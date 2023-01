Hockey: pas de crossover pour des Belges directement qualifiés pour les quarts de finale

En matinée, la France n'était qu'à quelques secondes de l'exploit. Il a fallu un pc de Della Torre pour égaliser à 5-5 à la dernière seconde. La France jouera donc contre le deuxième du groupe des Belges.

Quant au duel à distance entre les Belges et les Allemands, il a livré son lot de stress. Les Red Lions ont d'abord fait le job en battant 7-1 le Japon. Par conséquent, les Allemands devaient mettre 10 buts - sans en encaisser - à la Corée du Sud. Si Wellen a marqué dès la première minute, la Corée du Sud est revenue à 1-1. Jusqu'à la fin du troisième quart, la situation était très favorable pour les Belges (1-4). Mais, le début du quatrième quart a été intense. Les Allemands sont passés de 1-4 à 1-7 entre les 50e et 52e minutes. La fin de match s'annonçait dramatique. Les dernières minutes de la rencontre ont été très longues pour les Red Lions qui ont gardé la main sur la première place de la poule B. L'Allemagne a achevé sa rencontre avec un score de 2-7 et conserve sa deuxième place devant sa victime du jour.

Le programme du crossover

Dimanche

12h Malaisie - Espagne et 14h30 Inde - Nouvelle-Zélande

Lundi

12h Argentine - Corée du Sud et 14h30: Allemagne - France

Quarts de finale

Mardi

12h Australie - Malaisie ou Espagne

14h30 Belgique - Inde ou Nouvelle-Zélande

Mercredi

12h Pays-Bas - Argentine ou Corée du Sud

14h30 Angleterre - Allemagne ou France