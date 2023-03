Groupe A : le Bee déjà qualifié

Beerschot – Pingouin 3-2

Le suspense n’était pas intense. Le Beerschot s’est qualifié pour les demi-finales. Une évidence. Les Ours restent sur 13 victoires de rang. Un bilan phénoménal qu’il faut aussi gérer. John Goldberg doit garder ses troupes sous tension en vue justement des demi-finales. Face au Pingouin, tout ne fut pas parfait. Loin de là. “Mais, je félicite d’abord le Pingouin pour sa prestation. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Les Nivellois méritaient un point voire plus”, confie l’entraîneur du Bee, John Goldberg. “Le système du championnat est particulier. Ni bon ni mauvais. Nous avons eu un petit relâchement.”

Le Bee menait 3-0. "Il faut reconnaître que le Pingouin a eu plus d’occasions et de pénétrations dans le cercle que nous en deuxième période. Nous avons eu de la chance que Nicolas Vandiest n’était pas dans le noyau en face.”

Justement, Nicolas Vandiest était présent à Kontich, mais en bord de terrain. Il souffre d’une contracture ce qui ne l’empêchera pas de jouer ce dimanche. “Je ne pense pas que nous méritions les trois points, mais nous avons proposé un bon match. Nous avons poussé à 3-2. Nous ne marquons aucun pc. C’est frustrant. Nous perdons un peu d’énergie à cause de deux ou trois discussions avec les arbitres. Le Bee était plus pro et mature.”

Cette défaite n’empêchera probablement pas le Pingouin de jouer les demi-finales. “Nous sommes sur les bons rails. Malheureusement, nous ne finirons pas à la première place. On savait qu’il y avait de fortes chances de jouer contre l’Antwerp en demi-finale. Nous devons encore fournir un petit effort. Cette demi-finale, c’est l’objectif de la saison.”

Pour le Beerschot aussi. “Nous sommes qualifiés, mais cela ne change pas grand-chose. Nous devons retrouver notre jeu et arriver au sommet de notre art pour les demi-finales.”

Louvain-la-Neuve – Victory 3-3

Louvain-la-Neuve a encore grandi. Les Brabançons étaient passés à côté de leur match de reprise. Ils avaient mieux joué mais perdu la semaine dernière. Là, ils ont arraché un point contre le Victory. “Notre évolution est positive”, note l’entraîneur Juane Garreta. “Nous aurions mérité une victoire si nous regardons les stats. En sortant du terrain, nous avions un petit goût amer. Nous avons proposé un match complet. Nous passons de 1-0 à 1-2. Dallons sur pc nous remet à 2-2. Temmerman égalise ensuite à 3-3 en fin de match. En début d’année, nous aurions été contents avec ce point, mais nous sommes plus gourmands aujourd’hui.”

Au Victory, Harry Verhoeven regrettait les cadeaux. “Nous avons dominé la première mi-temps. J’encaisse un but, mais je n’ai rien d’autre à faire. Ensuite, nous arrêtons de jouer. Nous sommes trop mous dans les duels. Sur le 3-3, nous avons trois gars autour de l’attaquant qui marque quand même.”

Le Victory n’a pas fait une croix sur les demi-finales. “Si nous battons dimanche le Pingouin, nous nous rapprochons. Ensuite, il faudra faire quelque chose face au Bee. On va s’accrocher le plus longtemps possible. Si nous ne nous qualifions pas, nous n’aurons pas raté notre saison. Ce sera notre faute. Je sais que nous avons grandi cette saison.”

Classement : 1. BEERSCHOT 26 pts ; 2. Pingouin 16 ; 3. Victory 10 ; 4. Louvain-la-Neuve 9.

Groupe B : l’Antwerp qualifié

Antwerp – Namur 5-1

Le groupe de l’Antwerp a aussi rendu un verdict. L’Antwerp est qualifié à la suite de sa large victoire contre Namur. Les Anversois ont proposé un jeu de qualité devant leurs supporters. “Nous avons fait le job”, dit Niels Van Straaten. “Ce 5-1 reflète la physionomie de la rencontre. J’ai été impressionné par l’attitude de combattants de l’Antwerp. À la mi-temps, nous menons 2-0, puis 2-1 et nous mettons les trois derniers.”

Après le match, l’équipe s’est réunie en meeting. “Le coach nous a rappelé que nous avons encore trois matchs pour être prêts. Nous devons gagner cette demi-finale. Sinon, nous aurons tout fait pour rien.”

Namur, aussi, voit encore s’accrocher à ce rêve de demi-finale. “Moi, je m’accroche”, reconnaît François Fabri. “Nous devons d’abord battre le White Star. Puis, tout est possible. Nous avons surpris l’Antwerp en début de match. Au lieu de 2-0, le marquoir aurait pu mettre 0-2 à la pause. Nous manquons d’expérience. J’ai apprécié l’attitude de mes joueurs.”

Indiana – White Star 2-3

L’Indiana a dit bye bye à son rêve de demi-finaliste. Cette défaite contre les Everois a mis fin à son espoir. “Nous avons retrouvé notre jeu et la motivation”, démarre Maurice Dubois. “Le score est longtemps resté à 2-2. Nous encaissons en fin de partie. Un nul aurait été plus correct. Ils ont eu plus la balle, mais les occasions sont assez équilibrées. Nous ne jouerons pas les demi-finales, mais ce n’est pas grave. À un moment, nous y avons cru. Il nous reste quelques matchs pour construire notre avenir.”

Le White Star jouera les prolongations. Les Bruxellois sont proches des demi-finales. “Je suis ravi car nous ne sommes pas tombés dans le piège de l’Indiana. Nous étions menés 2-1. Avant la pause, nous revenons sur pc à 2-2. Honnêtement, il y avait des occasions des deux côtés. À 30 secondes de la fin, je marque sur pc.”

Un partage contre Namur suffira dimanche. “Mais nous ne jouerons pas pour un point. Il nous reste trois matchs pour grandir. Si nous jouons contre le Beerschot, ce sera très difficile. Il faudra peut-être viser la troisième place pour jouer un barrage contre le dixième de Division Honneur.”

Classement : 1. ANTWERP 25 pts ; 2. White Star 19 ; 3. Namur 11 ; 4. Indiana 9.

Les deux premiers en demi-finales.

Course pour le maintien

Rasante – Amicale Anderlecht 2-3

La Rasante surfait sur une vague intéressante, mais l’Amicale Anderlecht a cassé l’ardeur locale. Les Anderlechtois ont livré un match de qualité. “Nous avons resserré le jeu”, confie Renaud Pangrazio. “Nous n’avons pas eu un pc contre. La défense a bien bossé. Nous encaissons deux buts dont un dû à un mauvais stopping sur le point de stroke. Nous méritons ce succès. La Rasante a surtout proposé quelques coups d’éclat avec des flicks ou des longues passes.”

La Rasante de Michel Van Rysselberghe a bien résisté. “Mais, l’Amicale a été plus fort dans les deux cercles. Le classement est serré”, raconte Michel Van Rysselberghe.

Le maintien n’est pas encore acquis. “Nous sommes encore six à croire au maintien. Les trois derniers ont gagné ce qui rend un classement super indécis. À Anderlecht, on y croit. On se tire tous vers le haut. Face à la Rasante, nous avons été solides mentalement. Le but du 0-2 est refusé. Nous encaissons dans la foulée le 1-1. On garde la tête haute. À la fin, nous allons chercher le 2-3. Un joueur prend une deuxième jaune qui devient rouge. Il nous restait sept minutes. Nous avons défendu avec maturité.”

Wellington – Polo 4-1

Le Wellington avait manqué l’entame de ce deuxième tour. Son 0 sur 6 n’était pas prévu. Il leur a suffi de battre 4-1 le Polo pour relancer complètement la machine uccloise. “Nous n’avions plus le choix”, explique Thibault Pierrard. “Nous devions prendre trois points. Tout le monde se tient de près. Ce 4-1 est juste si on regarde les stats : 32 entrées de cercle à 12. On encaisse vite le 0-1, puis on revient à 1-1. Ensuite, nous marquons à chaque quart-temps. Nous avons mis un gros rythme dans le jeu face à une équipe qui n’avait que deux joueurs sur son banc. Nous profitons de ce succès jusqu’à l’entraînement de mardi soir.”

Malines – Langeveld 2-1

Le Langeveld avait une belle occasion de prendre une avance intéressante au classement. Malines a contrarié les plans du Lang. “Nous ne méritions pas cette défaite. Un partage eut été plus cohérent”, lance d’emblée Thibault Van Haelen. “Nous manquons un stroke en fin de match. Malines a été efficace avec deux buts sur leur deux pc. C’est frustrant. Avec trois points, nous aurions pu nous mettre un peu à l’abri. Tout est relancé. Nous devrons travailler plus. Nous devrons battre la Rasante puis l’Amicale avant la trêve d’une semaine.”

A Malines, Pieter Theuniers ne cachait pas sa satisfaction de voir Malines revenir à un point du deuxième au classement. “Nous avons d’abord fait un bon match”, analyse l’entraîneur malinois. “La rencontre a été équilibrée. J’ai vu un match plaisant avec du rythme et de la qualité technique, tactique et physique. Le 0-1 est le fruit d’un but magnifique. Le shot en revers est dévié dans le but. Nous mettons un pc avant la mi-temps. Après la pause, nous sommes restés patients. Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. Sur pc, nous prenons l’avantage. Eux, ils ratent un stoke. Notre gardien était sorti fautivement et avait concédé le stroke. Il a réparé son erreur en sortant le stroke. C’est un bon résultat. Nous sommes heureux d’avoir montré un autre visage par rapport à la semaine dernière.”

Classement : 1. Langeveld 13 pts ; 2. Amicale Anderlecht 10 ; 3. Wellington 9 ; 4. Malines 9 ; 5. Polo 9 ; 6. Rasante 8.

Les quatre derniers iront en Nationale 2.