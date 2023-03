Watducks - Dragons 2-4

Watducks : Vandenbroucke ; Van Marcke, Charlet, Van Oost, Dumont, de Paeuw, Willems, Sidler ; Dykmans, Ghislain, De Backer ; puis Wilbers, Depelsenaire, Petit, Langendries, Fauchey

Dragons : Van Doren ; Geers, Harte, Della Torre, T. Luyten ; Denayer, Rubens, Gougnard ; Martinez, Raes, Crols ; puis Cobbaert, Foubert, Lootens, Putters, M. Luyten

Arbitres : MM. L. Dooms et B. Maarten (P-B)

Les buts: 10e Della Torre sur pc (0-1), 20e Della Torre sur pc (0-2), 24e Raes (0-3), 46e Charlet sur pc (1-3), 55e Ghislain (2-3), 58e Crols (2-4)

Penalty corner: Watducks 1/1 et Dragons 2/7

Simon Vandenbroucke était le premier à se distinguer en sortant le pc cadré de Denayer à la 5e minute. Sur un assist de Ghislain, Dykmans touchait le poteau. A la 10e minute, Della Torre claquait la barre sur pc (0-1). Les deuw équipes mêlaient vitesse et précision. Sur le 3e pc du Dragons, le stick de Van Oost était à la bonne hauteur. Durant le premier quart, l’initiative venait plus souvent du Dragons qui a eu 4 pc dangereux. Le deuxième quart confirmait cette capacité des Anversois à provoquer des pc. La défense des Verts en avait plein les pieds. Della Torre doublait la mise d’un sleep au centre. Sur le pc suivant, Vandenbroucke dégageait, mais la balle revenait au 2e poteau. Raes la touchait à peine et marquait déjà le 3e but du Dragons à la 24e minute.

Dès cet instant, les Brabançons ont commencé à combiner beaucoup mieux, mais la défense anversoise bloquait bien tous les angles.

Durant le troisième quart, le Dragons reculait et laissait volontiers la possession au Watducks qui combinait mieux. Néanmoins, la défense anversoise avait très souvent le dernier mot face à l’attaque adverse. Le Dragons affichait cette impression de contrôle. Alex de Paeuw allait chercher le premier pc du Watducks à la 46e minute. Charlet le transformait et redonnait de l’espoir. Sur un assist de Van Oost, Ghislain se retrouvait en position de tir à la 55e minute. Crols calmait l’excitation locale en reprenant une passe en retrait à 12 minutes de la fin.

Le Dragons s’est contenté de gérer la fin d’un match où le Dragons a largement mérité ses 3 points.

Un beau duel entre deux équipes qui ont de l'ambition

Léopold - Braxgata 4-3

Léopold: Henet ; Forgues, J.Verdussen, Van Strydonck, Zimmer; Boccard, Cuvelier, Baumgarten; Englebert, A. Verdussen, Boon; puis De Trez, Leeuw, Musch, De Groote, Eaton

Braxgata : Walter ; O.Biekens, Loots, Luypaert, Van Cleynenbreugel ;T.Biekens, Van Biesen, Walsh; De Winter, Onana, Walker; puis Adriaensen, Van Straaten, Clément, Mazilli, Van Bavel

Arbitres :MM G. Uyttenhove et G.Boutte

Carte verte : 40e Boccard

Les buts : 13e Boon sur pc (1-0), 29e Mazilli (1-1), 33e Degroote (2-1),45e Boon sur pc (3-1), 46e Degroote (4-1), 47e Walsh (4-2), 55e Luypaert sur pc (4-3)

Penalty corner : Léopold (2/7), Braxgata (1/4)

Premier match de championnat depuis le 20 novembre…qu’attendre de cette rencontre ? D’un côté une équipe irrésistible (2 points perdus sur les 12 premiers matchs) de l’autre une formation toujours difficile à manœuvrer qui s’appuie sur une arrière garde de grande qualité. Les visiteurs démarrent pied au plancher, il n’ y a pas de round d’observation. Le Léo tente de réagir via Dimitri Cuvelier très actif en ce début de match. Les rayés tentent de poser le jeu mais ils se heurtent à la belle organisation du Brax. 10e grosse occasion anversoise suite à une superbe descente finalisée par Van Straaten qui se heurte à Henet. L’inévitable Tom Boon met fin à une succession de 3 pc pour ouvrir la marque…à la 13e. Le Léo est devant mais le match reste très équilibré. Les Anversois égalise de manière méritoire à la 29e par Mazilli. Les visiteurs poussent et se procurent quelques occasions notamment via Tomas Biekens qui met Henet à l’ouvrage. Henet est encore sollicité avant que De Groote ne redonne l’avance aux Léonins suite à une perte de balle de Clément. Le score est flatté à ce moment du match tant le Brax a largement assuré sa part de spectacle. Dès l’entame de la 2e mi-temps tout va se précipiter…en 2 minutes le Léopold creuse l’écart grâce aux 2 Tom : Tom Boon sur pc et Tom Degroote sur un solo au sein de la défense anversoise. Nous en sommes à 4-1 mais les visiteurs ne désarment pas. 47e Walsh fusille Henet et redonne espoir. Luypaert ramène son équipe dans le match à la 55e sur pc. La fin de match est débridée… Les Anversois ont encore 2 pc…mais ils n’en profitent pas. Ils jouent le tout le tout en retirant leur gardien mais rien n’y fait. Un succès flatté pour le Léopold que l’on a déjà connu plus inspiré…mais c’est une reprise.

Théoriquement ça n’aurait pas dû se passer comme ça

Racing – Old Club 4-3

Racing: Gucassoff; Wegnez, Xavier, Vanwetter, Weyers; Truyens, Meurmans, Cabuy; Charlier, Cosyns, de Chaffoy puis Lambeau, Cornez-Massant, Lucaccioni, Cayphas, Malherbe

Old Club : Martin ; Jehaes, Lectius, Chêne, Minadeo, Ulrich ; Dawance, Potenzoni ; De Moor, Lamalle, Vermesse puis Marechal, A. Tambwe, Permin, Heine, T. Tambwe.

Arbitres : MM. D. Van Den Eede et T. Dagnelie

Carte verte : 16e Dawance

Carte jaune : 42e Dawance

Les buts : 6e Cabuy (1-0), 14e Potenzoni (1-1), 28e Vermesse (1-2), 40e Ulrich sur pc (1-3), 44e Cosyns sur stroke (2-3), 61e Cosyns (3-3), 68e de Chaffoy (4-3)

Penalty corner : Racing (0/5) et Old Club (1/1)

Il faut moins d’une minute pour que le Racing pénètre dans le cercle liégeois. Cédric Charlier est trop court pour réceptionner une balle aérienne, Martin écarte le danger pour la première fois de la rencontre. L’Old Club ne fait pas que subir et s’immisce dans le cercle adverse, également par une passe aérienne réceptionnée par Chêne. A l’instar de leurs homologues féminines, le Racing déclenche rapidement le marquoir juste après les 5 premières minutes. Mais quelque chose ne tourne pas rond dans les mécanismes des Bruxellois. Pour preuve, l’Old Club revient au score juste avant le quart d’heure de jeu. Potenzoni dévie en un temps et en fin de course une balle traînant dans le cercle. Gucassoff est trompé, c’est 1-1. L’Old Club repousse le premier pc du Racing et garde la confiance juste avant le break.

Le Racing est étonnamment nerveux sur le terrain, alors que théoriquement, ils ne devraient pas être en danger face au dernier du classement. Liège enchaîne même avec deux belles percées dans les 25 adverses. Vermesse trompe Gucassoff et inscrit le 1-2. Coup de froid dans les rangs du Racing, l’Old Club mène au score. Martin est sur la trajectoire de tous les essais du Racing notamment sur les quatre premières tentatives de pc.

Peu après la reprise des hostilités, l’Old Club obtient son premier pc de la rencontre et le convertisse. Ulrich inscrit donc le 1-3. Stupeur et tremblement au bord du terrain. Les échanges se musclent, notamment entre les bancs, le MO ne sait plus trop où donner de la tête. Le Racing profite que Liège soit réduit à 10 pour obtenir un cinquième pc. L’arrêt fautif du défenseur donne lieu à un stroke. C’est le moment où le match peut basculer. Si Cosyns le met, c’est le début de la remontée possible, si non, c’est le début de la fin. Et Cosyns le met, l’écart n’est plus que de 2-3. La contre-attaque qui suit entre Dawance et Vermesse ne tourne pas à l’avantage des Liégeois, une première depuis le début de la rencontre. Le Racing ne cesse de harceler la défense liégeoise, qui tient encore bon, on ne sait trop comment.

Le dernier quart, les dernières 17 minutes seront déterminantes. Les deux équipes doivent s’affronter comme s’il s’agissait des premières minutes de match. Mais il est difficile de faire fi de la frustration d’être mené et de l’euphorie de mener. A la 61ème minute, dans une phase des plus brouillonnes, Cosyns permet aux siens de revenir au partage 3-3. Le mental et l’expérience parlent finalement, de Chaffoy inscrit le 4-3 libérateur à la 68ème minute. Les champions en titre sauvent l’honneur et repartent avec les trois points.

Gand assure l'essentiel

Gantoise - Daring 4-2

Gantoise: Santiago; M. Deplus, Kina, Madeley, Desgouillons ; Goyet, Murray, Esquelin, Masson ; Tynevez, Duvekot, Hellin ; T. Deplus, M. Clement, Esquelin, Lauwers

Daring : Feldheim; Brunet, Bell, Denis, Legrain ; Salis, Vander Gracht, Leffler; Van Linthout, Jacqmotte, Esmenjaud; puis Cornelis, Noppe, Bonanni, Delos

Arbitres: MM. A. Colemonts et S. Michielsen

Cartes vertes : 18e Delos, 41e Kina, 55e Van Linthout

Les buts : 26e Murray sur stroke (1-0), 46e Tynevez (2-0), 49e Bell sur pc (2-1), 61e Bell sur pc (2-2), 63e Murray (3-2), 65e Murray sur stroke (4-2)

Penalty corner : Gantoise 0/5 Daring 2/3

Gand accueillait le Daring pour la reprise du championnat. Pascal Kina pouvait compter sur son équipe habituelle à l’exception de Timothée Clement absent suite à une déchirure. Du côté bruxellois, la longue trêve n’a pas été tranquille : Max Bergez n’est plus l'entraîneur du Daring, tandis que Montelli et Kruger ont quitté le club. Par contre, Nahuel Salis a réglé son problème de visa et était sur le terrain.

Gand était plus conquérant en début de rencontre face au Daring qui misait sur le contre. Le premier quart consistait en un attaque-défense devant les 25 du Daring. Les fils d’Arteveld ne se procuraient pas beaucoup d’occasions franches malgré une nette domination. Il fallait attendre le second quart et un pc pour Gand. Kina le tirait sur le corps de Manu Brunet qui était resté dans le goal. Murray convertissait le stroke. Bizarrement, Gand, malgré cet avantage d’un but, paraissait quelque peu nerveux. La rencontre devenait brouillonne, avec beaucoup de mauvaises passes et énormément de duels. Tynevez pensait faire le plus dur en doublant la mise à la 46e lorsqu’il envoyait la balle dans les filets de Feldheim après un premier essai d’Esquelin. Mais c’est mal connaître Daring et son plan de jeu, le contre, qui obtenait un pc trois minutes plus tard. Bell le convertissait et relançait le suspense. Qui allait être à son comble durant les dix dernières minutes de la partie. Le même Bell égalisait, à nouveau sur pc à la 61e. Deux minutes plus tard, Gand reprenait l’avance au marquoir via Murray après une action d’éclat en une ou deux touches de balle. Ce même Murray donnait au score son allure définitive en transformant un nouveau stroke. Gand, qui restait sur un 2/12 avant la trêve, est dans le top 4. Le Daring pourra se baser sur l'esprit d'équipe et son pc retrouvé pour son opération maintien dans l’élite.

Louvain dépité, l’Orée enchantée

Louvain - Orée 1-7

Louvain : Carr ; Schoenaers, Georgis, Snoeck, Coolen ; Harris, Kinnen, Mucic ; Maraite, Divorra, Tello Balmaseda puis Delhalle, Capizzi, Soetens, Breemersch, Croquey

Orée : Thieffry ; Beckers, Stockbroekx, Willems ; Thiery, Dohmen, Simar, Curty, Gencarelli ; Domene, Plennevaux puis J. Raemdonck, A. Raemdonck, Masso, M. Branicki, Langer

Arbitres : MM. T. Bigare et T.H. Hennes

Cartes vertes : 8e Thiery, 58e Snoeck

Carte jaune : 49e A. Raemdonck

Les buts : 5e Domene (0-1), 21e Domene (0-2), 26e Gencarelli (0-3), 39e Simar (0-4), 40e Plennevaux (0-5), 53e Mucic (1-5), 59e Domene sur pc (1-6), 68e Domene sur pc (1-7)

Penalty corner : Louvain 1/5 et Orée 2/3

Sous le ciel gris de Leuven, les deux équipes font leurs premiers pas sur le terrain pour honorer une minute de silence, en mémoire d’une membre partie trop tôt. Alors que le coup de sifflet marquant la fin de ce moment émouvant retentit, chacun prend sa position sur le gazon. Et directement, le jeu commence. Et pas calmement. Après 5 minutes de match seulement, Domene marque le premier goal, positionnant l’Orée en favori (0-1). Ils essaient directement de rempiler l’action, en vain. La tension se fait ressentir dans les gradins, les deux équipes se suivant de près dans le classement.

Après des minutes d’acharnement de la part des bleus dans le cercle flamand, Leuven parvient enfin à dégager la balle et à relancer le jeu. Et même à atteindre le cercle adverse, tant convié. L’Orée s’en sort peu, et retourne se planquer dans les cercles des blancs. Grâce à son sprint, Masso sauve ses équipiers et tente sa chance à l’autre bout du terrain. Mais Louvain s’est réveillé, le premier goal ayant eu l’effet d’une claque, dès les premières minutes du match.

Les joueurs à la maison finissent par jouer l’offensive dans le cercle bleu, et finit par décrocher un pc, le premier du match. Une phase réfléchie et jouée avec précision, mais relancée pour faute. Mais cette fois encore, malgré les encouragements des supporters, ça ne rentre pas.

Au second quart temps, l’Orée décroche un stroke, ce qui, on ne peut le nier, n’amuse pas le gardien de Leuven. Et malheureusement pour lui, heureusement pour l’Orée, le second goal du match leur revient également, toujours joué par Domene (0-2). Bien que l’équipe à la maison ne manque pas de se battre, Gencarelli parvient, tout en douceur, à faire gonfler le score d’encore un point (0-3). Deux minutes avant la mi-temps, l’heure est au pc pour l’équipe en déplacement. Une phase qui n’a pas été réussie, lors de laquelle Louvain n’a pas manqué de s’affirmer et d’envoyer la balle à l’autre bout du terrain. La mi-temps est annoncée, et l’Orée est toujours en tête.

Le match reprend, Louvain est dépité. Ce n’est pas un, mais deux goals que l’Orée parvient très rapidement à mettre (0-5). Ils sont épuisés, mais ils se battent. Les joueurs recevant à la maison semblent déterminés d’aller jusqu’au bout. Le jeu devient plat, les équipes s’affrontant, mais personne prenant le lead. Mais il suffisait de le dire pour que Louvain décroche un nouveau pc ! Serait-ce finalement l’occasion rêvée ? Rejoué lui aussi, l’équipe à la maison parvient finalement à mettre un goal. De quoi remotiver l’équipe pour le quart temps restant.

Les remotiver oui, mais l’agressivité prend aussi le dessus. Une énième carte verte tombe pour un joueur, ayant poussé son adversaire. Et l’Orée casse Louvain qui était, jusqu’ici, dans sa lancée. Domene marque le 6e goal des bleus sur pc (1-6). A une minute de la fin, Domene, pour changer, clôture le bal des points en inscrivant un septième point en faveur de l’Orée (1-7). Une victoire remportée haut la main pour l’Orée.

Le dernier match

Herakles - Uccle Sport 4-1

Cartes vertes: 17e Chalumeau, 49e Le Clef, 68e De Kerpel

Carte jaune: 65e V. Donck

Les buts: 13e De Borrekens (1-0), 25e Nelson (1-1), 37e De Borrekens (2-1), 41e Keusters (3-1), 43e De Kerpel (4-1)