Hockey : les Lions et Panthers connaissent le chemin de la qualification pour les Jeux de 2024

La France est qualifiée en tant que pays hôte. Elle devait également figurer dans le top 25 de la FIH ce qui est le cas pour ses équipes messieurs et dames. Elle est la première nation qualifiée. Elle sera rejointe par cinq autres nations, les champions continentaux d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Océanie et des Jeux Panaméricains. L’Euro est organisé en Allemagne en août 2023.Viennent ensuite les tournois qualificatifs pour les Jeux. Il restera alors six places à distribuer. Il y aura deux tournois de qualification olympique, composés de 8 équipes chacune (16 équipes au total), qui se tiendront début 2024. Comme annoncé l’année dernière, le nombre d’équipes de chaque continent participant à ces tournois est basé sur des quotas déterminés selon le classement mondial FIH du 31 janvier 2023.