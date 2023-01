Coupe du monde de hockey: les Red Lions affronteront les Pays-Bas en demi-finales

Lire aussi > Qualifiés pour les demi-finales du Mondial, les Red Lions restent calmes: "Pas d’euphorie car nous sommes venus pour le titre"

Largement battus par la Belgique en ouverture (5-0), les Sud-Coréens ont terminé à la 3e place du groupe C avant de créer la surprise face à l'Argentine (5-5, 3-2 s-o) lors des cross-overs. S'appuyant sur leurs qualités de vitesse et de combativité, ils ont longtemps tenu tête aux 'Oranje' avant d'encaisser sur un goal de Koen Bijen (1-0, 27e). La fin de la première mi-temps a été marquée par l'impressionnante blessure au visage de l'arbitre allemand Koen Goentgen, heurté par une balle déviée.

A peine revenues sur le terrain, les troupes de Jeroen Delmee, ancien coach des Red Lions, ont fait le break grâce à Bijen (2-0, 31e) et Justen Blok (3-0, 36e). Après un but contre son camp provoqué par Stijn van Heijningen (4-0, 50e), les Sud-Coréens ont méritoirement sauvé l'honneur grâce à Inwoo Seo (4-1, 51e). Teun Beins a encore marqué pour les Néerlandais en fin de match (5-1, 58e).

Depuis la finale de 2018, remportée au bout du suspense après une séance de shoot-outs (0-0, 3-2 s-o), Belges et Néerlandais se sont affrontés à neuf reprises. La balance penche clairement au nord de l'Escaut, les 'Oranje' présentant un bilan de 6 victoires, contre 3 pour les Belges.

Mardi soir, la Belgique s'est imposée 2-0 en quarts de finale contre la Nouvelle-Zélande grâce à des buts de Tom Boon et Florent van Aubel.