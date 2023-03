Colère, joie, étonnement : à chacun son émotion

On peut dire bien des choses sur cette quinzième journée, en variant le ton par exemple. La joie de Louvain qui a ramassé trois points tombés du ciel face à l’Herakles. La gêne de l’Herakles qui a perdu son deuxième match face à "un des quatre du bas". Le soulagement de Gand qui a évité un faux pas que personne n’aurait compris face à Uccle Sport. La frustration du Racing qui a loupé le coche d’éliminer le Brax de la course au titre à cause du stroke de la polémique. La satisfaction du Léopold qui a fait le job sans plus. L’étonnement du Watducks qui a effacé un retard de deux buts lors des sept dernières minutes. La belle revanche du Dragons qui avait battu 7-6 l’Old Club le 25 septembre avant de rectifier le tir en marquant 15 buts en 70 minutes ! La double déception d’Uccle Sport et du Daring qui ont livré des prestations courageuses malgré les défaites et qui savaient avant de monter sur le terrain que Louvain avait pris trois points en or massif. La colère de l’Orée qui estime avoir fait un match parfait ruiné par les deux arbitres. La grande détresse de l’Old Club qui a été humiliée devant ses valeureux supporters qui n’ont pas compris quelle mouche avait piqué le Dragons. Le goût de trop peu du Braxgata qui a sauvé les meubles, mais qui voit le top 4 s’éloigner. Personne n’est sorti indemne. Il reste enfin les arbitres, qui, eux aussi, ont connu des fortunes diverses.