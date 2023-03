Braxgata: Sotgiu; Dujardin, Li. Hillewaert, Vanden Borre; Lacina, J. Vandermeiren, Caarls, Lo. Hillewaert, McCann; Versavel, Van Dieren puis Albertyn, Ikegwuonu, Jespers, Van Onsem, Scheers.

Arbitres : Mlle A. Mahieu et M. A. Remacle

Carte verte : 19e Lacina

Le but : 55e Magie sur stroke (1-0)

Penalty Corner : Dragons (0/6) Braxgata (0/5)

L’équipe du Braxgata, bien que talonnant la Gantoise depuis longtemps, doit absolument regoûter à la victoire, en effet cela fait deux rencontres de suite qu’elles ne repartent qu’avec 1 point. Pour le Dragons, il s’agit de compléter une bonne lancée, après un partage et deux victoires.Le Dragons prend les rênes de la rencontre en harcelant dès l’entame de la rencontre la ligne défensive du Braxgata. La première occasion du match est donc logiquement locale, Sotgiu doit s’y prendre à deux fois pour repousser l’essai. Les entrées dans le cercle de la part du Braxgata sont peu nombreuses. Leur première face à face avec le but adverse est sur leur pc, obtenu en fin de premier quart. Mais celui-ci n’aboutit pas.

La technique de défense de Lacina fait parler sur le terrain. La joueuse du Braxgata se voit avertir d’une carte en début de reprise, alors que le Dragons réclamait un pc. D. Marien arme un très beau shoot en revers au point de stroke, mais Sotgiu s’interpose une nouvelle fois. Il s’agit de la deuxième véritable occasion pour le Dragons. Alors que le Braxgata obtiendra trois phases de pc, aucune concluante.

Le Dragons obtient enfin son 1er pc. Les joueuses pensent enfin avoir réussi à trouver la solution pour débloquer la situation car la balle entre dans le but adverse, mais le duo arbitral ne valide pas l’action et refait jouer la phase. Une seconde fois même, mais toujours rien. Le marquoir reste désespérément bloqué sur 0-0.Le dernier quart reprend sur une nouvelle phase de pc, celle-ci donne lieu à un stroke. Valérie Magis, la capitaine du Dragons prend ses responsabilités et s’avance face à Elena Sotgiu, elle ne tremble pas, mais fait bien trembler les filets. Le Dragons prend les devants à la 55ème minute. Ce premier but permet aux joueuses locales de retrouver un second souffle, elles sont proches de doubler la mise sur une contre-attaque, mais il n’en sera rien. Le score restera bloqué sur 1-0 jusqu’à la fin de la rencontre, malgré les dernières tentatives du Braxgata.

Les autres matchs

Daring – Antwerp 1-31re Struijk (0-1), 15e Brunet (1-1), 18e Rebecchi (1-2), 25e Theunissen (1-3)

Herakles – Gantoise 2-2

37e Simons (1-0), 47e Ballenghien (1-1), 50e Schreurs (1-2), 62e Sosa (2-2)

Louvain – Racing 0-1

35e Rasir (0-1)Victory – Watducks 0-321e Ronqueti (0-1), 39e Ronquetti (0-2), 64e Laurito (0-3)

Dragons – Braxgata 1-0

Orée - Wellington (match à 15h30)