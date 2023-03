Le Daring traverse avec sérénité une double tempête financière et sportive. Pourtant, le nouveau capitaine du navire molenbeekois puise dans ces difficultés une incroyable énergie qui rejaillit sur l’ensemble de son équipage. Les moussaillons sont prêts à l’abordage dimanche. Ils savent que la bataille sera rude dimanche face à de valeureux Liégeois, mais ils n’ont pas le choix. Ce sera vaincre ou hypothéquer sérieusement les chances de Division Honneur en 2023-2024.

Depuis le départ de l’entraîneur Max Bergez, l’enfant de Molem Gilles Vanderschelde a repris le job en l’adaptant à sa sauce. “Les départs de Krueger, Montelli et Bergez ont été compris. Personne ne juge. Malgré le contexte, nous avons renforcé nos liens. Moi, j’ai toujours été T2. Pour la première fois, je passe T1 en DH. Le T1 le moins expérimenté de l’élite (sourire). Moi, j’ai beaucoup besoin d’eux. Eux, un peu de moi.”

Il a pris Nathan Denis qui est professeur d’Education Physique pour superviser l’encadrement physique avec les kinés. Brunet et Bonanni triment sur les analyses videos. Dan Bell, Manu Brunet et Nahuel Salis possèdent une grande expérience en Coupe du monde et aux JO. Ils sont capables de modifier un schéma tactique en une fraction de seconde. “Tout le monde se sent impliqué dans le processus”, confie celui qui bosse full-time dans le showroom Mini à Jette.

Cet élan de solidarité a mis le groupe dans une dynamique très positive où le maintien a pris une autre dimension sociale. “Les chances de se maintenir sont réelles. Nous voulons nous faire plaisir et développer notre confiance. Le reste suivra. Notre malheur a renforcé notre cohésion.”

Depuis la reprise, le Daring a signé un zéro sur neuf. Mais, le jeu ne valait pas ce zéro. Au Léo, face au Watducks et à Gand, les Rayés rouge et noir ont opposé une belle résistance. “Nous avons souvent été menés avant d’égaliser à mi-parcours, explique Gilles Vanderschelde. Nous avons plié lors du dernier quart.”

guillement "Nous ferons tout pour gagner dimanche. Nous voulons notre revanche."

Dimanche, il salue les retours de Marqué et Cosyns. Face à l’Old Club, l’expérience fera la différence car les deux blocs devront montrer leurs velléités offensives. “Je n’y vais pas en me disant que nous devons gagner à tout prix. Nous restons sur trois bons matchs. La discipline est là. L’Old Club défendra bas comme nous. Je ne suis pas occupé à calculer dans tous les sens car tout est encore possible. Nous avons battu l’Orée. L’Herakles a perdu contre Uccle Sport et Louvain. Nous affronterons encore l’Herakles et l’Orée en fin de saison. Seront-ils démobilisés ou en train de construire en vue de la saison prochaine ? J’ai le sentiment que le programme nous est favorable par rapport à Uccle, à Louvain et à l’Old Cub. Nous jouerons ‘à la Daring’, c’est-à-dire que nous défendrons en étant durs dans les duels. On s’adapte peu au nom de notre adversaire. Chaque semaine, nous trouvons des solutions face aux problèmes tactiques.”

À l’aller, le Dar avait perdu 3-1 à Liège. “Sur papier, nous étions plus forts et plus expérimentés, mais ils avaient été super réalistes. Nous ferons tout pour gagner dimanche. Nous voulons notre revanche.”

Et le maintien. “L’histoire serait si belle au vu de notre saison. On pourrait en faire un bon film américain.”

Division Honneur Messieurs

La 16e journée

Dimanche 26 mars

Orée – Léopold 12 h 30

Dragons – Braxgata 15 h

Uccle Sport – Watducks 15 h

Herakles – Gantoise 15 h

Louvain – Racing 15 h

Daring – Old Club 15 h

Le classement

1. Léopold 15 13 1 1 79 30 40

2. Dragons 15 11 3 1 63 27 36

3. Gantoise 15 10 2 3 54 27 32

4. Racing 15 8 4 3 45 34 28

5. Watducks 15 9 0 6 54 33 27

6. Braxgata 15 7 4 4 40 30 25

7. Herakles 15 7 1 7 43 42 22

8. Orée 15 6 1 8 48 38 19

9. Louvain 15 3 1 11 29 61 10

10. Uccle Sp. 15 3 0 12 24 64 9

11. Daring 15 2 1 12 22 54 7

12. Old Club 15 2 0 13 36 97 6