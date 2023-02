Maxime Bergez pouvait effectivement se faire des soucis alors que les Africains avaient, comme à l'habitude, attendu leurs adversaires sans sortir de leur bloc. "On a ressenti une pression qui en fait n'existait pas. On a été un peu trop vite vers l'avant et on a eu la chance d'avoir un grand gardien qui a tenu le coup."

Romain Henet a sorti quelques balles chaudes alors que les Namibiens étaient revenus à 1-2 en fin de mi-temps.

Les Belges ont semblé revenir en arrière, jouant souvent le long de la ligne de fond. "Oui, nous avons profité de la nouvelle règle qui veut que, si un défenseur est poussé (ou revient) vers le fond, l'arbitre doit lui indiquer une porte de sortie : nous l'avons bien utilisée. L'expérience de la coupe d'Europe nous a bien servi."

Philippe Simar a rajouté 3 buts à son compteur, son dernier à la 33e minute, libérant définitivement les Belges d’un possible retour adverse. Cette victoire qualifie la Belgique pour les quarts.

Les Dames l’ont emporté 2-1

Drôle de rencontre que celle-ci, capitale pour les deux équipes. Le score est resté nul pendant 32 minutes jusqu'à une action à la Simar de Delforge. Puis les Namibiennes se déchaînaient et égalisaient sur un pc bêtement concédé à 18 secondes du terme. Delforge expliquait ces trois quarts de rencontre fermés : "Il y avait une pression des deux côtés et on avait peur d'encaisser le premier but. Pourtant, nous avons eu la majorité des occasions pour nous. On a donné confiance à leur gardienne en ratant des buts possibles."

Effectivement, les Panthers ont eu l’occasion de tirer au but à 13 reprises ; la balle ne voulait pas rentrer. Et il aura fallu compter sur un arrêt 5 étoiles sur pc de Picard, à la 28e minute, pour garder les Belges dans le match. Le nul qui s’annonçait à 18 secondes de la fin de la rencontre n’arrangeait pas les Belges qui voyaient ainsi les quarts s’éloigner. Un dernier rush vers le but et une intervention de l’arbitre australien accordait un tout dernier pc aux Panthers. Sur le re-pc, De Mot transperçait la défense (sans gardienne) pour arracher une victoire capitale. Les Panthers sont à 1 point des quarts.