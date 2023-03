La remontada qui n’efface pas les maux du Watducks

Watducks – Orée 3-2

Watducks : Vandenbroucke ; Dumont, Van Oost, Charlet, Petit ; de Paeuw, Willems, Wilbers ; Ghislain, Dykmans, Rogeau ; puis De Backer, Sidler, Depelsenaire, Fauchey

Orée : Thieffry ; Willems, Raemdonck, Dohmen, Beckers ; Thiery, Curty, Masso ; M. Branicki, Domene, Plennevaux ; puis Simar, Stockbroekx, Gencarelli, Bogaerts, Langer.

Arbitres : Mlle C. Martin-Schmets et G. Boutte

Cartes vertes : 28e De Backer, 46e Van Oost

Les buts : 22e Simar (0-1), 51e Domene (0-2), 63e Dykmans (1-2), 65e Charlet sur pc (2-2), 70e Dykmans (3-2)

Penalty corner : Watducks 1/3 et Orée 0/5

Le match commençait à la 11e minute par un pc de l’Orée pour un backstick de Van Oost qui ressemblait plutôt à un beau geste défensif. Sur la phase jouée par Domene, Vandenbroucke était excellent. L’Orée provoquait un 2e pc à la 13e minute. Le sleep de Plennevaux mettait Charlet au tapis. Celui de Simar filait à côté. Le Watducks héritait de la plus belle occasion de ce premier quart avec ce tir de De Backer à la 17e minute, mais il manquait le cadre. Sur une belle accélération de Domene, son centre aboutissait à Simar qui trouvait le petit filet (0-1). L’Orée n’avait pas volé cet avantage.Le Watducks peinait à construire. Sur une récupération spectaculaire de Dumont, Ghislain recevait la balle dans le cercle, mais ne pouvait tirer. Sidler réparait à la27e minute une erreur de Van Oost. Le Red Lion avait perdu la balle et permis à Branicki de filer seul dans le cercle. Sidler a contré le tir. Sur un flick de Willems, Ghislain entrait dans le cercle, mais il tirait à côté de la balle. Le Watducks concédait son 4e pc. Sur le rebond, Plennevaux ajustait un gros tir victorieux. Mais, le Watducks avait vu un kick. Céline Martin-Schmets validait le but qui était annulé par Germain boutte. Simar était encore à la déviation dansla foulée. Dohmen cadrait un gros tir. Le Watducks ne sortait pas la tête de l’eau face à une équipe de l’Orée qui maîtrisait son sujet. Sur un tir à plat de Willems, Ghislain déviait la balle pour Rogeau. Son tir était dévié. Le match s’emballait en cette fin de mi-temps. Le Watducks s’en sortait bien avec ce score à 0-1 même si l’accélération de Dykmans sur la baseline à la dernière seconde était intéressante.

Dans le 3e quart, Rogeau perdait son duel avec Thieffry. L’Orée répondait par un cinquième pc. Vandenbroucke confirmait son gros match en sortant le sleep de Domene. Vandenbroucke était encore stratosphérique sur un tir cadré de Domene. Le Watducks jouait de mieux en mieux . Mais, l’Orée aussi. Domene trompait la vigilane de Vandenbroucke qui ne pouvait rien faire sur la percée de l’Argentin qui a trouvé la lucarne.

Dans le dernier quart, Ghislain allait chercher un premier pc pour le Watducks. Les Brabançons ont poussé, mais la défense de l’Orée n’a pas cédé du terrain. Gaëtan Dykmans déviait du point de stroke un gros centre qui touchait la transversale avant de rentrer dans le but (1-2). Quel but ! A la 64e minute, le Watducks héritait de son 2e pc. Charlet égalisait. Le Watducks venait de changer tout son match en deux minutes. Dykmans déviait un centre de Dumont, mais Thieffry sortait la balle. Rogeau aussi avait encore un tir.

Dykmans offrait la victoire au Watducks à a 70e minute. Son tir croisé était somptueux et précieux. Sur la remise en jeu, l’Orée obtenait un ultime pc qui s’achevait par une balle dans les côtes de Van Oost.

L’Orée fulminait contre le duo arbitral qu’il estime responsable de sa défaite.

Le Daring a tenu une mi-temps

Léopold - Daring 5-2

Leopold: Reynaud; J. Verdussen, Zimmer, Van Strydonck, Forgues; Boccard, Cuvelier, Baumgarten; A. Verdussen, Englebert, Boon; puis Muschs, De Trez, Eaton, Degroote et Leeuw

Daring: Feldheim; Brunet, Bonanni, Legrain, Bell; Salis, Leffler, Denis; Van Linthoudt, Jacqmotte, Esmenjaud; puis Cosyns, Bindels, Delos, Smets et Noppe

Arbitres: Mme M. Sergeant et Mr. G. Uyttenhove

Cartes vertes : 24e Esmenjaud, 42e Legrain, 55e Bell

Carte jaune : 69e Van strydonck

Les buts : 5e A. Verdussen sur pc (1-0), 16e Boon sur pc (2-0), 30e Bell sur pc (2-1), 35e Bell sur pc (2-2), 46e Baumgarten (3-2), 57e Boon sur pc (4-2), 64e Baumgarten (5-2)

Penalty corner : Leopold 3/4, Daring 2/4

Le Léopold, autoritaire leader du championnat, accueillait le Daring, avant-dernier du classement, qui a vu un de ses adversaires pour la course au maintien, Louvain, s’imposer plus tôt dans la journée. Au Léo, Reynaud était dans les cages. Au Daring, on notait le retour dans l’effectif de Geoffroy Cosyns.

Face à des Molenbeekois accrocheurs, le Léo emballait le match d’entrée et se procurait plusieurs situations intéressantes. Et rapidement, le Léo ouvrait la marque par le plus jeune des Verdussen présent sur le terrain, Arthur, qui déviait la balle dans le but sur pc. Le Daring jouait bas comme depuis la reprise après la trêve et misait sur le contre, laissant la possession aux visités. Qui doublaient la mise via leur artificier maison, Tom Boon, qui concrétisait un nouveau pc. A 2-0, on pouvait s’attendre à un match difficile pour le Daring. Mais le rythme du match retombait et le Daring parvenait à se procurer deux pc dans les 5 dernières de la première période. Les deux fois, Bell les plaçait dans le but. A la mi-temps, le score était bel et bien de deux partout.

Dès le début du troisième quart, le Léo appuyait sur l’accélérateur, le jeu se passant exclusivement dans les 50 du Dar’. Après une première brandille de Forgues, son compère en équipe de France Gaspard Baumgarten faisait parler la poudre et envoyait un missile dans le but de Feldheim. Le Léo se rassurait définitivement à la 57e quand Boon nettoyait la lucarne du but adverse d’un maître sleep. Baumgarten donnait au score son allure finale après une nouvelle belle reprise dans le plafond du but en fin de rencontre. Après la défaite contre le Dragons, le Léo aura montré une belle réaction. Quant au Daring, après 3 rencontres face à Gand, le Wat et le Léo, leur second tour commence officieusement la semaine prochaine dans un match importantissime contre l’Old Club.

Un partage honnête qui n'arrange personne

Racing - Braxgata 2-2

Racing : Gucassof ; Xavier, Wegnez, Lambeau, Weyers; Truyens, Meurmans, Cabuy; Cosyns, Charlier, De Chaffoy ; puis Vanwetter, Luccaconi, Cayphas, Malherbe, Cornez-Massant

Braxgata: Walter ; Van Steerteghem, Loots, Luypaert, Van Cleynenbreughel; T.Biekens, Clément, Walsh; Onana, Walker, Van Biesen; puis Mazzili, Rossi, Mazzili, Adriaensen, Van Straaten

Arbitres: MM. D. Van Den Eede et T. Croese

Carte verte : 69e Onana

Les buts : 23e Cosyns sur pc (1-0), 39e Van Cleynenbreugel sur pc (1-1), 46e Cosyns sur pc (2-1), 63e Luypaert sur stroke (2-2)

Penalty corner : Racing ( 2/13), Braxgata (1/1)

D’un côté un Racing encore hésitant (8-7 sur ces deux matchs de reprise) de l’autre une équipe Anversoise qui a repris en force et qui a même fait trembler le Léo. On attend donc beaucoup de cette rencontre. On rentre très vite dans le vif du sujet. Les Anversois impriment tout de suite un rythme élevé à la rencontre. Ils sont plus présents en ce début de match. Petit à petit le Racing sort du bois et exerce une poussée mais dès qu’ils le peuvent les visiteurs réagissent surtout sur leur flanc gauche. A la 16e une belle action initiée par Truyens voit un centre dévié repoussé par Walter. Les Anversois ne lâchent rien et le Racing se heurte à une défense bien organisée autour de Luypaert avec un Loots très actif. A la 21e un premier pc local est repoussé par Walter puis un second dans la foulée. Le 3e est enfin finalisé par Cosyns…le Racing est devant. Le match reste engagé et Walter se multiplie pour sauver sa cage. Dès l’entame de la 2e mi-temps, le Brax joue plus haut. Les « Rats » restent bien compacts mais à la 39e sur phase de pc le jeune Van Cleynenbreugel fusille Gucassof d’un tir croisé. Le match est relancé. Et le Racing se procure une nouvelle série de pc et à la 46e Cosyns redonne l’avance aux locaux. Le Racing plus haut sur l’échiquier pousse et Charlier alerte 2 fois l’arrière-garde anversoise. Petit à petit, les visiteurs reprennent le jeu à leur compte. Onana crée l’émoi dans un déboulé dont il a le secret Les espaces s’ouvrent et le jeu reste engagé. A la 63e un stroke (justifié ?) est sifflé et Luypaert le convertit (2-2) La fin de match est chaude car le match peut basculer d’un côté comme de l’autre.

Les autres matchs

Gantoise - Uccle Sport 2-1

10e Kina (1-0), 38e Duvekot (2-0), 64e Zirpel (2-1)

Old Club - Dragons 2-15

7e Raes (0-1), 9e Lootens (2-0), 10e L. Putters (3-0), 15e Govers (4-0), 16e Govers (5-0), 26e Tambwe (1-5), 33e Vanderkeilen (1-6), 35e Govers (1-7), 39e Govers (1-8), 40e Lamarche (2-8), 41e Raes (2-9), 42e Della Torre (2-10), 49e Govers (2-11), 54e Gougnard (2-12), 61e R. Putters (2-13), 63e Raes (2-14), 68e Govers (2-15)

Louvain - Herakles 2-1

50e Maraite (1-0), 60e Mucic (2-0), 68e Thomas (2-1)