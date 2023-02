Coupe du monde de hockey en salle: les Autrichiens impitoyables face aux Red Lions Indoor, les Panthers se sont relancées

Effectivement, Körper sur pc à la 4e et Unterkircher à la 6e minute surprenaient un Henet qui, pour le reste, aura sorti un maximum des 21 tirs autrichiens. “On a eu ensuite une belle réaction mentale avec déjà le 2-1 de Simar à la 13e. Mais finalement, on sort frustrés du résultat face à cette équipe complétée des joueurs qui étaient revenus du championnat allemand. Ce qui est positif, c’est que les joueurs n’ont pas baissé les bras et peuvent se féliciter de cette rencontre, avec une prestation défensive très positive.”

Les Lions redescendent à la 3e place de la poule et devront ne plus laisser le jeu à leurs deux derniers adversaires.

Les Panthers se sont relancées

Du côté des dames, la victoire était impérative. La première victoire des Panthers lors de ce Mondial est la bonne nouvelle du jour. La victoire du Canada contre la République tchèque peu auparavant imposait aux Belges de gagner contre les Khazaks. “On a les trois points qu’il fallait”, soufflait Laurine Delforge, auteure de 2 buts. “On s’est vite mises à l’abri avec 3 buts. Puis on a joué intelligemment. Malheureusement, on concède des pc un peu trop facilement et il faudra corriger cela.”

Le dernier but de Ronquetti était important, offrant la 4e place de la poule, deux buts devant leur adversaire du jour. La nuit sera courte pour les Panthers qui rencontrent la Namibie pour une place en quarts à 9 h 50.