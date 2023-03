Dragons – Léopold Dimanche 15 heures

Le Léopold a longtemps été placé seul en orbite dans la conquête du titre. Mais, derrière le club ucclois, un sérieux prétendant est sorti des rangs cette saison. Le Dragons crache à nouveau des flammes qui brûlent tout sur leur passage. Depuis l’arrivée de Craig Fulton comme T1 en début de saison, le plus puissant club belge du XXIe siècle a retrouvé son ADN de jeu : rapide, collectif et efficace. Il faut remonter au 16 septembre pour trouver la trace de leur seule défaite de la saison (3-0 à l’Herakles). Les Anversois ont été les seuls à priver le Léopold des trois points. Loic Van Doren est le keeper de DH qui s’est le moins retourné. Ne cherchez plus. Denayer and Co sont l’outsider numéro 1 du Léo. Le naufrage de la défunte saison est enfoui sous terre. Les causes du malaise ont été déterminées et supprimées. Même le départ du magicien Florent van Aubel n’a pas déstabilisé le Dragons nouveau. Six mois plus tard, le groupe aurait pu être bouleversé par l’annonce du départ de son nouvel entraîneur fétiche. Il n’en fut rien.

Loic Van Doren, qui avait souffert la saison dernière, a retrouvé le sourire à l’instar de tous ses coéquipiers. Il se livre sur la métamorphose d’un groupe qui est à nouveau très ambitieux. Dimanche dernier, le Dragons a bousculé le Watducks et rapporté de Waterloo plus que trois points.

Loic Van Doren, quelle valeur donnez-vous à votre succès au Watducks lors de la reprise ?

”Ce n’était qu’un seul match. Il ne faut pas exagérer la portée de ce succès qui fait naturellement plaisir. Il reste encore 27 points à prendre avant un éventuel play-off. J’ai insisté auprès du groupe afin que personne ne pense qu’on y était. Je nous mettrais un 7,5 sur 10 pour notre prestation de dimanche dernier.”

La performance est d’autant plus remarquable que le groupe avait été bousculé durant la semaine. Comment avez-vous réagi à l’annonce du départ de votre entraîneur Craig Fulton comme T1 de l’Inde ?

”Il nous a promis de rester le plus longtemps possible. Son but, c’est de finir la saison avec nous. L’Inde le voulait tout de suite. Normalement, il terminera le championnat avec nous. Si nous disputons les play offs, il faudra évaluer la situation. Il n’est pas garanti qu’il puisse rester.”

Avez-vous été surpris par cette annonce ?

”Quand un entraîneur annonce son départ, un joueur est toujours surpris. Nous sommes contents pour lui car il fait face à un magnifique challenge. Nous le comprenons. La Belgique possède des grands coachs. D’autres pourraient suivre comme Jean Willems ou Pascal Kina, mais ils ont fait d’autres choix.”

En quelques mois, Craig Fulton a remis le Dragons en selle. Comment s’y est-il pris pour effacer l’horrible saison 2021-2022 ?

”La saison passée, le problème venait du coach (Dennis Dijkshorn). Nous avions des top joueurs comme Denayer et van Aubel à qui on en demandait trop. Ils avaient trop de poids sur les épaules. Quand Ned (Craig Fulton) est arrivé, il a commencé par retirer ce stress. Il a demandé à Gougnard et Denayer de jouer leur jeu sans se soucier du reste. Lui, il s’est occupé de son job en gérant les jeunes, la programmation, le rôle de chacun et les plans tactiques. Il a été bien épaulé par son T2 Michaël Cosma.”

Justement, ce fameux plan de jeu a-t-il subi de profonds changements ?

”Nous avons gardé les mêmes principes. Ned est solide sur un plan tactique. Il prône un jeu simple tout en analysant avec précision l’adversaire. Par exemple, au Watducks, nous avons pressé haut ce qui a été très efficace. Derrière le plan de jeu se cache surtout un plaisir retrouvé. Chacun comprend ce qu’il peut apporter dans le jeu.”

Après la saison noire de 2022, vous devenez le gardien qui a le moins encaissé aujourd’hui…

”Une carrière est toujours composée de hauts et de bas. L’an passé, j’ai souffert de rater les play-offs. J’ai encaissé beaucoup de goals. Je suis heureux de ce changement. Je me sens bien au Dragons.”

Au point d’y rester la saison prochaine ?

”Il n’y aura pas de surprise. Le club est content de moi et réciproquement. Je resterai.”

Dimanche à 15 heures, vous affronterez la meilleure équipe de DH. Qu’attendez-vous de ce duel contre le Léo ?

”Dans le jeu, nous serons sûrement sous pression. Grâce à ce genre de match, tu vois les failles de ton équipe. Le Léo nous aidera à voir ce que nous devons améliorer en vue de la fin de saison. Nous jouerons pour grandir et apprendre.”

Êtes-vous d’accord avec la hiérarchie suivante. Le Léo domine devant le Dragons, puis suit un groupe composé de Gand, du Racing et du Watducks ?

”Je ne mettrai pas une hiérarchie dès aujourd’hui. La reprise est toujours un moment délicat. J’attendrai d’avoir joué contre Gand, le Léo et le Racing avant de me prononcer.”

Parlons des Red Lions. Là aussi, l’heure est aux remaniements. Comment avez-vous accueilli les départs de Craig Fulton et de Shane McLeod ?

”Personnellement, j’ai été surpris. Les deux ont fait partie de notre famille. Nous avons partagé des moments exceptionnels. Mais je comprends leurs choix. Ils ont raison.”

Y voyez-vous une reconnaissance du “Made by Belgium” ?

”Je suis certain que les gens regardent ce que nous faisons en Belgique. Ils savent que le staff et les joueurs abattent un bon boulot.”

Regardons vers l’avenir. Les joueurs sont-ils consultés dans le choix des prochains T2 et T3 ?

”Moi, pas en tout cas. Je suis sûr que quelques joueurs clefs sont consultés. Moi, je ne sais rien. Aurons-nous un T2 et un T3 ? Je n’en sais rien. Qui sont les candidats les plus crédibles ? Je n’en sais rien. Je fais confiance à Adam Commens (High Performer Manager) qui connaît son job. La fédération a toujours trouvé les bons candidats. Faisons-leur confiance.”

Aimeriez-vous que le futur T2 soit belge ?

”Je m’en moque. Je veux juste une personne qui réunit les qualités nécessaires à cette fonction. Adam Commens connaît le profil recherché. Moi, je vois que les prochaines années apporteront un défi excitant.”

Dimanche 12 mars

Daring – Watducks 12 h 30

Braxgata – Old Club 15 heures

Orée – Gantoise 15 heures

Uccle Sport – Louvain 15 heures

Herakles – Racing 15 heures

Dragons – Léopold 15 heures

Classement

1. Léopold 13 12 1 0 72 25 37

2. Dragons 13 9 3 1 45 23 30

3. Gantoise 13 8 2 3 47 24 26

4. Racing 13 8 2 3 39 28 26

5. Watducks 13 7 0 6 47 30 21

6. Herakles 13 7 0 6 38 36 21

7. Braxgata 13 6 3 4 31 27 21

8. Orée 13 6 1 6 44 30 19

9. Daring 13 2 1 10 19 45 7

10. Louvain 13 2 1 10 26 57 7

11. Uccle Sp. 13 2 0 11 20 61 6

12. Old Club 13 2 0 11 33 75 6