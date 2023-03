Top 8

Groupe A : Beerschot déjà qualifié, le Pingouin rêve de DH

Vandiest : “C’était chaud, mais le succès est mérité”

Pingouin – Louvain-la-Neuve 4-3

Louvain-la-Neuve a évolué sans complexe à Nivelles. Le Pingouin a méritoirement pris les trois points, mais a souffert jusqu’à la dernière seconde. “Nous avons eu chaud”, concède Nicolas Vandiest. “Mais, notre succès est mérité. Louvain-la-Neuve n’a pas été si dangereuse malgré quelques pc à la fin. Ils ont mis des beaux goals avec un brin de réussite. Bravo à eux.”

Juane Garreta a apprécié la réaction de ses joueurs après la rencontre difficile contre le Beerschot. "Nous avons mieux géré”, dit l’Argentin. “Tout s’est joué dans les têtes. La différence s’est faite sur pc. Nous n’avons pas eu notre réussite habituelle.”

Au classement, le Pingouin a fait le trou avec le Victory. “Aller chercher la première place s’annonce compliqué”, reconnaît Nicolas Vandiest. “Nous ne devons pas foirer pour conserver cette deuxième place. L’objectif n’a pas changé. Nous visons la montée en DH.”

Verhoeven : “Je m’en veux sur les deux buts sur pc”

Victory – Beerschot 1-2

Le Victory n’est pas passé loin de signer la plus grande surprise de ce second tour. Face à un Beerschot un peu moins dominateur, le Vic n’était qu’à quelques centimètres d’arracher un partage face à l’ogre mauve.

“Nous avons bien joué”, commence le gardien Harry Verhoeven. “Nous avions mis en place une tactique pour rester en vie dans le match. Le plan a fonctionné. La différence se joue sur les pc. Je m’en veux car je prends deux pc qui étaient jouables. L’un passe du côté gauche et l’autre entre mes jambes. Je m’en veux. Ce match donne confiance au groupe qui voit que les efforts paient. Le Bee était sur papier bien plus fort que nous.”

John Goldberg tenait surtout à féliciter la prestation du Victory avant de parler de son Bee. “Le Victory a vraiment bien défendu. Ces trois points nous font du bien. Nous sommes officiellement qualifiés pour les demi-finales. Nous voulons encore un succès dimanche prochain pour assurer la première place. Face au Victory, le Bee n’a pas été fantastique. Mais, le mérite en revient au Victory. Cette rencontre nous servira de réveil pour la suite de la saison. Nous avons encore une marge de progression”, conclut celui qui rappelle l’évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2. « Et à la fin, le Victory a un pc à la 64e minute qui finit sur le poteau et un autre pc non cadré à trois minutes du terme.”

Classement : 1. Beerschot 23 pts ; 2. Pingouin 16 ; 3. Victory 9 ; 4. Louvain-la-Neuve 8.

Groupe B Le White Star menait 0-2 et Namur s’en sort bien

Van Straaten : “Le champagne attendra que tout soit fait”

White Star – Antwerp 2-3

Le White Star a senti le goût de la victoire, mais le réveil de l’Antwerp en a décidé autrement. Les Étoilés ont mené 2-0 sans que l’Antwerp ne trouve quelque chose à redire. “Nous avons eu vraiment chaud”, confie Niels Van Straaten. “Tout s’est joué dans les dernières minutes. Le 2-0 était plus ou moins logique. Nous ne marquons pas nos occasions. Eux, ils ont eu de la réussite. Nous sortions mal nos balles du cercle. Le White était au taquet sur les rebonds.”

Ensuite, l’Antwerp a été reboosté avec un but avant la pause. “Ce goal a tout changé. Le match a basculé. L’espoir est revenu. Nous sommes restés calmes. Notre press était meilleur. Nous avons dominé les échanges. Notre pc est rentré. Ils ont sorti leur gardien et encore obtenu un pc en toute fin de match.”

Gregory Gucassoff regrettait l’avantage gaspillé par les Bruxellois. “Nous avons été très solides dans le premier quart. La deuxième mi-temps est plus pour l’Antwerp. L’Antwerp a été efficace sur les pc def et off. Nous avons eu des occasions, mais l’Antwerp n’a pas démérité. J’avoue qu’à 2-0, tu envisages la victoire.”

Le White Star se fait une raison. La première place sera compliquée. “Nous avons 6,5 points de retard alors qu’il en reste douze à distribuer. Nous devons d’abord garder cette deuxième place et ne pas nous effondrer comme la saison passée.”

L’Antwerp file vers la première place. “Mais, je ne regarde pas le ranking”, explique Niels Van Straaten. “Nous avons de l’avance, mais le champagne n’est ouvert que quand tout est fait.”

Fabri : “Nous nous accrochons à l’espoir d’un top 2”

Namur – Indiana 2-1

Namur avait une belle occasion de quitter la dernière place de sa poule en recevant l’Indiana qui espérait garder le contact avec le White Star. Le succès de Namur fait les affaires du White. Le match est longtemps resté indécis. De Simpel avait égalisé à 1-1 avant que Namur ne scelle le score via Géruzet. Le coach François Fabri était soulagé. “Nous avons vécu un match tendu entre deux équipes qui avaient vraiment besoin de ces trois points. Agustin Feltes nous a mis aux commandes. Mais, l’Indiana a eu 6 ou 7 pc et en a mis un pour égaliser. Dans le troisième quart, nous nous sommes fait peur. Nous avons trop reculé. Le tip in de Géruzet nous fait du bien. Nous avons ensuite bien défendu. Le partage n’aurait pas été illogique. Pour le Top 2, rien est fait. Nous voulons toujours y croire. Nous affronterons l’Antwerp avec ambition.”

Maurice Dubois, aussi, ne lâche rien. L’Indiana accuse quand même le coup. “Le match était fermé. Namur voulait plus la victoire que nous. Le troisième quart est pour eux. Durant le dernier, nous nous réveillons lors des 6 ou 7 dernières minutes. C’était trop tard.”

Classement : 1. Antwerp 22 pts ; 2. White Star 16 ; 3. Namur 11 ; 4. Indiana 9.

Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.

Course pour le maintien : le suspense reste intense

Pangrazio : “Nous étions au bord du gouffre”

Amicale Anderlecht – Malines 3-2

L’Amicale s’est relancé complètement en battant de justesse Malines. Le scenario du match a été complètement fou. L’Amicale a d’abord subi la rencontre au point d’être mené 0-2.

"Ce succès fait vraiment du bien”, souligne Renaud Pangrazio. “Nous sommes revenus de loin. L’équipe avait besoin d’un tel succès pour se relancer. Notre confiance est remontée. En première mi-temps, Malines a eu plus de réussite. Deux pc, deux goals. Cela fait d’autant plus mal que nous n’étions pas dominés. Mais, nous avons bien réagi après la pause. Nous revenons à 1-2. Dès cet instant, nous y avons cru à fond. Je mets un rebond de pc. À 4 ou 5 minutes de la fin, nous mettons le but de la victoire. Quel plaisir ! Le scenario était parfait. Nous étions vraiment au bord du gouffre. Nous sommes à deux points du maintien comme tout le monde.”

Pieter Theuniers regrette l’erreur de son défenseur central qui offre le but du 1-2. "Nous menions 0-2. Il n’y avait pas un nuage dans notre jeu. Nous avons géré les quelques contres de l’Amicale. Puis, cette floche monumentale change tout. Notre défenseur veut dribbler Pangrazio. À 1-2, la rencontre bascule. Nous avons joué avec la peur de perdre. Nous perdions beaucoup de balles. Nous avons défendu avec la peur. L’Amicale en a profité.”

De Saedeleer : “Un très bon premier quart pourtant”

Langeveld – Polo 5-2

Le Polo n’évoluait pas au complet au Langeveld. Comme souvent, il l’a payé en fin de match. Le Polo menait 0-2 avant de craquer. “Le match ? C’est simple. Nous avons été très solides durant un quart-temps. Puis, nous n’avons plus joué. C’était 2-2 à la pause. Sur la deuxième mi-temps, il n’y a rien à redire. Le Langeveld est organisé et structuré. Nous, nous étions un peu courts au niveau de l’effectif.”

Van Rysselberghe : “A 3-0, nous avons eu peur”

Rasante – Wellington 3-2

La Rasante ne cesse de monter en puissance. À Woluwé, tout le monde croit au maintien en Nationale 1. Avec ce succès contre un rival direct, l’ancien fleuron du hockey belge n’est qu’à un point du maintien.

Michel Van Rysselberghe offre toute son expérience à sa nouvelle équipe depuis deux ans. “Nous mettons un but par quart-temps pour arriver à 3-0. À 3-0, nous avons eu peur. Le Well est revenu à 3-2 avec un pc en fin de match. Ces points sont très intéressants. L’objectif reste le maintien. Notre équipe est bien balancée entre joueurs du club, jeunes et plus anciens. On voit que notre travail paie. Face à Malines, nous avons arraché un partage. Nous battons une bonne équipe du Well.”

Le Well ne traverse pas sa meilleure période. Avec ce 0 sur 6, le club d’Hougoumont se retrouve en dernière position. “Nous avons eu un week-end difficile. Tout reste possible. La deuxième place n’est qu’à trois points. La Rasante a mis trois buts en quatre pc. Bravo à eux. Nous manquons nos quatre pc. Nous avons vite été menés. Nous avons dû beaucoup pousser avec de nombreuses entrées de cercle. Dans ce genre de match, seule la victoire compte.”

Classement : 1. Langeveld 13 pts ; 2. Polo 9 ; 3. Rasante 8 ; 4. Amicale Anderlecht 7 ; 5. Malines 6 ; 6. Wellington 6.

Les quatre derniers sont relégués en Nationale 2.