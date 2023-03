Herakles – Racing 1-1

Herakles : Dewelde ; Fobe, Cornette, Maertens, Taylor ; Leclef, Sosa, Le Paige ; Simons, Weyns, Schreinemacher ; puis Damster, Herzsprung, Geerts, Pastor, Van Hellemont

Racing : Grimard ; Duquesne, A. Willems, Puvrez, Lesgourgues ; De Mot, Ponthieu, Rasir ; J. Willems, Englebert, Boon ; puis François, Goffinet, Varoqui

Arbitres : MM. M. Jooris et H. Heirman

Carte verte : 38e Sosa

Carte jaune : 55e Leclef

Les buts : 18e Englebert (0-1), 54e Sosa sur stroke (1-1)

Penalty corner Herakles 0/1 et Racing 0/5

Le premier quart-temps était surtout utilisé pour permettre à un maximum de joueuses de toucher la balle. Les deux press bloquaient bien les tentatives offensives. A la 10e minute, Englebert recevait une belle balle en profondeur dans l’axe, mais Dewelde était attentive. Les défenses étaient solides et finalement les gardiennes ne touchaient pas beaucoup de balles. Goffinet provoquait le premier pc (kick) à la 11e minute. Englebert était contrée. L’Herakles maîtrisait bien son jeu, mais ne parvenait pas encore à créer une occasion digne de ce nom dans le cercle. Rasir, Boon, Englebert et Goffinet se ménageaient une entrée dans le cercle intéressante. Le Racing a clairement pris l’ascendant dans ce premier quart. Sur le fil, Englebert plantait toute seule son but. Son appel, son slalom et son tir étaient parfaits.

A la reprise du 2e quart, Englebert provoquait le 2e pc. L’Herakles héritait de sa première occasion à la 22e minute avec ce premier pc pour une balle dangereuse dans le cercle. Grimard sortait le tir et le rebond. Sur un tir bien cadré de Schreinemacher, Grimard était à nouveau décisive. Le momentum était clairement lierrois. Le racing répondait directement avec un tir de Goffinet et surtout un nouveau numéro d’Englebert. Sur un assist d’Englebert, Rasir, aussi, était proche d’un superbe but.

La première mi-temps s’achevait avec une domination du Racing qui méritait amplement son avantage à la pause.

La 2e mi-temps reprenait avec ce pc provoqué sur la baseline par Rasir à la 40e minute. Le Racing gardait le contrôle de la partie. Sur un contre, De Mot, Boon et Englebert la jouaient trop collectif. Weyns répondait d’un beau centre qui traversait un cercle trop vide. Puvrez était précieuse à la 48e pour écarter le danger.

Le dernier quart reprenait par un stroke à la 54e minute. Sosa se chargeait de le transformer. L’Herakles venait de ruiner trois quarts-temps de domination du Racing. Leclef prenait une jaune pour avoir mis Englebert au tapis. Les Uccloises ne s’effondraient pas et reprenaient leur jeu vers l’avant. Boon n’était pas loin de faire claquer la barre. Le Racing obtenait un 5e pc à la 64e minute. Le Racing cherchait ce 2e but. Il ne tombait pas.

Ce point avait un coup de trop peu pour le Racing qui aurait pu faire une belle opération au classement.

Un match mais quatre quarts temps diamétralement différents

Orée – Gantoise 1-7

Orée : Ibanez ; Balon-Perrin, De Kerchove, Franck, Stordeur ; Belis, Bonami, Singh, Vincent ; Van Outryve d’Ydewalle, Verzura puis Clapes, Devresse, Kreusch, Barry, Delva.

Gantoise : Geiregat ; Vandenabeele, Van Calcar, Vanden Borre ; Brasseur, Gerniers, Nelen ; Bonastre, Sinia, Schreurs, Ballenghien puis Lanckneus, Ovideo, Gaspari, Van Hecke.

Arbitres : MM. L. De Clercq et M. Goezinne (P-B)

Cartes vertes : 13e Balon-Perrin, 22e Gerniers, 47e Ballenghien, 57e Brasseur

Les buts : 26e Ballenghien (0-1), 29e Ballenghien (0-2), 33e Gaspari (0-3), 43e Gerniers (0-4), 44e Van Hecke (0-5), 46e Ovideo (0-6), 57e Delva (1-6), 61e Ballenghien (1-7)

Penalty corner : Orée (0/3) Gantoise (0/3)

La première action est Oréenne, mais la Gantoise prend rapidement et logiquement le dessus des échanges. L’Orée reste cependant à l’affût de chaque petite erreur de la Gantoise afin de toucher la balle. La gardienne locale stoppe le 1er shoot direct de Ballenghien. Sur la phase de pc qui suit, elle oppose son stick au tir de la même attaquante. Un premier but tombe mais il est annulé après une discussion entre les deux arbitres. L’Orée tient bon même si la balle ne parvient pas à dépasser leur 50. On peut le dire, la ligne arrière du club bruxellois est en grande forme et est extrêmement sollicitée.

La Gantoise n’arrête pas d’harceler la défense uccloise. Quelques dégagements aériens permettent aux dames de l’Orée de passer la ligne du milieu, mais elles n’ont toujours pas réussi à rentrer dans le cercle gantois. Il fallait bien qu’elles craquent, Ballenghien, Schreurs et Sinia se trouvent seules dans le cercle bruxellois. À 3 contre 1, Ibanez, irréprochable jusqu’ici, ne peut rien faire, il n’y a aucun bon choix. Le 1er but de la rencontre tombe. La capitaine Gerniers trouve parfaitement Ballenghien dans le cercle lors d’une remise en jeu, une touche de balle suffit à l’attaquante pour inscrire son deuxième but. Le compteur se déclenche. Le troisième but tombe juste avant la mi-temps, Gaspari n’est pas tenue en bord de cercle, elle a tout le temps d’armer un shoot imprenable.

L’Orée se présente enfin dans le cercle adverse et obtient son premier pc. Après un redit pour kick, l’envoie n’est pas cadré. La Gantoise obtient également un pc, mais la gardienne s’oppose une nouvelle fois. Elle fait une très belle prestation. L’Orée ne parvient pas à se dégager efficacement de son cercle. Les Gantoises saisissent l’occasion pour inscrire le 4ème but. Le 5ème et le 6ème but sont les copies conforment de ce 4 but. Le score devient sévère.

La 57ème minute voit le premier goal pour l’Orée, et pour sa joueuse, Delva (1-6). Même si le score est impossible à reprendre, la prestation des Bruxelloises dans ce quart démontre une véritable volonté de vouloir offrir du jeu et des occasions. Le dernier goal, une déviation de Ballenghien ne semble pas valable, la balle est dangereuse dès son point de départ et n’est pas cadrée, elle aurait donc dû être sifflé dégagé. Ce but ne change rien au score final, bien que cela aurait permis pour l’Orée de remporter un quart temps.

Les autres matchs

Braxgata – Antwerp 1-1

47e Delforge (0-1), 48e McCann (1-1)

Dragons – Wellington 6-2

2e A. Marien (1-0), 6e Arnaud (1-1), 8e Mordan (1-2), 11e Gil (2-2), 17e Magis (3-2), 19e Magis (4-2), 43e Gil (5-2), 57e A. Marien (6-2)

Victory – Louvain 2-1

4e Ferrazini (1-0), 50e Divorra (1-1), 63e Machin (2-1)

Daring – Watducks (match à 15h30)