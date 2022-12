Dimanche, un grand Philippe Simar a évité à la Belgique de finir à la dernière place grâce à ses… sept nouveaux buts inscrits. Ce succès 9-7 face à la République tchèque n’a pas gommé toutes les frustrations.

Résumé de Belgique - République tchèque pour la 5e place (9-7)

En quatre jours, la huitième nation mondiale a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs mondiaux à savoir l’Allemagne et l’Autriche. Mais, une série de grains de sable ont enrayé la mécanique.

Maxime Bergez a pris beaucoup de notes en l’espace de quatre jours. Il a vu les faiblesses persistantes. Face aux Allemands, les Indoor Red Lions menaient 1-4 à l’entame du dernier quart. Face à l’Autriche, ils ont mesuré l’écart d’efficacité entre les n° mondiaux et eux. Face aux Pays-Bas, ils ont craqué en fin de rencontre, passant de 6-3 à 7-10 dans les 10 dernières minutes. Face à la Suisse, ils ont gaspillé à l’avant. “Le plus frustrant ? commence l’entraîneur. C’est notre revers contre la Suisse. Nous avons eu toutes les occasions. Nous avons ce que nous méritons. L’objectif n’est pas atteint en termes de classement. Mais, je ne vois pas un échec complet. Nous sommes très déçus de ne pas avoir atteint la petite finale voire la finale. Dans un même temps, je reste fier de constater les grands progrès. Ce noyau rivalise avec les meilleures nations mondiales ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois.”

1. Une attaque qui doit être plus efficace

Malheureusement, seule la vérité du marquoir détermine la réussite d’un tournoi. Sur ce point, l’échec est cuisant. L’entraîneur a épinglé les carences du jeu belge. “Il nous a manqué d’efficacité à l’avant car nous nous créons des occasions même face à l’Autriche ou l’Allemagne. Nous devons jouer avec plus de régularité. Notre ligne d’attaque est restée dans la structure jusqu’au bout.” Le jeune Magnant a pris de la bouteille. Simar, avec ses 20 buts, a démontré qu’il était super efficace. Plennevaux est une valeur sûre, mais il n’a pas pu jouer trois matchs à cause de son entorse. “Il lui a manqué son explosivité et ses changements de direction, mais il a tout donné pour l’équipe.”

2. Une défense qui ne doit pas trop… attaquer

Le vivier belge manque cruellement de défenseurs. Par conséquent, les joueurs présents sur le terrain sont naturellement portés vers le but adverse. “Nous commençons à être meilleurs à ce niveau. À la balle, nous gardons cette tentation de jouer vite vers l’avant. Nous avons commis des erreurs derrière. Comme tout le monde. Nous devons gagner en expérience afin de mieux gérer.”

3. Deux gardiens qui sont en forme

Maxime Bergez avait misé sur la forme du moment pour désigner Romain Henet comme n°1. Matteo Gryspeerdt, à l’attitude irréprochable, a reçu le dernier match contre la République tchèque. “Il méritait de jouer ce match. Je ne lui avais rien promis, mais il a toujours eu la bonne mentalité.”

4. Une politique qui doit être plus ambitieuse

Le hockey belga ne laisse qu’une faible part du gâteau au hockey en salle. Les Indoor Red Lions n’ont eu que deux semaines pour préparer l’Euro allemand. “Si nous recevons plus, nous aurons des opportunités de faire plus. Beaucoup de nations ont reçu plus de temps que nous pour préparer le tournoi. Pour la Coupe du monde, nous bénéficierons de plus de temps car elle aura lieu en février.”

Après deux semaines de congé, les Indoor Red Lions disposeront d’un mois complet pour gommer les erreurs d’Hambourg avant de s’envoler le 1er février pour le Mondial en Afrique du Sud.

L’essentiel de la préparation se déroulera dans la salle de Sport Village à Ohain. “Au niveau des infrastructures, nous sommes presque au même niveau que les autres.”

Il reste que le calendrier est et restera étriqué. Les clubs ont besoin de voir leurs joueurs durant le championnat de Belgique. “En janvier, je veux laisser mes joueurs avec leur club. Nous aurons deux entraînements par semaine.”

5. Un entraîneur qui veut encore faire mieux

Maxime Bergez présente un c.v. très impressionnant en outdoor comme en indoor. Il a travaillé avec les meilleurs dont les champions de Belgique en outdoor (Racing) la saison passée. Avec les Indoor Red Lions, il a une vision très précise de l’endroit où l’équipe doit arriver. “À titre personnel, je veux toujours viser plus haut. Si tu n’atteins pas les résultats annoncés, c’est qu’il y a des points à améliorer. Je veux d’abord prendre du recul avant de réaliser un bon briefing.”

6. Une mentalité qui promet un bel avenir

Les Indoor Red Lions étaient abattus samedi soir en quittant le terrain en fin de soirée. Dès dimanche, ils ont tous tourné le bouton pour soigner la dernière sortie à Hambourg. “Leur capacité à switcher m’a surpris. Face aux Tchèques, ils ont montré de l’envie sans laisser transparaître la moindre frustration. J’apprécie leur attitude. Ils sont exigeants avec eux-mêmes et positifs.”