Euro Hockey indoor : la terrible 33e minute pour Red Lions

Hockey en salle Toujours privés de Plennevaux, ce qui leur vaut d’évoluer avec une tournante de 9 joueurs au lieu de 10, les Belges ont réalisé une première mi-temps exemplaire de bonne gestion du jeu. Fort poussés par des Néerlandais très incisifs, ils ont gardé leur calme en présentant une défense bien structurée.

Philippe Simar a inscrit 5 buts, aidé par Gaëtan Dykmans qui inscrivait le 0-3. À 1-5 à la 21e minute, on pensait les Lions lancés pour une victoire. Insensiblement pourtant, les Néerlandais revenaient à 4-6 à la fin du troisième quart. Puis c’était l’effondrement avec une perte de balle de Zimmer et 3 buts en moins de 60 secondes.

Erreurs personnelles

Le capitaine des Lions reconnaissait avec beaucoup d'humilité son erreur. "On est mis sous pression, ça va hyper vite et on ne trouve pas de solution offensive. Ce qui est bien, c'est que nos adversaires ne trouvent pas de solution pour marquer autrement que sur ces erreurs individuelles ; et ces erreurs, on sait les gommer."

En une minute, tout s'effondrait. Max Bergez : "On a été trop passifs dans ce dernier quart et manqué d'agressivité. Mais je constate qu'on a effacé les erreurs de l'Allemagne et le manque de lucidité contre l'Autriche. Dans ce tournoi, on joue 3 des 4 meilleurs au monde à la suite et on réussit à les mener 1-4 et 1-5 : on n'avait jamais réussi cela ; on est plus loin qu'à Anvers où on avait une préparation autrement solide qu'ici."

Le T1 est loin d'être fataliste, il est au contraire rationnel et voit son équipe réussir la gestion des rencontres pendant 30 minutes : "on doit être ambitieux et réussir à tenir 40 minutes." À 9 dans le jeu, c'est possible : la bataille pour le bronze passe ce samedi par la République tchèque et la Suisse.