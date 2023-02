Dans ce match du groupe A, les hommes de Maxime Bergez, classés à la 8e place mondiale, se sont rapidement mis à l'abri face à la 13e nation mondiale. Simar (4e) et Cyril Hermans (8e) ont porté l'avance de la Belgique à 2-0 après le 1er quart-temps. À nouveau Simar (12e, 14e pc et 20e) et Gaëtan Dykmans (20e) accentuaient l'avance avant le repos, même si le capitaine kazakh Daulet Urmanov sauvait un moment l'honneur (15e). La deuxième mi-temps se révélait plus stérile pour les Lions. Seul Simar, sacré meilleur buteur du dernier Euro de Hambourg, s'affichait déjà comme meilleur marqueur provisoire du tournoi (5 buts) en convertissant un penalty-stroke à la dernière seconde (40e).

Résultats étonnants, les deux autres rencontres du groupe A se sont terminé sur le même score de 7-1. Les deux autres favoris du tournoi, à savoir l'Autriche (FIH-1), tenante du titre, et les Pays-Bas (FIH-7) ont respectivement pris la mesure sur ces chiffres de la Nouvelle-Zélande (non-classée) et de la Namibie (FIH-16).

La Belgique jouera lundi face à la Nouvelle-Zélande et mardi contre les champions du monde en titre autrichiens. Ils enchaîneront ensuite mercredi contre la Namibie et jeudi face à leurs voisins néerlandais.

Dans la poule B, quelques surprises ont été de mise dimanche, avec la défaite 4-5 de l'Iran (FIH-3) devant l'Argentine (FIH-20), la victoire 4-3 des États-Unis face à la République tchèque (FIH-4) et le partage 3-3 de l'Australie (FIH-10) et l'Afrique du Sud (FIH-11).

Les quarts de finale sont programmés vendredi et les demi-finales et finales samedi.