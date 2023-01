Coupe du monde de hockey: ce qui attend les Belges après le match contre le Japon...

Si la Belgique finit en première place, elle filera directement en quart de finale mardi à 14 h 30 contre le vainqueur du match entre le deuxième du groupe D (Inde ou Angleterre, on le saura jeudi) face à la Malaisie. L’affiche sera équilibrée. Si les Belges se qualifient pour les demi-finales, ils pourraient croiser la route des Pays-Bas avant, éventuellement de défier l’Australie en finale.

Si la Belgique finit en deuxième position, elle passera par le crossover face à plus que probablement la France (3e du groupe A). Ensuite, elle affrontera le premier du groupe D (Inde ou Angleterre). En demi-finale, on pourrait alors avoir un Belgique-Australie avant un remake de la finale de 2018, Pays-Bas - Belgique. La Belgique ne peut plus finir en troisième position du groupe B.