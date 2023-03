Le temps presse à l'Orée: "On encaisse la moitié des buts dans les 10 dernières minutes"

Il sort quelques chiffres pour corroborer cette impression. “L’Orée a encaissé la moitié de ses buts lors des 10 dernières minutes.” Un souci de fraîcheur physique ? “Nous ne sommes pas l’équipe la plus fit, mais je ne vois pas un souci physique. Nous défendons bien. Nous créons des occasions en fin de match. Les joueuses ont peur de mal faire en fin de match et oublient de jouer leur jeu. En plus, nous avons un manque de réussite total.”

Ces trois maigres unités ne suffiront pas à assurer le maintien qui reste un objectif à Woluwé-Saint-Pierre. “Nous gardons l’espoir. Nous avons besoin de victoires lors des prochains matchs pour y croire encore.” Et pourquoi pas dès dimanche à Waterloo ? “Le Watducks n’est pas impressionnant à la balle. Mais, les Waterlootoises sont bien connectées sur le terrain. Ensuite, nous jouerons une véritable finale contre le Well. Là, il faudra gagner.”

Chez les dames aussi, l’Orée est lancée dans un projet sur plusieurs années. “Le staff est là pour les aider à prendre leurs responsabilités et non la pression.”

Division Honneur Dames : la 15e journée

Dimanche 19 mars

Antwerp – Dragons 12h

Racing – Braxgata 12h

Gantoise – Victory 12h

Watducks – Orée 12h

Wellington – Daring 12h

Louvain – Herakles 15h30

Classement

1. Gantoise 14 12 1 1 58 16 37

2. Braxgata 14 11 2 1 29 19 35

3. Herakles 14 8 4 2 29 20 28

4. Watducks 14 8 3 3 35 19 27

5. Racing 14 7 4 3 24 14 25

6. Antwerp 14 5 5 4 22 24 20

7. Dragons 14 5 5 4 38 29 20

8. Victory 14 5 1 8 20 26 16

9. Daring 14 2 3 9 15 37 9

10. Louvain 14 2 2 10 9 25 8

11. Wellington 14 0 5 9 13 41 5

12. Orée 14 0 3 11 13 41 3