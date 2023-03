Top 8

Groupe A

Goldberg : “On prépare notre demi-finale”

Beerschot – Louvain-la-Neuve 7-1

Le Beerschot pouvait évoluer sans pression vu qu’il était déjà assuré de jouer les demi-finales. Les Mauves ont assuré leur première place en plantant sept buts à une équipe de Louvain-la-Neuve aux deux visages.

”Nous étions bien dans le match durant les 40 premières minutes”, note l’entraîneur Juane Garreta. “Notre jeu était qualitatif. Nous avons créé du mouvement et des occasions. Puis, tout s’est compliqué. Ce type de match aide à progresser et à préparer la saison prochaine, mais tu préfères progresser en perdant 4-3 et non 7-1."

John Goldberg connaît déjà le nom de son adversaire en demi-finale : le White Star. Il a encore du temps pour préparer ses troupes. Face à Louvain-la-Neuve, ses joueurs n’ont pas forcé. “Nous avons signé une belle victoire grâce à une bonne deuxième mi-temps. Nous devons encore nous améliorer pour être à 100 % lors des demi-finales. À la mi-temps, nous menions 2-1. Puis, nous avons déroulé dans le dernier quart.”

Les jeunes du Victory ont assuré

Victory – Pingouin 2-1

Le Pingouin avait l’occasion de valider sa place pour les demi-finales. Non seulement, les Nivellois n’ont pas réussi à atteindre cet objectif, mais ils ont relancé leur adversaire du jour. À cause de ce revers, le Pingouin voit le Victory revenir à trois points à deux journées de la fin. Le Victory, qui a osé faire des expériences, jubile. “Moi, je n’ai pas joué”, confie Harry Verhoeven qui n’était pas blessé. Le coach a choisi de donner sa chance à un jeune du club qui s’est très bien débrouillé : Alexis Van Havere. “Il a répondu présent. Je suis fier de mon club. C’est important de lancer des jeunes lors de matchs à enjeu. Alexis figure dans le programme BeGold. Le victory s’est relancé. Nous week-end, nous affrontons le Bee avec la volonté de forcer un exploit.”

Le Victory a aussi découvert qu’un match sans carte est plus simple. “Nous avions l’habitude de prendre des vertes et des jaunes. Ici, nous n’avons eu que deux minutes à jouer à 10. Tactiquement, nous étions plus efficaces.”

Du côté du Pingouin, Nicolas Vandiest se testera mardi et devrait être de retour ce week-end pour mettre fin au suspense. “Nous devrons faire le job dimanche. Il faut battre Louvain-la-Neuve et espérer une victoire du Bee. Un partage aurait été plus logique. J’ai vu une équipe de Nivelles fatiguée. Mais, il ne nous a pas manqué grand-chose.”

Classement : 1. BEERSCHOT 29 pts ; 2. Pingouin 16 ; 3. Victory 13 ; 4. Louvain-la-Neuve 9.

Groupe B

L’Antwerp gagne, mais ne joue pas bien

Indiana – Antwerp 1-3

L’Indiana n’avait plus de grand espoir d’une qualification pour la demi-finale ce qui n’a rien enlevé à sa motivation. Face à l’Antwerp, les Gantois ont été si solides qu’ils étaient proches de créer la surprise. “Nous avons bien joué le coup”, commence Maurice Dubois. “Nous avons lancé des jeunes qui se sont vite adaptés. Nous menons 1-0. Puis, l’Antwerp égalise à 1-1. Il y a encore eu des occasions des deux côtés. Mais, l’Antwerp a mieux géré ses émotions. Nous avons perdu de l’énergie en regardant les arbitres. Il nous reste à préparer 2023-2024. Nous sommes déçus car nous visions une place dans le top 2. La défaite contre Namur nous a fait mal.”

L’Antwerp reste plus concentré sur sa demi-finale. Comme le Beerschot. “Nous avons surtout été solides sur un plan mental. C’était 1-1 à 10 minutes de la fin. Nous mettons un pc à la 69e minute. Puis, nous mettons un dernier match. Nous n’avons pas proposé notre meilleur jeu. Nous attendons de voir si nous affronterons le Pingouin ou le Victory”, conclut Niels Van Straaten.

L’expérience du White Star a parlé

Namur – White Star 3-4

Namur a offert une belle opposition face au White Star, mais les Everois ont mis fin à la saison des Namurois. “La rencontre a été très agréable à regarder”, analyse François Fabri, le T1 namurois. “Nous avons été menés 0-2. Nous avons inversé la tendance en menant 3-2. Mais, le White a fait la différence. La première mi-temps est clairement pour le White. La deuxième est pour nous. Le White avait besoin d’un point. Leur expérience a parlé en fin de match. Il me manque un ou deux joueurs expérimentés.”

Grégory Gucassoff raconte son match. “Face à Namur, c’est toujours serré. En première période, nous menons 0-1. Après la pause, nous avons éprouvé des difficultés à sortir de défense. Nous étions trop statiques. Namur avait un bon press. À 3-2, nous avons eu un sursaut d’orgueil. On visait le nul. Nous égalisons sur pc. À la dernière minute, nous mettons le quatrième.”

Guca était satisfait de valider le ticket pour les demi-finales. “C’était notre objectif minimum. Il nous reste trois semaines pour trouver la solution face au Bee. Sur deux matchs, tout est possible.”

Classement : 1. ANTWERP 28 pts ; 2. WHITE STAR 22 ; 3.Namur 11 ; 4.Indiana 9.

Les deux premiers en demi-finales.

Course pour le maintien

Pangrazio a fait mal au Well : “Un de nos meilleurs matchs”

Wellington – Amicale Anderlecht 1-4

Le Wellington a réalisé la mauvaise opération du jour. Seule équipe battue dimanche, elle laisse filer ses concurrents… qui n’avancent pas beaucoup.

L’Amicale Anderlecht a sorti le grand jeu pour ramener trois points toujours compliqués au Well. “Anderlecht a été efficace”, confirme Thibault Pierrard. “Pangrazio a fait un grand match avec quelques contres dangereux notamment. Si on regarde les stats, on peut être frustrés. À l’image de notre saison. Nous avons 40 entrées de cercle à 23. Mais, on perd 1-4. Notre jeune équipe doit être plus efficace dans les deux cercles. Nous nous rendons à Malines avec la volonté de prendre trois points très précieux. Vu le contenu de notre match, nous sommes confiants.”

De confiance, il en est aussi question à l’Amicale qui surfe sur la belle vague avec un neuf sur neuf. “Nous avons joué un de nos meilleurs matchs”, confie l’un des héros du jour, Renaud Pangrazio. “Nous avons été solides et réalistes en attaque et très solide en défense. En un contre un, nous avons pris le dessus. Nous avons vécu un week-end parfait vu notre victoire et le partage dans les deux rencontres. Je vois beaucoup de solidarité dans l’équipe.”

L’Amicale est prêt à relever le défi du Langeveld, leader de cette course de la peur. “Nous avons en tout cas eu la meilleure des préparations. Tout va vite dans ce classement. Rien est fait”, conclut celui qui salue la prestation de Jonathan Noé, dit Jona Bonito qui a bien gardé la balle en fin de match.

Brocorens, l’homme du match

Langeveld – Rasante 1-1

Le Langeveld avait une belle occasion de se détacher au classement, mais il a grillé une belle cartouche en recevant la Rasante. En plus, le Lang pensait avoir fait le plus dur en marquant le 1-0 à la 68e minute. “Nous nous sommes bien amusés. Le match était agréable à jouer”, dit Thibault Van Haelen. “Nous marquons à deux minutes de la fin sur un rebond de pc que je donne. Ensuite, la balle revient vers moi et je centre pour une déviation.”

Ensuite, l’arbitre a sifflé un backstick. La Rasante a vite joué. “Notre défenseur joue la balle dans le cercle et touche le corps de l’adversaire sur la baseline. Il était hors du terrain déjà au moment de l’impact.”

Le stroke était converti pour le plus grand bonheur de la Rasante qui a pu compter sur les arrêts de son keeper Grégoire Brocorens. “Leur gardien a sorti un très grand match”, confirme Thibault Van Haelen.

L’homme du match a apprécié les félicitations. “Cela fait plaisir, mais j’aurais préféré une victoire. J’ai gardé le zéro jusqu’à la 68e minute. J’ai surtout montré à mon équipe qu’elle pouvait compter sur moi. Je n’oublie pas”, poursuit Grégoire Brocorens, “que nous avons été mis en difficulté durant les trois premiers quarts. Nous avons bien défendu. On s’en sort avec un bon point. Nous montons en puissance.”

Le Polo a retrouvé son jeu

Polo – Malines 2-2

Le Polo se devait à lui-même une revanche après deux semaines compliquées. Les Waterlootois ont mis en difficulté des Malinois qui étaient satisfaits avec un point.

Benjamin Van Hove restait sur sa faim. “Nous avons bien joué. Nous aurions pu faire mieux car nous avons eu les occasions pour gagner. Nous avons retrouvé notre jeu. Malines ne nous a pas vraiment mis en difficulté. Nous encaissons sur deux pc. Louis a eu un match tranquille pour le reste. Nous sommes déçus avec ce point.”

Pieter Theuniers admettait que ce partage lui suffisait. “Nous nous rendions à Waterloo pour la victoire. Vu le contenu, je ne suis pas fâché avec ce point qui reflète la rencontre. Le plan, c’était de marquer en premier. Nous avons dû revenir à 1-1 puis à 2-2. Ils ont bien défendu. Je suis content, déçu et frustré. Content avec ces deux retours. Déçu par notre jeu. Frustré par les arbitres sur les deux buts du Polo. Mais, je le répète, ce partage n’est pas volé. Le Polo a bien joué. Et le classement ? Il n’évolue pas vraiment. De toute façon, la situation sera tendue jusqu’au bout.”

Classement : 1. Langeveld 14 pts ; 2. Amicale Anderlecht 13 ; 3. Malines 10 ; 4. Polo 10 ; 5. Rasante 9 ; 6. Wellington 9.

Les quatre derniers en Nationale 2.