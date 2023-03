Uccle, les raisons de croire au maintien

Uccle's head coach Robin Geens pictured during a hockey game between Racing and Uccle Sport, Sunday, September 4 in Waterloo, on day 1 of the Belgian Men Hockey League season 2022-2023. BELGA PHOTO JILL DELSAUX

1 Un programme assez favorable

Dans ce mini-championnat à quatre, seul l’Old Club doit encore affronter ses trois rivaux. Le Daring et Uccle Sport ont encore ‘deux’ matchs. Louvain n’en a plus qu’un (Old Club). Uccle Sport doit encore affronter l’Old Club à Uccle et le Daring à Molenbeek.

“Nous devions absolument battre Louvain dimanche dernier”, commence Robin Geens. “Il nous reste deux finales. Même si on veut toujours prendre des points le dimanche, nous avons trois matchs (Gand, Watducks et Léo) pour préparer la réception de l’Old Club. Nous possédons un léger avantage qui nous laisse notre sort entre les mains. Mais, nous ne pouvons pas spéculer. L’Old Club menait 1-3 au Racing. Nous avons battu l’Herakles. Le Daring a battu l’Orée. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Je dirais qu’avec 15 points (peut-être 13) nous pouvons nous maintenir en DH à condition que la logique sportive soit respectée.”

2 Un avantage au classement

Avec neuf points, Uccle Sport a mis ses trois rivaux derrière lui pour le moment. “Mais, ce n’est qu’une photo d’un instantané. L’avantage est intéressant. Je n’oublie pas notre goal-average défavorable. Tout peut basculer très vite. La confiance est là. Sans excès.”

3 Des finances saines pour une ambiance sereine

Contrairement à Louvain et au Daring, Uccle Sport ne traverse pas une crise financière qui plombe les ambitions sportives.

Depuis qu’il a réduit la voilure, Louvain montre un visage plus résigné. Le Daring veut encore y croire. “Je ne suis pas là pour commenter la situation des autres clubs. À Uccle Sport, nous avons planté le décor et exposé le plan 3-6-9. Nous avons trois ans pour nous stabiliser en DH, puis trois autres années pour être un candidat crédible pour le top 4, puis les trois dernières années pour jouer les premières places. Nous avions prévenu nos joueurs que la saison serait rythmée par des défaites. Concernant nos finances, nous nous sommes inspirés du modèle de l’Herakles. Nous mettons nos sous dans notre académie pour former de bons jeunes.”

4 Le groupe est en grande forme

Robin Geens est persuadé que la préparation hivernale fera la différence. “Nous avons eu une excellente préparation cet hiver. Lors des matchs amicaux, nous avons proposé un bon jeu face au Racing ou à Oranje Rood. Je suis optimiste.”