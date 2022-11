Le Léo seul sur sa planète, regroupement pour la 4e place et... pour le maintien

Cosyns, un assist et un but qui changent tout

Racing – Watducks 2-1

Racing: Gucassoff; Xavier, Wegnez, Lambeau, Cornez-Massant; Meurmans, Truyens, Cabuy; Cosyns, Weyers, De Chaffoy puis Berton, H. Delavignette, Lucaccioni, Malherbe, Vanwetter,

Watducks: Vandenbroucke; Van Marcke, Van Oost, Charlet, Dumont; de Paeuw, Sidler, De Backer; Willems, Rogeau, Ghislain; Puis Depelsenaire, Dykmans, Petit, Wilbers, van de Kerckhof

Arbitres: MM. T. Hennes et G. Boutte

Carte verte: 22e Vanwetter

Les buts 38e Sidler (0-1), 57e De Chaffoy (1-1), 59e Cosyns sur pc (2-1)

Penalty corner Racing 1/2 et Watducks 0/4

Ce Racing-Watducks était particulièrement équilibré sur papier. L’impression a vite été confirmée sur le terrain. Durant la première mi-temps, les deux noyaux cherchaient à construire et à accélérer le jeu. Les 35 premières minutes étaient spectaculaires. Pourtant, les occasions étaient très rares. Malherbe a eu un tir contré qui a transpercé les nuages. La première véritable occasion est tombée après la demi-heure. Willems provoquait le premier pc. Charlet le sleepait. Gucassoff touchait sa première balle. Dans la foulée, Cosyns héritait de son premier pc. Il ne cadrait tout juste pas.

La deuxième mi-temps reprenait sur les mêmes bases. Racing et Watducks proposaient un beau jeu car les deux phalanges cherchaient à accélérer le jeu. Les passes et les contrôles étaient solides. Les Rats, qui n’ont pas toujours été en réussite lors des sommets, répondaient présent. Il devenait de plus en plus compliqué de voir qui dominait. Chacun avait ses moments forts. Le premier but tombait du stick de Sidler. Il était servi par Petit dont la feinte de passe dans l’axe était lumineuse. Sidler, dos à Gucassoff, l’envoyait en pleine lucarne. Dans la foulée, Dykmans allait chercher un 2e pc pour Charlet. La série de 3 pc sans Wegnez sorti trop vite, ne donnait rien. Sauf un contre pour le Racing mais Malherbe ne contrôlait pas bien le flick.

Le Racing égalisait sur une phase somptueuse. Meurmans servait un flick millimétré au 2e poteau. Cosyns contrôlait sur la baseline et servait De Chaffoy qui n’avait plus qu’à pousser la balle dans le but vide. Quel but !

Le Racing obtenait un 2e pc dans la foulée. Cosyns offrait l’avantage au Racing d’un sleep qui faisait trembler les filets. De Chafoy manquait le chaos sur un service de Cosyns. Le Racing jouait calmement la fin de match alors que le Watducks confondait vitesse et précipitation. Ce succès du Racing leur permet d’entrer dans le top 4 avant la trêve.

L’Old Club au paradis, Louvain désemparé

Old Club – Louvain 7-4

Old Club : Martin ; Jehaes, Lectius, A. Marechal, Minadeo ; Dawance, A. Tambwe, Potenzoni, Heine ; De Moor, T. Tambwe, Holmes puis Chêne, Lamalle, Permin, A. Marechal, Vermesse

Louvain : Tavernier ; Brydon, Georgis, Coolen ; Santana Viera, Harris, Mucic ; Maraite, Sior, Divorra, Tello Balmaseda puis Capizzi, Lum, Van Lembergen, Delhalle, Schoenaers

Arbitres : MM. D. Van Den Eede et P. van den Assum

Carte verte : 61e Sior

Les buts : 3e De Moor (1-0), 10e Sior (1-1), 17e Lectius sur pc (2-1), 21e Tello Balmaseda (2-2), 23e Lamalle (3-2), 30e Holmes (4-2), 39e Potenzoni (5-2), 58e Vermesse (6-2), 59e Maraite (6-3), 66e Divora (6-4), 70e De Moor (7-4)

Penalty corner : Old Club (1/5) et Louvain (0/3)

Dès le début, l’Old Club semble déterminer à changer leurs résultats. Un dimanche pluvieux, pourtant une motivation qui n’en est pas moindre. Dès la 3e minute, De Moor marque un goal en faveur de l’équipe à domicile (1-0). Un premier pc est annoncé en faveur de Liège, suivi d’un deuxième et d’un troisième quelques minutes plus tard. Même s’ils résultent tous les trois en des échecs, ils prouvent néanmoins la dominance du club wallon.

Mais rapidement, Louvain apprend à construire son jeu face à ses adversaires. Ils tentent de faire remonter la balle, n’hésitant pas à jouer dans la défense pour changer d’aile. Une nouvelle technique qui s’avère efficace, puisque Sior rejoint très rapidement le cercle adverse, et finit par mettre la balle dans le goal à la 10e minute, égalisant le score (1-1). Suite à ça, les bleus et rouges décident d’augmenter, encore d’un cran, l’intensité de leurs mouvements. Une magnifique occasion s’offre à eux, un très beau short revers, mais qui malheureusement est mal cadré. À ce stade, le match annonce un jeu acharné, sans aucune prévision du gagnant.

Alors que l’Old Club opte pour un jeu puissant et en mouvement constant, l’équipe flamande choisit elle de miser sur la technique. Une technique probablement pas des plus adaptées face à la vitesse liégeoise. En effet, un PC est encore sifflé en faveur de Liège. Le premier sera dedans, mais malheureusement un kick sur l’un des joueurs de Liège annulera ce goal et relancera la phase. Une deuxième chance pour l’équipe à la maison qui reproduira la stratégie précédente, remontant ainsi le score pour eux. Un joli shot mis par Lectius (2-1).

En second quart-temps, Louvain n’hésite pas à jouer avec les joueurs plus en arrière, permettant ainsi de distraire leurs adversaires, dissimulant des feintes. À la 21e minute, c’est au tour de Tello Balmaseda de réégaliser le score (2-2). L’attaque de Louvain semble décidée à sauver leurs arrières. Un moment d’inattention et Louvain perd la balle. Directement, Liège construit en équipe, et dans un enchaînement de passes, Lamalle envoie la balle dans le filet, sous les regards admiratifs des supporteurs (3-2). Un goal qui semble être celui « de trop » pour le club néerlandais, parce que directement, la tension monte et le jeu s’acharne du côté des blancs. Peut-être un peu trop acharné, les balles perdues en guise de preuve. Encore une fois, l’Old fait rentrer cette balle dans le goal, mise par Holmes à la 30e minute (4-2). Déchaînés, ils ne semblent pas s’en arrêter là. Les joueurs à domicile dominent, pour la plupart du temps, dans les 50 opposés.

La seconde mi-temps s’entame, et directement Louvain tente sa chance dans le cercle adverse. Mais Florent Martin, gardien des Liégeois, n’hésite pas à relancer la balle dans le centre, dégageant son cercle défendu. Il n’aura fallu que quelques minutes pour l’Old Club afin de reprendre ses bonnes habitudes : 4 minutes après la reprise, Potenzoni marque le 5e goal en faveur de Liège de cette rencontre (5-2).

Enfin, Louvain obtient son premier pc. Mais la chance n’est pas du côté Flamand en ce dimanche pluvieux : le gardien arrête la balle à l’aide de son gant droit, et fait carrément sortir la balle du terrain. Quelques minutes plus tard, Louvain rempile pour un second pc, qui suivra la même destinée que le précédent : un arrêt décisif de Florent Martin. L’équipe flamande essaie encore de se créer des occasions, mais la défense liégeoise équivaut son offensive : la technique est de mise aujourd’hui.

Il ne reste plus que 17 minutes et 30 secondes pour sceller le sort du match. Des deux côtés du terrain, les joueurs sont toujours à fond dans leur jeu. Le répit n’est pas au menu aujourd’hui. Ce dernier quart temps offre, à nouveau, un goal à l’Old Club, mis cette fois par Vermesse (6-2). Les supporteurs n’en reviennent pas, et dans leur désespoir, Louvain non plus. Mais directement, l’équipe en blanc leur renvoie la pareille, et Maraite fait gonfler le score à 6-3. Petit à petit, alors que la fin approche, Louvain essaie de reprendre le dessus. À la 66e minute, Divorra marque à nouveau pour l’équipe flamande (6-4). Les quatre dernières minutes de cette rencontre se prédisent intenses. Elles se jouent en effet dans le cercle de l’Old Club. Un moment stressant pour l’équipe à domicile qui menait il y a de ça quelques minutes. Un pc est sifflé pour Louvain, mais une fois encore, le gardien l’arrête avec facilité. Directement, le jeu se renverse, et De Moor marque le dernier goal de cette rencontre, à la 70e minute, réalisant la victoire de l’Old Club (7-4).

Un nouveau chef-d'œuvre de Boon offre les trois points au Leo

Léopold – Gantoise 1-0

Leopold: Henet ; Forgues, J. Verdussen, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, Cuvelier, Baumgarten; Boon, Englebert, A. Verdusen; puis De Trez, Leeuw, Degroote, Muschs, Eaton

Gantoise: Santiago; M. Deplus, T. Deplus, Madeley, M. Clement ; Goyet, Kina, Esquelin ; T. Clement, Duvekot, Hellin; puis Lauwers, Rogge, Lietaer , Desgouillons

Arbitres : MM. L. Dooms et M. Dutrieux

Cartes vertes : 17e Cuvelier 24e Baumgarten 52e kina

Cartes jaunes : 34e Cuvelier, 55e De Trez, 60e Duvekot

Le but : 48e Boon (1-0)

Penalty corner : Léopold (0/2) et Gantoise (0/5)

Leo-Gand est le match au sommet de cette douzième journée de championnat. Le premier recevait le troisième avenue Dupuich. Le Léo respire la forme et reste sur sept victoires consécutives et est la dernière équipe invaincue de ce championnat. Porté par un Tom Boon étincelant, hauteur de 33 buts en 11 journées de championnat, soit la moyenne ahurissante de trois buts par match, les ucclois peuvent aborder ce match avec confiance, tant son compartiment offensif impressionne. La Gantoise réalise un bon premier tour mais reste néanmoins sur une série de 2 points sur 9 dont une défaite face au Wat dimanche dernier. Le Leo ne devait deplorer aucune absence. Par contre a Gand, Murray, Tynevez et Masson sont absents sur blessure.

Le début de rencontre était équilibré. Petit à petit, Gand prenait le dessus dans l'entrejeu. Les occasions se faisaient rares. Duvekot et T. Clément se retrouvaient face au but après une phase confuse devant Henet qui avait le dernier mot. A la 10e, Eaton ratait son contrôle et Desgouillons armait une lourde frappe stoppée par Henet. Gand continuait son bon pressing et faisait déjouer le Leo. Les Gantois obtenaient le premier pcdy match qui était mal stoppé.

Même configuration dans le second quart et Gand obtenait successivement deux pc. Le Leo se dégageait. Le reste de la mi-temps était pauvre en occasions de but. Jusqu'à à la 34e et une passe lumineuse de Boon vers A. Verdussen qui provoquait un pc. Boon le tirait il était stoppé fautivement par un défenseur gantois. C'était le premier envoi cadré du Leo. Boon ratait le stroke.

Le Leo reprenait bien le troisième quart avec un pc. Le tir de Boon était contré par un sorteur visiteur. Le tempo augmentait. Boon ouvrait le score après un nouveau chef-d'œuvre. Sur la baseline droite, il dribblait dans un mouchoir Madeley et M. Clement et trompait Santiago. Hellin obtenait un pc qu'Henet détournait en long corner.

Le Leo prenait un petit ascendant avec des occasions pour Englebert et Boon. Degroote pouvait tuer le suspense à 65e lorsqu'il il recevait une passe de De Trez mais Santiago interceptait son tir en revers. Le gardien gantois sauvait une nouvelle fois son équipe à trois minutes du terme. Degroote jouait dans le cercle et A. Verdussen déviait dans le plafond. Santiago dégageait la balle au-dessus du but. Sur le gong, Gand obtenait un pc. Il était mal stoppé. Le Leo tenait le 0 et les trois points.

Une leçon d’efficacité donnée par le Braxgata

Braxgata – Herakles 2-0

Braxgata : Walter ; Van Steerteghem, Loots, Luypaert, Clément; T.Biekens, O.Biekens, Walsh; Mazzili , Onana, Walker; puis Adriaensen, , Van Straaten, Van Cleynenbreugel, Van Biesen, Rossi

Herakles: Timmermans; Verdussen, M.Donck, Le Clef, V. Donck ; Van Damme, De Kerpel, Van Dessel ; de Borrekens, Keusters , Vloeberghs; puis Delaisse, Hertoghe, Mondo, Muir, Collignon

Arbitres: MM T.Bigaré et J.Ciechanowski

Cartes vertes : 51e T.Biekens, 59e O.Biekens, 60e Walker

Les buts : 17e T.Biekens (1-0), 59e T.Biekens

Penalty Corner : Braxgata (0/3), Héraklès (0/3)

Match important dans ce derby anversois avec 2 équipes du ventre mou ( à 3 points du 4e) qui doivent réaliser quelque chose pour garder le contact avec le quintet de tête…

Suspense assuré…On démarre par une pé riode d’observation où chaque équipe joue la possession.

Cette période est agrémentée de quelques escarmouches également réparties.

Après un pc pour non respect des 5m pour les visiteurs, Van Straaten inquiète Timmermans qui se devait d’intervenir…nous sommes à la 10e minute.

Percée de Walker et tir en force au- dessus de l’objectif.

2 minutes plus tard, De Kerpel tire en force d’un angle fermé sur Walter.

Et puis un petit exploit de Tobias Biekens qui intercepte une balle haute, longe la ligne et s’ouvre un angle pour surprendre Timmermans.

Au moment de démarrer le Q2, l’Héraklès pousse sans se montrer très dangereux…

Devant son inefficacité ,la précipitation entraine des approximations et du déchet technique.

Luypaert met encore Timmermans à l’ouvrage.

28e belle percée d’Onana qui rate son dernier geste. Une minute plus tard Delaisse de son côté manque aussi son dernier geste devant le goal vide alors qu’il avait initié une belle action.

Nouvelle occasion pour les visiteurs mais Keusters ne peut finaliser par précipitation.

Le match est intense mais seulement entre les 2 25…

Les défenses prennent le pas sur les attaques et les gardiens sont peu sollicités.

Timmermans repousse un superbe envoi de Loots sur pc, nous sommes à la 51e .

Alors que l’Héraklès pousse c’est le Brax qui est fait le break.

Sur une descente d’Onana, celui-ci isole Tobias Biekens qui fusille Timmermans d’un superbe tir croisé.

La tension monte…l’Héraklès lance toutes ses forces vers l’avant mais l’arrière garde locale bien organisée tient le coup.

Walter se met en évidence sur le dernier pc visiteur…

Une victoire importante où les Lierrois auront été trop inefficaces pour justifier un autre résultat.

Le Daring se réveille juste avant l'hiver

Daring-Orée 3-2

Daring: Feldheim; Brunet, Bell, Bonanni, Legrain; Kruger, Vander Gracht, Montelli; Van Linthout, Marque, Esmenjaud; puis N. Denis, G. Denis, Delos, Jacqmotte, Leffler

Orée: Thieffry ; Beckers, Dohmen, Willems, Stockbroekx; Simar, Curty, Thiéry; Plennevaux, Masso, M. Branicki; puis Gencarelli, Raemdonck, S. Branicki, Langer, Labouchère

Arbitres : Mr Michielsen et Bakker

Cartes vertes : 18e Brunet, 44e Montelli, 53e Kruger,54e Dohmen

Cartes jaunes : 58e Brunet, 60e Gencarelli

Les buts: 25e Vander Gracht (1-0), 38e Willems (1-1), 47e Vander Gracht (2-1), 52e Montelli sur pc (3-1), 66e Gencarelli (3-2)

Penalty corner : Daring 1/4 et Orée 0/4

A priori, ce débat entre les eux équipes s’annonçait déséquilibré. Le Daring (11e avec une victoire et un nul) se bat pour éviter la descente. Mais l’Orée n’a plus sa superbe de l’an passé et est en queue du peloton du ventre mou. Dès l’entame de la rencontre, l’Orée se montre plus puissante u plus construit, avec notamment un Manu Stockbroekx très percutant sur la droite du jeu. Les première sminutes sont stressantes pour les locaux qui voyaient Simar manquer deux occasions : à la 3e minute, Feldheim stoppait la déviation du numéro 11 oréen et à la 4eun centre de Masso raté de peu. « Gardez la balle », criait Max Bergez voyant ses joueurs dépassés en vitesse d’exécution par les woluwéens. A la 12e minute, une nouvelle occasion était manquée par Masso. Et finalement au cours de ce premier quart entièrement dominé par l’Orée, Simar ne pouvait armer un tir sur le point de stroke. La première balle que touchait Thieffry était un tir de loin, touché par personne et qui échouait dans son but. Le dernier quart fut du même tonnaeau avec à mettre en exergue une descente de 60 mètres de Gencarelli qui tirait au-dessus. Aucune occasion franche pour les Bleux. Et à force de ne pas marquer… c’est l’adversaire qui en profitait pour exploiter une balle qui montait en cloche, que le gardien oréen effleurait et que finalement Vander Gracht rabattait dans le but (1-0). On remettait à peine la balle en jeu avant le coup de sifflet de la pause. Avec une grosse discussion car les 35 minutes semblaient bien dépassées : une minute trente selon le banc oréen et sans doute un peu moins selon un observateur neutre… La reprise débutait avec une Orée un peu plus lucide ; sur son 2e pc, la balle sortait du cercle et finalement revenait à gauche du but pour un centre que Willems reprenait de près (1-1). Le Daring sortait alors et obtenait un premier pc, doublé et le sleep de Bell aboutissait sur le stick de Dohmen, puis retombait sur son pied : le joueur étant sur la ligne, Mr Michielsen sifflait stroke avant de se raviser après consultation de son collègue. Le pc qui suivait était contré. A la 47e, Montelli, qui venait de purger sa carte verte, descendait balle au stick pour centrer pour Vander Gracht, à nouveau à la bonne place (2-1). A la 52e, 4e pc du Daring : Montelli envoyait une fusée dans la lucarne (3-1). A la 66e, sur une superbe contre-attaque, Marquet et Leffler obtenaient un 5e pc, inefficace. Le T1 molenbeekois tentait de calmer le jeu en intimant à ses joueurs de agdrer la balle. Ce ne fut pas suffisant, Gencarelli réduisant l’écart à deux minutes du terme (3-2). Les derniers instants, sans Thieffry dans le but oréen, furent crispant. Mais les Rouge et Noir tenaient le coup et tenaient leur 2e victoire.

L’autre match

Dragons – Uccle Sport 8-0

5e Crols (1-0), 20e Denayer (2-0), 22e Denayer (3-0), 28e Raes (4-0), 34e Luyten (5-0), 43e Cobbaert (6-0), 58e Crols (7-0), 70e Denayer (8-0)