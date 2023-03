Herakles – Racing 4-4

Herakles : Timmermans ; M. Donck, Cicileo, Le Clef, Nepote ; Van Dessel, De Kerpel, Struyf ; Keusters, Thomas, De Borrekens ; puis Delaisse, V. Donck, Verdussen, Van Damme, Vloeberghs

Racing : Gucassoff ; Vanwetter, Wegnez, Lambeau, Weyers ; Truyens, Meurmans, Cabuy ; Cosyns, Charlier, De Chaffoy ; puis Xavier, Lucaccino, Cayphas, Malherbe, Cornez-Massant

Arbitres MM. T. Bigare et L. Dooms

Cartes vertes : 31e Cicileo, 63e Cayphas

Les buts : 2e De Borrekens (1-0), 17e Truyens (1-1), 25e Thomas (2-1), 31e Charlier (2-2), 40e Truyens sur pc (2-3), 46e Thomas (3-3), 55e Xavier sur rebond (3-4), 68e Keusters (4-4)

Penalty corner Herakles 0/7 et Racing 2/5

L’Herakles commençait idéalement le match. Nepote était sur la réception d’un long flick et centrait pour une déviation en un temps de De Borrekens. Jérémy Gucassoff était surpris par l’angle (1-0). Si le Racing a montré quelques belles phases, c’est Nepote qui trouvait le pied de Truyens dans le cercle à la 11e minute. Nepote était sur la déviation du flick. Mais, la balle filait à côté. Le Racing revenait à égalité sur un assist de Wegnez qui lançait Truyens qui entrait dans le cercle pour fusiller Timmermans (1-1) à la 17e minute. Les deux équipes ont offert un bon spectacle offensif dans le premier quart.

Dans le deuxième quart, le Racing obtenait son premier pc à la 20e minute. Il était potentiellement dangereux pour le contre, mais Lambeau était là. Le Racing était de plus en plus dangereux, mais c’est du stick de Dylan Thomas que tombait le 3e but du match (2-1). Malherbe aurait dû égaliser car il ne devait plus que pousser la balle dans le but vide à la 29e minute. Cicileo prenait une carte verte. Dans la foulée, Charlier s’offrait un tir qui trompait Timmermans (2-2).

Le Racing mettait un peu de temps à entrer dans la deuxième mi-temps, mais obtenait son 2e pc à la 40e minute. Le premier avait été mal stoppé. Le deuxième aussi. L’Herakles criait au backstick. La balle était mal stoppée, mais Charlier s’offrait un tir et Truyens était à l’affût sur le rebond pour faire vibrer les filets. Pour la première fois, le Racing passe devant dans ce match. Via une superbe déviation au 2e poteau de Thomas, l’Herakles égalisait à son tour.

Le match restait ouvertet passionnant à suivre. Sur le 3e pc de l’Herakles, Wegnez puis Gucassoff étaient présents, mais ils ne pouvaient éviter un 4e pc. La série de trois pc ne donnait rien. A la fin du3e quart, les deux équipes ne parvenaient toujours pas à se départager.

En entame de 4e quart, le Racing forçait son 3e pc. La série de trois pc débouchait sur un avantage bien lancé par monsieur Bigare. Au lieu de siffler une faute sur l’arrêt du sleep de Cosyns, il laissait le rebond. Xavier marquait (3-4).

Les Lierrois poussaient de plus en plus, mais la défense bruxelloise gardait son calme. L’Herakles prenait son 6e pc à la 64e minute. Le Racing souffrait et reculait toujours plus. Gucassoff sortait deux balles très chaudes dont une qu’il immobilisait sur sa ligne à la 66e minute. Il hurlait : “Vamos”. Le Racing ne cherchait plus à construire la moindre action. Timmermans sortait à 3 minutes de la fin. A la 68e minute, l’Herakles égalisait méritoirement via une déviation de Thomas pour Keusters. Dans la fouléee, les Lierrois provoquaient un pc.

Le partage était mille fois mérités pour deux équipe qui ont offert un grand spectacle.

Belle remontée de la Gantoise

Orée – Gantoise 2-5

Orée : Thieffry ; Beckers, Stockbroekx, Willems ; Thiéry, Dohmen, Simar, Gencarelli ; Plennevaux, Domene, Masso puis Raemonck, Bogaerts, Curty, Branicki, Langer.

Gantoise : Santiago ; M. Deplus, Desgouillons, Murray ; Goyet, Kina, Madeley ; Duvekot, Hellin, Masson, Tynevez puis T. Deplus, M. Clément, T. Clément, Esquelin, Lauwers.

Arbitres : MM. T. Croese et

Cartes vertes : 13e Desgouillons, 22e, Beckers, 22e Stockbroekx, 30e Tynevez

Cartes jaunes : 26e Stockbroekx, 53e Thiery, 60e Tynevez

Les buts : 6e Domene sur pc (1-0), 11e Duvekot (1-1), 18e Domene sur pc (2-1), 56e Kina sur pc (2-2), 58e T. Clément (2-3), 64e Madeley sur pc (2-4), 68e Tynevez (2-5)

Penalty Corner : Orée (2/6) Gantoise (2/6)

L’Orée s’en sort miraculeusement sur la 1ère tentative gantoise, Hellin et Tynevez effleurent tous les deux la balle dans le cercle mais ne parviennent pas à la maîtriser assez. Thieffry déjà au sol et à contre-pied aurait été battu. L’Orée poursuit sur sa belle lancée en inscrivant rapidement en but. Il s’agit du premier pc, de la première vraie occasion pour les Bruxelloise et donc du premier goal par Domene. La Gantoise revient au score après une belle construction en équipe, Duvekot marquant en revers (1-1). L’Orée tente d’accélérer son jeu au maximum afin de prendre la Gantoise à revers. Cela fonctionne, ils obtiennent un deuxième pc, Domine l’inscrit juste avant la fin de quart.

Plusieurs cartes sont sorties, ainsi que différents rappels à l’ordre, la paire arbitrale inédite est en voix ce dimanche après-midi. Du côté du jeu, Thieffry doit intervenir sur plusieurs tentatives. Mais de ce quart temps on retiendra surtout les cartes et les échanges qui se tendent.

L’Orée entame la reprise de mi-temps avec une belle interception de Thiéry dans le centre du terrain qui mène à deux occasions successives pour Plennevaux, mais Santiago s’interpose de manière magistrale. La Gantoise répond en allant provoquer un pc, le troisième, encore une fois infructueux.

Le dernier quart temps débutera avec 10 joueurs locaux, en effet Thiéry a été averti d’une carte jaune. La Gantoise a donc son destin entre les mains pour revenir au score. Ils vont facilement chercher un 4ème pc, c’est l’occasion de faire tourner le cours du match. Le pc est rejoué, le tir en revers de Kina atteint le mollet de Dohmen et est dévié dans le goal, le but est validé, c’est 2-2. Le vent tourne. Notons qu’il faut tout de même quelques instants au Red Lions pour se relever et sortir du terrain. Il rejouera plus tard dans la rencontre. La Gantoise prend les commandes du match pour la première fois à la 58ème minute, alors que la défense locale n’arrive pas à se dégager proprement, T. Clément assassine Thieffry d’une volée, c’est 2-3. Une carte jaune pour la Gantoise, un pc pour l’Orée, les rôles se sont inversés. Mais avec moins de réussite. Au contraire, la Gantoise retourne le match et creuse l’écart sur pc d’abord et sur une contre-attaque ensuite. C’est 2-5, score final.

Une lueur d’espoir pour Uccle Sport

Louvain - Uccle Sport 3-1

Louvain : Carr ; Schoenaers, Georgis, Snoeck, Coolen ; Harris, Kinnen, Mucic ; Divorra, Tello Balmaseda, puis Delhalle, Capizzi, Breemersch, Soetens, Bosmans, Maraite

Uccle Sport : Flamand ; Rickli, Saussez ; G. Hainaut, Defise, Moreno, Cockelaere ; M. Magnant, Houbart, Latte, Nelson puis Toms, Zirpel Olivares, Chalumeau, Maeyens, Goyet

Arbitres : MM. M. Dutrieux et G.U. Uyttenhove

Cartes vertes : 30e Snoeck, 42e Maraite, 43e Defise, 51e Soetens, 59e Tello Balmaseda

Carte jaune : 63e Maraite

Les buts : 5e Zirpel sur PC (1-0), 46e Maraite sur stroke (1-1), Zirpel sur pc (2-1), 62e Latte (3-1)

Penalty corner : Uccle Sport 2/11, Louvain 0/3

“Une journée cruciale pour les deux équipes”. C’est ce qu’annonce le président d’Uccle Sport quelques minutes avant le lancement du match de ce dimanche. Et pourtant, l’équipe à la maison s’impose très rapidement. Au bout de 5 minutes seulement, ils décrochent déjà deux pc, dont un qui finit par offrir un premier point aux bleus grâce à Zirpel (1-0).

Ensuite, le match devient platonique. Uccle a beau toujours dominer Louvain, leurs actions ne suffisent pas à faire gonfler le score. Alors qu’on croyait que le cinquième pc de ce match en seulement 19 minutes allait changer la donne, le gardien louvainiste l’arrêta encore une fois. Le premier quart temps s’achève et rien n’a changé. Le second commence et offre enfin un pc à Louvain. Déterminée, la défense uccloise n’en fait qu’une bouchée et dévie illico la passe décisive. Alors que la tension monte, Pilou Maraite semble avoir agacé l’arbitre, et pas qu’un peu : l’officiel n’hésite pas à prendre quelques secondes d’arrêt de jeu afin de remettre le joueur à sa place, probablement jugé trop insolent.

C’est une ribambelle de pc qui se joue à Uccle ce dimanche. Un sixième pc en faveur de l’équipe visitée se joue, n’offrant malheureusement pas de nouveau score aux spectateurs. Louvain tente tant bien que mal de reprendre le dessus, mais n’y parvient pas. La rapidité uccloise leur joue des tours, ce qui leur offre d’ailleurs un septième pc. Et un huitième. Mais à force, le gardien flamand commence à connaître la chanson et stoppe cette balle, encore.

La deuxième mi-temps s’entame, les deux équipes remontées. Bien que toutes deux déterminées, le platonisme de ce match se poursuit. Plusieurs minutes sans action s’enchaînent, offrant des allers retours de la balle d’un bout à l’autre du terrain. Finalement, l’heure d’un deuxième pc sonne pour Louvain. Et coup de chance pour l’équipe en déplacement, une faute de la part d’un défenseur d’Uccle Sport les conduit à un stroke. Maraite joue la balle décisive, et finit par égaliser le score (1-1). La tension et l’acharnement finissent par gagner les deux équipes, les cartes vertes pour preuve.

Alors que le troisième quart temps touche à sa fin, Uccle Sport décroche encore deux pc. Et le deuxième leur vaut la tête du match, à nouveau, suite au goal mis par une fois encore par Zirpel (2-1). La situation du début de match reprend. L’équipe à la maison mène Louvain du bout du nez, qui tente pourtant de se défendre tant bien que mal. Un onzième pc pour Uccle Sport en cette fin de match. Alors que la passe était magnifiquement cadrée, la balle n’est malheureusement pas sortie du cercle, menant à un dégagement. Acharnée, l’équipe de Louvain renverse encore la balance, et se voit offrir une dernière occasion sur pc. Une balle qui arrive sur poteau pour Louvain, décevant les quelques supporters du club présent.

Jusqu’à la dernière minute, les deux équipes se débattent pour avoir le dernier mot. La fin approche à grand pas, et Uccle Sport parvient une fois de plus à se glisser dans le cercle adverse. Et Latte fait gonfler le score à 3-1. Alors que depuis octobre Uccle ne fait que subir des défaites, la roue tourne enfin. Une victoire qui leur permet de remonter dans le classement, et qui leur offre surtout l’espoir de sécuriser leur place dans la compétition.

“On n’a jamais rien lâché. On est considérés comme le petit poucet de la DH mais nous on ne le pense pas vraiment. On travaille dur et je pense qu’on peut prouver qu’on n’est pas juste venus de D1 et qu’on fait figuration, on est là pour jouer la DH”, s’exprime Jonathan Defise, capitaine d’Uccle Sport.

Première défaite de la saison pour le Léopold

Dragons - Léopold 3-1

Dragons : Van Doren ; Geers, Harte, Della Torre, T. Luyten ; Denayer, Rubbens, Gougnard ; Martinez, Raes, Crols ; puis Foubert, Govers, Lootens, Putter, M. Luyten

Leopold : Henet ; J. Verdussen, Van Strydonck, Eaton, Zimmer ; Boccard, De Trez, Baumgarten ; Englebert, Boon, Degroote ; puis Forgues, Cuvelier, Leeuw, Muschs, A. Verdussen

Arbitres : MM. S. Michielsen et D. Van Den Eede

Cartes vertes : 24e T. Luyten, 34e Muschs, A. Verdussen, 40e Gougnard

Carte jaune : 62e Della Torre

Les buts : 8 e M. Luyten (1-0), 24e Englebert (1-1), 49e Raes (2-1), 51e Rubbens (3-1), 66e Boon (3-2)

Penalty corner : Dragons 0/0 Leopold 0/7

C’était le duel au sommet de cette 14e journée de championnat : à Brasschaat, le Dragons, second du classement, recevait le leader du championnat, le Leopold. Le Léo s’est forgé un avantage de 7 unités au classement sur la seconde place, alors que le Dragons possède 4 points d’avance sur ses deux poursuivants les plus proche. Au Dragons, on notait le retour de Blake Govers dans le noyau alors que le Léo jouait avec le même 16 que dimanche dernier.

Le Dragons a d’emblée mis sous pression le Léo. Après une vingtaine de secondes de jeu, Crols tirait en revers vers le but mais Henet détournait du gant. Les anversois ont beaucoup utilisé le jeu long et précis de Della Torre pour ses avants. A la 7e, Crols orchestrait une superbe contre-attaque que T. Luyten catapultait dans les filets ucclois. Le Léo avait du mal à inquiéter la défense locale et il fallait une reprise spectaculaire de Boon que Van Doren détournait pour réveiller les ardeurs du Léo. Et petit à petit, les joueurs d’Agus Corradini équilibraient les débats puis prenaient le dessus. Après une faute rapidement jouée par Van Strydonck, Cuvelier tirait en revers dans le cercle et Englebert égalisait d’une subtile déviation. Le Léo continuait de dominer le troisième quart avec des tentatives de Boon (un missile dévié par un défenseur au-dessus de l’objectif) et de Baumgarten. En plein temps fort visiteur, le Dragons inscrivait deux buts en deux minutes. Raes profitait d’un superbe débordement de Crols pour placer la balle dans le plafond d’Henet. Ensuite, c’était Robert Rubbens, un des clubman du Dragons, qui croisait parfaitement sa reprise après un débordement de Foubert. Sonné, le Léo aurait pu boire le calice jusqu’à la lie quand Raes avait l’occasion de tuer le match. Son essai n’était pas cadré. Piqué au vif, le Léo réagissait à dix minutes du terme en multipliant les offensives et en obtenant plusieurs pc. Boon inscrivait le but de l’espoir à la 66e mais malgré trois nouveaux pc, le Léo ne parvenait pas à égaliser. Le Dragons tenait le score et infligeait au Léo sa première défaite de la saison après une rencontre solide, dans un topper engagé, avec de la tension et des supporters qui joué leur rôle.

Une question de rythme

Daring - Watducks 1-4

Daring : Feldheim ; Brunet, Bell, Denis, Legrain ; Salis, Vander Gracht, Leffler ; Van Linthout, Jacqmotte, Esmenjaud ; puis Cornelis, Smets, Bonanni, Delos, Bindels

Watducks : Vandenbroucke ; Van Marcke, Charlet, Van Oost, Dumont ; de Paeuw, Willems, Sidler ; Dykmans, Ghislain, Depelsenaire ; puis Wilbers, De Backer, Petit, Langendries, Fauchey

Arbitres : Mme P. Cuypers et M M. Pontus

Cartes vertes : 13 e Dykmans, 38 e Brunet

Les buts : 22 e Depelsenaire (0-1), 25 e Bell sur pc (1-1), 30 e Depelsenaire (1-2), 40 e Ghislain (1-3), 66 e Langendries sur pc (1-4)

Penalty corner : Daring (1/2), Watducks (1/5)

Voilà bien un match important pour les 2 formations. L’une, le Daring lutte pour sa survie en DH et l’autre, le Watducks doit absolument vaincre pour ne pas être lâché par les formations du top 4. Les joueurs du Wat mettent directement la pression et se heurte à un bloc bas avec une équipe locale regroupée en laissant très peu d’espace. Quelques pc des canards ne donnent rien mais les joueurs du Daring commencent à en avoir plein les sticks. La pression est intense et les rayés tentent de garder la balle en tentant d’imposer un faux rythme. Ce qui devait arriver arriva, Depelsenaire ouvre la marque sur un tir croisé de Ghislain qu’il dévie dans le plafond en ne laissant aucune chance à Feldheim fort sollicité depuis le début du match. De trop nombreuses balles trainaient dans le cercle du Daring… Les locaux obtiennent un premier pc puis un second qu’ils convertissent via Bell fort impressionnant de maîtrise. A ce moment, c’est 1-1 et c’est flatté pour les locaux. Le Watducks reprend sa poussée mais le Daring peut être dangereux en contre. Puis sur une balle profonde de Charlet, Feldheim repousse dans le stick de Depelsenaire qui reprend en force pour faire 1-2 et ce n’est que mérité. Willems pousse le gardien local à faire un nouvel arrêt du stick. Et tout va aller très vite, dès l’entame de la 2 e mi-temps, Ghislain fait 1-3. On croit le match plié mais une minute plus tard Leffler tire sur le piquet, les rouges ne lâcheront rien ! Dès l’entame de la Q4, Dykmans rate une terrible occasion sur une balle déviée par un défenseur local mais il se heurte à Feldheim très vif sur sa sortie. Et puis Vander Gracht trouve lui aussi le piquet avant que Legrain ne se crée une grosse occasion. La rencontre est plus équilibrée car chaque équipe a des possibilités. A 4 minutes du terme sur un pc contré de Charlet, Langendries reprend dans le plafond. La messe est dite et Ghislain se signale encore sur un beau tir croisé. Victoire clairement méritée mais on peut mettre le courage des joueurs du Daring en exergue.

L’autre match

Braxgata – Old Club 7-1

Cartes vertes : 29e Adriaensen, 53e Minadeo

Carte jaune : 29e Adriaensen

Les buts : 10e Walker (1-0), 33e Walker (2-0), 46e Biekens (3-0), 49e Van Biesen (4-0), 54e De Moor (4-1), 56e Van Straaten (5-1), 64e Van Cleynenbreugel (6-1), 70e Adriaensen (7-1)