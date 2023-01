Championnat indoor: l'Amicale prend le dessus sur l'Orée et le Pinguin craque face au Léopold

Le Léopold se présente avec uniquement sept joueurs de champ. « Il ne faut surtout pas prendre ça comme une marque de prise à la légère, assure Christophe Moraux, T1 des champions en titre. Nous avons un noyau assez réduit, mais très stable, ensuite nous avons la chance de pouvoir puiser dans une réserve de joueurs de qualités qui nous renforcent quand cela est nécessaire. Notre objectif est clair, réitérer les bons résultats de la saison passée ». Le groupe bruxellois est en bonne voie pour renouveler son titre, avec un sans faute pour le moment. Quand on interroge le coach sur son adversaire du jour, il souligne la nouvelle composition de ce groupe, en effet, un changement de gardien et la venue des recrues polonaises change assurément le style de jeu du Pingouin.

La rencontre fut une longue course poursuite, le Pingouin réduisant à chaque fois l’écart, ne laissant pas s’échapper les hommes de Zimmer. Il faut attendre le quatrième goal des Bruxellois pour voir un but de champ, Philippe Simar inscrivant le 4-2 suite à un lumineux centre. A l’entame du dernier quart temps le score affiche 5-3 en défaveur des brabançons qui ne manquent pas de répondant. Vandiest permet de revenir à 5-4 et le gardien du Pingouin fait un magistral sauvetage afin d’éviter la prise de distance. Mais Degroote trouve la faille et inscrit le 6-4 qui fait craquer les noir et orange. Le score final se stabilise à 8-5.

Le Daring endosse pour l’instant le titre d’équipe surprise du championnat, alors qu’ils découvrent la DH en salle. Il est encore compliqué de prévoir l’issue des rencontres ne fusse que théoriquement. Boris Feldheim, gardien du groupe explique cette bonne 5ème place par le fait qu’ils ont tout à gagner et rien à perdre. Les Molenbeekois entament les rencontres avec envie mais sans pression, par pur plaisir. Ce vendredi 13 voit le retour d’Antoine Legrain, ce qui permet au Daring d’être complet pour la première fois.

Le Daring défend sa place avec ardeur, même si c’est le Watducks qui ouvre le score assez rapidement. Le Daring enchaîne les bonnes actions et mène jusqu’à 4-1 après la mi-temps. Legrain n’a pas oublié comment faire pour marquer durant sa longue absence, il inscrit le 2-1. Le troisième but découle d’un stroke millimétré. Le Watducks est quelque peu décousu et peine à s’organiser, les esprits s’échauffent entre les coéquipiers verts après que Vander Gracht ait inscrit le 5-2. Il reste un quart temps et Boris Feldheim continue à être irréprochable sur ses interventions. Ce qui permet à ses alliés de champ de repartir aussitôt à l’assaut du goal adverse. Le Daring continue à dérouler et termine sur un score sans appel de 7-2.

Les deux autres rencontres voient les quatre derniers clubs bruxellois s’opposer. D’abord avec un grand écart dans le classement, le Baudoin dernier affronte le White Star, deuxième. Le troisième et le quatrième, tous deux à 12 points, tenteront de se départager. Le Baudouin s’incline 1-4 face au White Star. C'est finalement l'Amicale qui prend le dessus sur l'Orée et qui conserve la 3ème place du classement.

Résultats vendredi 13 janvier 2023

Léopold – Pingouin (8-5)

Daring – Waterloo Ducks (7-2)

Baudouin – White Star (1-4)

Amicale Anderlecht - Orée (3-2)

Classement

1. Léopold 27 points 2. White Star 18 points 3. Amicale Anderlecht 15 points

4. Daring 14 points 5. Orée 12 points 6. Pingouin 10 points 7. Waterloo Ducks 7 points 8. Baudouin 3 points

Les rencontres de ce dimanche 15 janvier 2023 :

10h00 Léopold – White Star, 11h00 Daring – Orée, 12h15 White Star – Daring, 13h15 Orée – Léopold, 14h15 Waterloo Ducks – Baudouin, 15h15 Pingouin – Amicale Anderlecht, 16h30 Baudouin – Pingouin, 17h30 Amicale Anderlecht – Waterloo Ducks