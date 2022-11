Le Langeveld échoue à la maudite neuvième place, le Bee fait peur à tout le monde

Le premier tour a livré tous ses secrets. Le Beerschot affrontera dans sa poule avec le Pingouin, le Victory et Louvain-la-Neuve. L’Antwerp se retrouve dans l’autre poule avec le White Star, l’Indiana et Namur. Dans la poule pour éviter la descente, on repart presque de zéro car les points de ce premier tour sont divisés par deux. Il ne restera que deux rescapés parmi le Langeveld, le Wellington, le Polo, Malines, l’Amicale et la Rasante