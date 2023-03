Old CLub : Van Rysselberghe ; Jehaes, Lectius, Minadeo, A. Maréchal, Ulrich ; Dawance, Potenzoni ; De Moor, Holmes, Tambwe ; puis Chêne, Lamalle, Permin, Vermesse, Heine

Arbitres : Mlle P. Cuypers et M. S. Michielsen

Cartes vertes : 30e Potenzoni, 33e Jacqmotte

Les buts : 6e Van Linthoudt (1-0), 8e Esmenjaud (2-0), 33e Van Linthoudt (3-0), 39e Van Linthoudt (4-0), 41e Ulrich sur pc (4-1), 53e Ulrich sur pc (4-2), 54e Leffler (5-2), 61e Leffler (6-2), 62e Van Linthoudt (7-2)

Penalty corner : Daring (0/5) Old Club (2/5)

DH Le match de la peur est resté très correct et fair-play. Non seulement, le duo arbitral a été très bon, mais, en plus, le Daring n’a (presque) jamais laissé le droit aux Liégeois d’y croire.

L’Old Club, qui sortait d’un 2-15 face au Dragons, avait réservé une surprise. C’est l’ancien Red Lion David Van Rysselberghe qui était entre les perches. Il n’a pu éviter le 2-0 après huit minutes. Malgré une défense à cinq, l’Old Club laissait des boulevards sur les contres meurtriers des Bruxellois. En marquant quatre buts, Van Linthoudt a été le bourreau des Wallons. Mais, c’est tout l’effectif du Dar qui a rendu un beau bulletin. Brunet a tout contrôlé à l’arrière. Esmenjaud était intenable et très altruiste. Le collectif donnait ce sentiment d’être en mission. Une mission pour l’honneur d’un maillot qui a passé un hiver rude.

Le Dar a d’autant plus assuré qu’il n’a pas pu compter sur ses pc et qu’il a dû faire face à une révolte liégeoise durant les 10 dernières minutes du troisième quart.

"Nous avons été solides en défense et très réalistes en attaque", résume le champion olympique Manu Brunet qui n'a rien perdu de sa vista. "À mon âge, tu as besoin d'une bonne lecture du jeu pour compenser le physique. Notre défense est bien structurée."

L'Old Club s'est effondré sous le poids de l'enjeu. "Tout a été difficile", reconnaît Tom Dawance. "Nous avons commis beaucoup d'erreurs. L'enjeu nous a tendus un peu comme notre demi-finale aller contre Malines la saison passée. Néanmoins, le maintien n'est pas impossible. On va encore bosser un mois pour ne pas avoir de regrets à la fin."

Le Daring, qui doit encore jouer contre Uccle Sport lors de la 22e journée, est sorti de la zone rouge. "Nous n'avons rien gagné, mais le groupe a confiance en son potentiel", reprend Manu Brunet. Et le T1 Gilles Vanderschelde de conclure : "J'ai vu des gars qui ont bossé les uns pour les autres. L'ambiance est excellente. Je suis fier de chacun de mes gars."

Thibaut Vinel