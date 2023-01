Le dernier ticket pour le carré final se jouait, notamment, entre le Daring, le Pingouin et l’Orée. De ces nombreux prétendants, c’est le même quatrième que l’an dernier qui sort son épingle du jeu. Fait inédit cette saison, la matinée voit deux défaites des tenants du titre. Mais on y voit également une belle bataille du Baudouin alors qu’il n’a jamais décollé de la dernière place du classement. Les joueurs de Dilbeek tiennent bon face aux Molenbeekois et ne s’inclinent que 1-0. Ils mènent ensuite contre l’Amicale Anderlecht, se laissant rattraper à 1-1 à la mi-temps et s’inclinant 1-3 après un nombre impressionnant de pc sauvés.

La confrontation du jour a lieu à 15 h 15, il s’agit de l’opposition entre l’Orée et le Pingouin. C’est l’Orée qui prend l’ascendant dans la rencontre et qui mène au score. Sur pc dès le premier quart, dans le deuxième, le score est doublé. Le Pingouin revient à 3-1 dans le troisième quart-temps. Il y a déjà plus de cartes distribuées que de buts inscrits. L’Orée tente de prendre le large en montant à 4-1, mais le Pingouin réduit l’écart encore par Vandiest.

Le sort du Pingouin et du Daring sont scellés à 16 h 07, c’est l’Orée qui empoche le quatrième ticket pour le week-end des finales. Le dernier enjeu est de savoir qui entre l’Amicale Anderlecht et l’Orée terminera dans le top 3. Les demi-finales opposant d’une part le premier au quatrième et d’autre part le deuxième au troisième, ce détail peut avoir son importance.

Ce sera Orée - Léopold

Pour éviter le bulldozer qu’est le club du Léopold, l’Orée doit absolument l’emporter face au White Star, et ce, avec un nombre de buts conséquent. La victoire 3-7 ne suffit pas. Samedi, à Roosdaal, l’Orée rencontrera le Léopold alors que le White Star affrontera l’Amicale Anderlecht.