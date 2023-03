Le plus beau championnat du monde ? Laissez-moi rigoler !

À l’heure actuelle, les très rares journalistes qui suivent tous les dimanches le championnat de Belgique messieurs et dames ne reçoivent aucune (ou presque) commodité pour travailler : ni chaise, ni table, ni abri au-dessus de nos têtes, ni même du wifi au bord du terrain. C’est indigne ! Comment la ION Hockey League veut-elle gagner en visibilité si elle ne fait aucun effort pour accueillir les journalistes ? Il existe des solutions assez faciles comme acheter quelques tables et chaises et ouvrir aux journalistes l’espace dédié aux arbitres – la fameuse zone neutre. Mais les MO, qui font leur job, appliquent stricto sensu le règlement en fermant cet espace qui est désert pendant le match vu que les arbitres sont… sur le terrain ! De qui se moque-t-on ? Et on ne vous parle pas des bricolages du dimanche où on sort de la cave un parasol avec une chaise détrempée ! Seuls le Watducks, Gand et l’Old Club sortent du lot. Messieurs, on attend du changement et du respect.