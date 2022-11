Gand, c’est le Brésil : les promus assurent

Les 12 clubs de Division Honneur ont démontré qu’ils avaient tous leur place au sein d’une élite qui ne cesse de progresser. Le Niveau est de plus en plus homogène même si une hiérarchie assez claire est déjà dessinée. Le top 2 – Gantoise et Braxgata – est déjà connu. Trois clubs – Herakles, Watducks et Racing – lutteront pour les deux dernières places du play-off. L’Antwerp, le Dragons Victory...

