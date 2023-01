Demi-finale de la Coupe du monde: suivez notre live de Belgique - Pays-Bas (En direct dès 14h30)

Les Belges sont favoris, mais pas à l'abri d'une révolte oranje. L'affiche est également un remake de la finale de 2018 dans le même stade. Quatre ans plus tard, le noyau des Belges a très peu changé, contrairement à celui des Néerlandais. Par rapport à la finale de Bhubaneswar en 2018, il ne reste plus que sept joueurs (Balk, Brinkman, Blaak, Croon, van Dam, van Ass et de Geus). Les Hertzberger, Bakker, Verga, Schuurman, Baart, Kemperman, Pruijser, van der Weerden, de Voogd, de Mol et van den Ven ont tous quitté la scène. “Les Néerlandais auront faim et beaucoup à prouver avec cette équipe en reconstruction. Moi, je vois la différence en Belgique. Nous n’avions pas les mêmes automatismes et la même gestion collective il y a 5 ou 6 ans. Nous sommes plus calmes et plus réfléchis, au niveau mental notamment.”