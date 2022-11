Une reprise très pénible pour les leaders, mais sans casse

Raes délivre le Dragons à 5 secondes de la fin

Orée – Dragons 2-3

Orée : Thieffry; Beckers, Dohmen, Willems, Stockbroekx; Simar, Curty, Thiéry; Plennevaux, Masso, M. Branicki; puis Gencarelli, Raemdonck, S. Branicki, Langer, Labouchère

Dragons : Van Doren; Lootens, Harte, T. Luyten, Geers; Denayer, Gougnard, Rubens; Cobbaert, Raes, Crols; Puis M. Luyten, L. Putters, R. Putters, A. Putters, Decruyenaere

Arbitres: MM. M. Dutrieux et D. Van Den Eede

Cartes vertes: 25e Dohmen, 26e Crols, 46e Willems, 46e Lootens

Cartes jaunes: 52e Lootens, 64e M. Branicki, 68e Plennevaux

Les buts: 3e Masso (1-0), 6e Gougnard (1-1), Plennevaux sur suite de pc (2-1), 63e Denayer sur pc (2-2), 70e Raes (2-3)

Penalty corner Orée 0/3 et Dragons 0/5

Le Dragons se présentait à Bruxelles sans Della Torre, Martinez, Govers et Foubert. L’Orée était privée de Domene. On a vite senti qu’il manquait de poids offensif dans ce match. Pourtant, les deux premiers buts tombaient vite. A deux reprises, John-John Dohmen envoyait des longues passes millimétrées dans les 25. Sa deuxième passe aboutissait au premier but signé Masso. Dans la foulée, le Dragons obtenait un premier pc (le seul de la première mi-temps). Sur la phase qui suivait, Gougnard crucifiait Thieffry. La reste de la mi-temps ressemblait à une longue domination stérile du Dragons qui ne profitait pas des largesses de l’Orée. On voyait, aussi, que les internationaux étaient fatigués.

Le troisième quart-temps reprenait par un deuxième pc. Plennevaux répondait par le premier pc de l’Orée. Plennevaux voyait d’abord son sleep stoppé par Loic Van Doren. Sur le rebond, la balle revenait encore et Plennevaux la smashait dans le but. Loic Van Doren pestait. Les occasions étaient absentes sur la fin de ce 3e quart.

Dans le dernier quart, un centre de Plennevaux n’était pas touché par Masso qui avait le but vide. Monsieur Dutrieux suscitait la colère de l’Orée en sifflant un pc contre Dohmen. Thieffry sortait un superbe arrêt qui lançait un contre. Le tir de Branicki était contré. L’Orée allait chercher son 2e pc. La balle était mal stoppée, mais revenait dans le stick de Plennevaux qui cadrait un gros tir. L’arrêt de Van Doren était précieux. Le match devenait plus nerveux à l’approche du dernier quart. On se lançait dans un hockey ping-pong. Sur pc, Denayer rétablissait l’égalité. L’Orée répondait par une belle action. Puis, l’Orée prenait un 3e pc. Raes tirait à son tour. Le suspense était total. Plennevaux prenait une jaune. L’Orée jouait à 9 vu la sortie de Branicki aussi. Raes en profitait pour plonger au 2e poteau à 10 secondes de la fin (2-3).

Victoire à l’arraché pour le Watducks

Gantoise – Watducks 1-2

Gantoise : Santiago ; M. Deplus, T. Deplus, Murray ; M. Clément, Goyet, Kina, Madeley ; T. Clément; Duvekot, Hellin puis Masson, Desgouillons, Esquelin, Tynevez

Waterloo Ducks : Vandenbroucke ; van Marcke, Van Oost, Dumont, Charlet ; de Paeuw, Sidler, Wilbers ; Ghislain, Dykmans, Willems puis van de Kerckhof, de Backer, Rogeau, Petit, Depelsenaire

Arbitres : MM. T. Bigare et F. Umpire

Cartes vertes : 39e Wilbers, 40e Goyet

Cartes jaunes : 28e Depelsenaire, 54e Kina, 63e de Backer

Les buts : 34e Charlet sur pc (0-1), 38e Clément (1-1), 59e Charlet sur pc (1-2)

Penalty corner : Gantoise 0/6 et Waterloo Ducks 2/3

Fumigènes et chants en cœur sont au rendez-vous à la Gantoise ce dimanche. Venus en masse pour soutenir leur club, les supporters gantois sont déchaînés. Dès les premières minutes du jeu, la Gantoise fait preuve de sa précision légendaire. Directement actifs dans leur jeu, les Waterlootois les suivent sur cette lancée, montrant eux aussi leur capacité de précision. Ce début de match en annonce directement la couleur. Un réel spectacle nous attend.

Un début dans la douceur

La 4e minute annonce le premier pc en faveur de Gand. Un échec malheureusement pour eux, faute d’un tir mal visé. Les occasions se partagent entre les deux équipes, chacun à leur tour se trouvant devant le gardien adverse. Mais pour l’instant, le score est nul, laissant place à un enchaînement de passes contrôlées et maîtrisées. Un second pc pour la Gantoise, un second échec pour l’équipe visitée. Vandenbroucke est décidé : cette balle ne rentrera pas.

Les minutes passent, le jeu est calme. La balle traverse le terrain sous les yeux des spectateurs, impatients de voir le jeu évoluer. Alors que les joueurs de la Gantoise montent sur le terrain, les supporters s’emballent. Mais pas qu’eux, puisqu’un goal est tenté, mais échoué puisque malheureusement envoyé en dehors du cercle.

Le premier quart-temps terminé, le jeu reprend. Directement, un attaquant gantois se retrouve seul face au gardien du Wat. L’occasion parfaite, mais un Vandenbroucke tout autant parfait dans ses arrêts. A ce stade, la tendance est toujours compliquée à définir. La balle autant dans le cercle bleu et blanc que dans celui des verts, il est dur de dire quelle équipe mène le jeu. Le suspense reste total. Les occasions, elles, continuent de défiler, de quoi exciter le public en nombre.

Le réveil du Wat

Le troisième pc pour Gant remet un peu d’action dans le match. Mais les pc gantois ne semblent pas être destinés à la victoire aujourd’hui. Comme à leur habitude, les défenseurs du Watducks prennent plaisir à jouer en arrière, épuisant ainsi leurs adversaires et gagnant quelques minutes. Une tactique qui semble fonctionner, puisque la minute plus tard annonce le premier pc pour le Wat. A la suite de deux fautes, la phase se rejoue. Et la troisième fois, la balle rentre finalement, Charlet changeant enfin le score à 0-1 en faveur de Waterloo, à la 34e minute.

L’égalisation de Gant

La première mi-temps terminée, il est temps d’entamer la seconde. Le Watducks n’a pas de temps à perdre. Directement, ils se jettent sur le cercle adverse, déterminés à poursuivre sur leur lancée victorieuse. Pourtant, la Gantoise reprend au même moment du poil de la bête. Le match a repris depuis deux minutes seulement, et déjà la balle entre dans le goal waterlootois, Clément égalisant donc le score à la 38e minute (1-1).

Et comme souvent, égalité rime avec tension. Tant du côté des visités que des visiteurs, le jeu s’accélère et les joueurs perdent leur sang-froid. Enfin, Ghislain a droit à son moment sous les projecteurs, son joli shot pourtant arrêté par le gardien. Alors que Gant essaie par tous les moyens de maintenir le jeu en leur faveur, la défense des verts fait preuve d’une précision à décourager n’importe quel attaquant. Mais quelques secondes plus tard, la Gantoise arrive encore à décrocher un pc, qui suivra malheureusement la même destinée que ses prédécesseurs.

Le troisième quart-temps ne compte plus que quelques minutes. Le score étant toujours nul, les supporters ont soifs d’action. Voilà que ce dernier est sifflé. Il ne reste donc plus que 17 minutes aux deux équipes pour faire changer le tournant de ce match.

Le quart décisif

Le jeu est relancé. Gant s’organise en full-press, mettant toutes les chanceux de son côté pour arriver à sa fin. Mais le Wat retourne rapidement la situation, prenant d’assaut le cercle des blanc et bleu. D’un flic puissant, la balle se retrouve à l’opposé du terrain, offrant l’occasion parfaite aux Gantois de mettre un goal à l’abri de la défense. Mais une mauvaise interception relance le jeu dans la minute. A dix minutes de la fin, le Wat parvient à décrocher son second pc du match, Charlet y inscrivant leur second goal, et mettant fin à l’égalité qui devenue presque pesante pour les supporters (1-2). Ce goal agissant comme un électrochoc, c’est au tour de la Gantoise de réafficher un pc. Mais la phase ne s’avère décidemment pas être favorable au club néerlandais. Encore de belles occasions ratées pour les joueurs à la maison, visiblement pas dans leur meilleur jour.

Trois minutes avant la fin du match, la Gantoise décide de sortir son gardien, afin d’avoir un joueur en plus. En effet, jusqu’ici l’équipe à domicile était désavantagée, jouant avec un joueur de moins que le Waterloo Ducks. Cette fin du match est tendue au possible, les cris tant des supporters que des joueurs retentissant autour du terrain.

A une minute de la fin, Gant joue le dernier pc de ce match de pointe. Un des joueurs du Wat sorti trop tôt, ils ne sont plus que trois aux côtés du gardien. Avantage de plus pour la Gantoise, mais pour qui ça ne suffit malheureusement pas. Le résultat ? Une jolie victoire bien méritée pour le Waterloo Ducks.

Un Racing souverain s'impose et met la pression sur ses concurrents pour le top 4

Daring – Racing 0-4

Daring: Feldheim; Brunet, Bell, Bonanni, Legrain; Kruger, Vander Gracht, Montelli; Van Linthout, Marque, Esmenjaud; puis N. Denis, G. Denis, Delos, Jacqmotte, Leffler

Racing: Gucassoff; Lambeau, Wegnez, Vanwetter, Xavier; Truyens, Meurmans, Cabuy; de Chaffoy, Cosyns, Malherbe; puis Delavignette, Lucaccioni, Marquet, Weyers, Cornez-Massant

Arbitres: Mme C. Martin-Schmets et Mr. C. Hardy

Carte verte: 37e de Chaffoy

Les buts: 4e Cosyns sur pc (0-1), 23e Cosyns (0-2), 60e Lucaccioni (0-3), 70e Vanwetter sur pc (0-4)

Penalty corner : Daring 0/2 Racing 2/2

Après sa défaite contre Louvain, un concurrent direct dans la course au maintien, il y a péril dans la demeure au Daring. Il faut prendre des points pour sortir de la spirale négative qui s'est installée. Les molenbeekois faisaient sans Geoffroy Cosyns, son maître a jouer dans le milieu. Il s'agit également d'un match special pour Max Berger qui etait le T2 du Racing l'année passée. face, le Racing n'est pas tellement plus serein malgré un succès à Uccle Sport. Xavier De Grève doit compenser avec de nombreux absents pour blessure comme Charlier ou Cayphas mais récupère Cabuy dans l'entrejeu. Beaucoup de jeunes du club sont alignés. Victor Wegnez et Tanguy Cosyns étaient de retour sur le terrain de leurs premiers exploits.

Le Racing mettait le premier le nez à la fenêtre après une faute jouée par Cosyns vers de Chaffoy qui déviait à côté du but. A la 4e, le Racing obtenait un pc. Cosyns le transformait d'un tir direct. A la 8e, le Daring héritait également d'un pc mail il était mal stoppé. Le Racing avait la maîtrise de la balle mais le Dar' ne conçédait pas beaucoup d'occasions. Cosyns chipait la balle à Vander Gracht (sa seule perte de balle du quart) et filait vers le cercle pour tirer en revers. Bell, bien revenu, déviait au-dessus du but de Feldheim.

Le Racing doublait la mise en entrée de second quart, à nouveau via Cosyns après une succession de trois longs corner successifs. Il armait puissamment hors de portée de Feldheim. Dans l'autre sens, un tir de Legrain vers le cercle était dévié dangereusement. Cela donnait le second pc pour le Daring de la rencontre. Montelli effectuait une toupie pour donner la balle sur droite. Le tir était contré et revenait chez lui. Il tirait en revers et Gucassoff détournait l'envoi en long corner. Le mouvement de Montelli était superbe. Le Racing contrôlait le reste de la mi-temps sans trembler.

Le Racing continuait sur sa lancée dans le troisième quart. Cosyns tirait en revers vers Feldheim qui dégageait le danger. En face, Montelli tirait vers le but, obligeant Gucassoff, quasiment en chômage technique jusque là, à un bel arrêt. Peu de situations dangereuses des deux côtés à signaler durant la suite de troisième quart, mais une carte verte à la 37e pour de Chaffoy.

Le Dar essayait d'enflammer le dernier quart. Brunet et Esmenjaud étaient dans le cercle, l'un d'eux tirait au but mais cela passait à côté. Brunet jouait dans l'entrejeu, voir en attaque pour la fin de match. Les visiteurs ne faiblissaient pas et Xavier tentait sa chance. Ensuite Cabuy faisait de même. Lucaccioni, sur un débordement de Truyens, tuait tout suspense en plantant le troisième but du Racing. Esmenjaud tentait sa chance, Gucassoff écartait le danger. Sur le gong, le Racing obtenait son second pc de la rencontre. Vanwetter le convertissait. Le Racing remportait un net succès.

De 1-5 à 5-6, une vraie remontada….avortée

Louvain - Racing 5-6

Louvain : Tavernier; Brydon, Coolen, Santana, Schoenaers, Georgis ; Lum, Mucic, Harris; Sior,Tello ; puis Maraite, Capizzi, Van Lembergen, Delhalle, Divorra

Léopold: Henet; Forgues, J.Verdussen, Van Strydonck, Muschs ;Boccard, Cuvelier, Baumgarten ; Englebert, A. Verdussen, Boon; puis De Trez, Leeuw, De Groote, Zimmer, Eaton

Arbitres : MM S.Michielsen et T.Hennes

Cartes vertes : 43e Boccard, 45e Baumgarten

Les buts : 10e Boon sur pc (0-1), 16e Divorra (1-1), 21e Boon (1-2), 22e Baumgarten (1-3), 24e Boon (1-4), 35e A. Verdussen (1-5), 40e Divorra (2-5), 44e Mucic sur pc (3-5),54e Boon sur stroke (3-6), 64e Delhalle (4-6), 70e Sior sur pc (5-6)

Penalty Corner : Louvain (2/2), Léopold (1/6)

Voilà bien un match qui l’année passée aurait été un vrai top match.

Depuis lors les choses ont bien changé : la mue des Louvanistes se passe plus difficilement que prévu à tel point qu’on les retrouve mêlés à la lutte pour le maintien ; le Léo de son côté caracole en tête tant il maîtrise son sujet avec un Boon au sommet de son art. La seule chose qui pourrait jeter le trouble, c’est que les locaux restent difficiles à gérer dans un jour avec. Sera-ce le cas aujourd’hui ? Dès l’entame du match le Léo prend les choses en mains et on ne doit attendre qu’une minute pour apprécier un premier tir de Tom Boon. Par un pressing très haut les Bruxellois étouffent les reconversions locales. Santana a beau se démener rien n’y fait…les relances sont très difficiles. Ce qui devait arriver arriva 10e sur le 2e pc, l’inévitable Boon ouvre la marque d’un tir à plat et 2 minutes plus tard, Cuvelier isolé tire à côté de l’objectif. Louvain tente alors les relances longues mais celles-ci sont souvent interceptées au centre du jeu.

A la 14e De Groote oblige Tavernier à intervenir avec à propos. Boccard véritable métronome dans l’entrejeu gère le jeu léonin avec efficacité. Contre toute attente, sur un contre Divorra qui venait de rentrer trouve l’ouverture. Henet avait anticipé un centre. Le Léo poursuit sa domination mais les Louvanistes bien regroupés laissent peu d’espace. On termine ce premier quart par un pc léger suivi d’un autre pc visiteur qui sera annulé par le duo arbitral.

Les choses vont alors se précipiter en 3 minutes, le score va monter à 1-4… D’abord Boon d’une balle fouettée, puis Baumgarten isolé qui fusille le gardien local et enfin Boon qui finalise une action dans le cercle. Le match semble plié tant le Léo a pris le contrôle de la rencontre, d’autant plus que les Louvanistes marquent le coup. A la 34e Arthur Verdussen enfonce le clou à la fin de la 1e mi-temps d’un tir sur une balle repoussée par Tavernier nous en sommes à 1-5 !

Mais tout va changer en 2e mi-temps : 40e Divorra met fin à une phase confuse (2-5). Les Louvanistes reprennent courage et obtiennent leur premier pc à la 41e et Mucic fait mouche c’est 3-5. Deux minutes plus tard nouvelle occasion pour les locaux…cela s’anime. Au contraire d’une première mi-temps sous contrôle mais sans relief autant la 2e fait monter le ton et la tension. 44e tir de Verdussen repoussé par Tavernier 45e sur centre de Santana encore une fois très actif Lum place sur le piquet. L’engagement des universitaires et le soleil mettent clairement le Léo en difficulté. A la 53e Boon atténue la passion qui avait habité les locaux en faisant 3-6 sur stroke. Mais les Louvanistes ne désarment pas, à la 55e un superbe déboulé de Sior ne trouve pas preneur dans le cercle. Le match est ouvert et des espaces se créent…cela devient désordonné car cela part dans tous les sens… 64e le jeune Delhalle fusille Henet d’un tir croisé c’est 4-6. Une minute plus tard, Schoenaers très à son affaire sort un pc contre. Et cerise sur le gâteau, à la 70e Sior convertit le dernier pc pour faire 5-6 !

Une première mi-temps dominée par le Léo et une 2e volontaire courageuse et efficace des Louvanistes nous ont offerts un spectacle haletant sur la fin…

Un score trompeur

Herakles – Old Club 4-2

Herakles: Timmermans; Mondo, Verdussen, M. Donck, Le Clef; Muir, De Kerpel, Van Dessel; Thomas, de Borrekens, Keusters puis V. Donck, Van Damme, Vloeberghs, Struyf, Delaisse,

Old Club : Martin ; Jehaes, Lectius, Marechal, Ulrich, Heine ; Dawance, Potenzoni; De Moor, T. Tambwe, Holmes puis Chêne, A. Tambwe, Permin, Lamalle, Vermesse,

Arbitres : MM. M. Pontus et R. Tinant

Carte verte : 62e Mondo

Les buts : 20e Keusters (1-0), 30e Ulrich sur pc (1-1), 51e Keusters (2-1), 52e Dawance (2-2), 68eDe Kerpel sur pc (3-2), 69e Thomas (4-2)

Penalty Corner : Herakles (1/5) Old Club (1/2)

Le match débute avec plusieurs minutes de retard suite à un rififi vestimentaire et ensuite à un problème de filet. La rencontre débute avec un quart d’heure de retard. Elle débute par une mise en place de l’Old Club, qui fait courir l’Herakles d’un côté à l’autre du terrain. Mais c’est bien l’Herakles qui obtient sa première occasion dans le cercle adverse. Le premier pc tombe assez rapidement, en faveur de l’Herakles, Mondo glisse sur son essai et ne parvient pas à envoyer une balle assez puissante. Cinq minutes plus tard un deuxième pc est accordé à l’Herakles, cette fois c’est Le Clef qui se présente, mais sa tentative échoue également. L’Old Club arrive enfin dans le cercle adverse, en jouant rapidement une faute commise sur De Moor lors de la réception d’une balle aérienne, Dawance permet de pénétrer dans la surface dangereuse. Après quelques tergiversations, la phase se termine par un shoot en revers hors cadre. L’Herakles tente également sa chance mais le stick liégeois traîne adéquatement et dévie les dangers. Martin, le gardien dégage également le danger loin de son cadre.

L’Old Club réalise un bon premier quart, le marquoir est toujours vierge et surtout ils ont des occasions. Mais cela ne durera pas plus longtemps. Keusters permet à son groupe de mener au score, après une énième entrée dans le cercle. L’Old Club continue à presser et à se présenter dans le cercle adverse, à tel point qu’ils obtiennent leur premier pc. Celui-ci est sifflé fautif par l’arbitre et découle finalement à un dégagement. L’Old Club présente une défense avant le cercle assez solide, l’Herakles éprouve quelques difficultés à entrer dans cette surface. Le score n’est que de 1 à 0, ils devraient pourtant veiller à se mettre en sécurité, surtout face à l’Old Club assez inspiré du jour. A ce point que Liège obtient son deuxième pc de la rencontre. Ulrich s’avance et arme un sleep puissant qui fait vibrer les filets de Timmermans. Le marquoir indique 1-1 à la demi-heure de jeu.

Il s’agit certainement d’une des meilleurs mi-temps de l’Old Club, beaucoup d’occasions, mené durant moins de 10 minutes. Revenu au score sur pc et aucune carte encore distribuée. La rencontre reprend sur plusieurs phases pilotées par l’Herakles mais interceptées par l’Old Club. Sur une contre-attaque, Liège arrive même à atteindre le cercle adverse. Le poteau de Martin le sauve du 2-1, après une incursion de Keusters qui sert Van Damme qui s’essaie au duel face au gardien, son envoie est quelques centimètres trop à gauche, ou trop à droite, c’est selon. En fin de quart, l’Herakles est fatal sur cette reconversion, le terrain est remonté en quelques passes, Keusters est complètement oublié dans le dos de Martin et fait claquer la planche. L’Herakles mène de nouveau au score (2-1). Cela ne durera pas plus d’une minute, en effet Dawance remet ses hommes sur les rails d’un shoot peu orthodoxe mais efficace. C’est de nouveau égalité (2-2).

Le quart débute sur un pc pour l’Herakles, le troisième de la rencontre. Martin dégage la tentative du gant. L’Old Club met le cap sur les 25 adverses et semble vouloir y obtenir quelque chose. Deux occasions franches, mais rien ne rentre. Même constat de l’autre côté, Keusters, De Borrekens et De Kerpel s’y mettent mais rien ne va. La première carte verte est délivrée alors qu’il reste 9 minutes de match, elle réduit l’équipe de l’Herakles. Au culot, l’Herakles obtient son 4ème pc, mais il ne donne rien. Le marquoir reste bloqué sur le partage 2-2, et affiche 5 minutes restantes. L’Herakles célèbre son but, alors que l’arbitre avait sifflé pc. Le temps que l’arbitre mette son sifflet en bouche démontre bien que la faute avait eu lieu bien avant. L’Herakles inscrit ici son premier pc, et donne l’avantage à ses joueurs. C’est 3-2 et Liège décide de retirer son gardien. L’Herakles marque un 4-2 facilement, le but étant vide. Ce score, un peu trompeur de la rencontre, sera cependant le score final.

L’autre match

Uccle Sport – Braxgata 1-2

22e Zirpel (1-0), 24e Walker (1-1), 57e Walsh (1-2)