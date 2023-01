Un tournoi en Inde réserve toujours son lot de difficultés de dernière minute. Face à la Corée, trois Red Lions n’étaient pas à 100 %, ce qui a modifié le schéma de jeu et des rotations.

Mick Beunen fait le point sur l’infirmerie des Reds, qui héberge John-John Dohmen, Arthur Van Doren, Nicolas De Kerpel et Florent van Aubel.

Les cas sont différents. Arthur Van Doren est le plus inquiétant. "Le jour du match, il ressentait encore une petite gêne. La douleur n'était pas totalement partie. Son début de match était nickel. Il n'avait plus aucune réticence après sa première rotation. Ensuite, il a voulu feinter une passe et aller plus loin avec la balle en donnant une puissance maximale. La douleur est revenue."

Dimanche, il travaillait déjà sa mobilité. Il a aussi passé une IRM. Pour le moment, sa présence face à l'Allemagne est remise en question. Florent van Aubel, aussi, avait le dos bloqué en quittant la Belgique. "Pour lui, tout est remis. Il se bloque le dos une fois par an. Ce n'est jamais grave."

Viennent ensuite les malades qui ont attrapé la grippe. John-John Dohmen n'est pas monté au jeu contre la Corée du Sud. "Il a eu un peu de fièvre. Comme il n'avait pas pu prendre part à un entraînement durant les jours précédant le match, il est resté au repos. Il a recommencé les entraînements dimanche."

La situation n’a rien d’exceptionnel

Nicolas De Kerpel, quant à lui, est bon pour le service. "Il a aussi eu la grippe, mais il n'a jamais eu de fièvre. Comme il a pu suivre l'entièreté de la session de vendredi, on avait décidé qu'il jouerait une mi-temps contre la Corée du Sud."

L'Inde n'est pas une terre de tout repos pour un préparateur physique. "Le challenge est plus grand, mais toutes les équipes rencontrent les mêmes soucis que nous. C'est le seul pays du monde qui amène autant de soucis. La situation actuelle n'a rien d'exceptionnel. Face à la Corée, j'ai apprécié l'intensité physique mise par les Lions. L'attaque et le milieu ont été bons. L'arrière a donné plus que d'habitude."

Wegnez, le meilleur du monde

La répétition des sprints sur pc défensif de Wegnez n'a pas surpris Mick Beunen. "Vic, c'est le plus explosif de l'équipe. Il est l'un des meilleurs sorteurs du monde. Il a fait la différence sur pc. Il a une protection améliorée, ce qui a fait disparaître totalement la peur." Th. V.