Coupe du monde de hockey indoor: victoire des Lions, défaite des Panthers

Le score passait à l’avantage des Black Sticks mais heureusement les Belges reprenaient l’avantage juste avant la pause.

Maxime Bergez était inquiet, soucieux quant au premier quart du match : "On doit marquer nos occasions et on prend un but trop facilement sur ce pc en fin de premier quart. Le score ne reflétait pas le jeu."

Il est vrai que les Néo-zélandais avaient fait sortir les Belges de leur jeu et les mis facilement en difficulté. "À la mi-temps, j'ai changé les plans et on est revenu à notre structure habituelle. Le press un peu différent nous mettait en retard sur l'adversaire."

N'empêche, le troisième quart fut débridé, avec beaucoup de fautes de part et d'autre. "La fatigue d'hier contre le Kazakhstan nous a coûté ce moment. En restant calmes et en revenant à notre jeu offensif, les choses ont été plus faciles en fin de match."

Effectivement, le score passait de 2-3 à 2-7 en moins de huit minutes. Avec à nouveau un Philippe Simar intraitable sur pc et un triplé qui lui permettait de consolider sa place de meilleur buteur du tournoi.

Les dames résistent

De leur côté, les Red Panthers ont terminé leur deuxième rencontre contre les gros bras de leur poule avec une nouvelle défaite. Le 3-0 encaissé sur deux erreurs individuelles face à l’Ukraine ne doit pas cacher les progrès enregistrés par la nouvelle équipe belge.

Laurine Delforge regrette pourtant ce résultat : "On a eu les occasions pour mettre des buts. Dans le jeu, on fait match égal ; notre manque d'expérience face à des habituées de ce genre de compétition est évidemment perceptible. Ce n'est que notre 2e mondial et on sent le potentiel de l'équipe. En défense, on a rivalisé contre les Ukrainiennes."

Les Belges avaient encaissé un premier but à la 3e minute, puis avaient tenu jusqu'à la 28e minute et une nouvelle erreur individuelle. "À ce niveau, cela ne pardonne pas."

Mais finalement, Maxi Garreta était content de la prestation de ses joueuses. "On a vu la progression de l'équipe. Aujourd'hui, on a eu des chances de marquer mais la poudre était mouillée. Il suffirait d'un but et cela va libérer nos attaquantes."

Les Belges joueront désormais des équipes plus à leur portée. "Notre tournoi commence réellement ce mardi et il faudra gagner contre les Kazakhs."