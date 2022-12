Quand avant la rencontre, on interroge les frères Garreta sur leurs adversaires, ils expliquent que plusieurs ajustements ont pu être faits à l'entraînement afin de s'adapter et d'assurer la prise de point. Cela n'a pas été efficace, car c'est bien le Pingouin qui repart avec les trois précieux. Après avoir rapidement inscrit le premier but, les Aclots se font cependant reprendre et ensuite dépasser au score. La première mi-temps se clôture sur un 2-2. Le Pingouin prend finalement le dessus via une superbe réalisation en solo de Jo Blockmans qui permet de creuser l'écart jusqu'au score de 2-4. Bigaré dépoussière la lucarne, c'est 3-4, ensuite sur pc le White relance le match, c'est 4-4 alors qu'il reste 6 minutes au marquoir. À deux minutes de la fin, Blockmans, encore lui, redonne l'avantage aux Nivellois qui l'emportent. Le double buteur explique cette victoire par le sentiment de confiance que le groupe commence à acquérir ainsi que le souhait "de faire mieux que juste se maintenir".

Les Ducks l’emportent

L’Amicale Anderlecht obtient également sa revanche sur le club molenbeekois du Daring, en l’emportant 5-2. Un match qui a vu plusieurs cartes jaunes distribuées. Le round d’observation sans réelle occasion dure bien plus longtemps entre l’Orée et le Watducks, si bien que le 1er quart ne voit aucun goal et tout au plus une tentative de Langer. Aucun des deux groupes ne trouve la solution. Les constructions se fracassent successivement contre les lignes défensives. Le Wat-ducks trouve la faille en premier, c’est 0-1 peu avant la mi-temps. L’Orée revient au score sur pc. La phase est vivement contestée par les joueurs, mais les arbitres ne changent pas d’avis. Il reste cinq minutes dans le match et l’Orée a l’occasion de dominer pour la première fois les échanges, mais la tentative ne se concrétise pas. Le Watducks obtient un stroke, que Dykmans convertit, c’est 1-2. Une contre-attaque éclaire monte le score à 1-3. Dykmans enfonce encore un peu plus le clou en inscrivant le 1-4 alors que le sablier doit encore égrainer 2 minutes et 30 secondes. Encore deux buts, qui finalisent la rencontre sur 2-5. Ce match clôture un vendredi soir de revanches.Ethel Vandiest