pris leur revanche en empochant le point du bonus en remportant les shoot-outs (2-1) grâce à quatre échecs argentins et aux réalisations de Louise Versavel et Lucie Breyne.

Les Red Panthers ponctuent donc leur tournée argentine avec un bilan de trois partages, dont deux bonifiés par une victoire aux shoot-outs, et une défaite. Contre l'Allemagne (FIH 5), elles ont chaque fois partagé l'enjeu (3-3 puis 2-2), remportant la première séance de shoot-outs (4-3) avant de perdre la seconde (2-3).

Au classement provisoire de cette quatrième édition de la FIH Pro League, la Belgique est deuxième avec 5 points, derrière l'Argentine (8 pts) et à égalité avec les Allemandes (5 pts). Les six autres nations que sont l'Australie, la Chine, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis n'ont pas encore joué le moindre match.

La Belgique, quatrième de l'édition 2021-2022, jouera ses quatre prochains matchs à Londres, du 27 mai au 4 juin 2023. Deux duels contre la Grande-Bretagne et autant face à la Chine (FIH 10) sont au programme.