Vincent Vanasch: ”J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe allemande, mais, maintenant, c’est business time”

Spécialiste tennis, hockey et padel

Mardi à 14h30 (heure belge), le groupe B offrira son match au sommet entre les Belges et les Allemands. L’un et l’autre ont réussi leur entrée dans le tournoi en battant respectivement la Corée du Sud et le Japon. Selon la FIH, les deux nations s’affronteront pour la 35e fois. Si la Mannschaft avait clairement l’avantage durant des décennies, la Belgique a...